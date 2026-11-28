تُنهي شركة صناعة السوق في العملات المشفرة Auros عملياتها، بحسب ما نشرته CoinDesk في 26 نوفمبر 2026، نقلاً عن شخصين مطلعين على الوضع. ولم تؤكد Auros علناً قرار إنهاء الأعمال.

لم يُعلن حتى الآن عن سبب إغلاق الشركة، ولا عن المدة التي ستستغرقها عملية إنهاء الأعمال، ولا عمّا إذا كانت ستجري عبر إعادة هيكلة رسمية أو إجراءات إعسار.

حجم ما سيغادر السوق كبير بحسب أرقام Auros نفسها. فموقعها الإلكتروني يعرض أكثر من 1.3 تريليون دولار من حجم التداول في 2025 حتى الآن، ويوماً قياسياً بلغ 18.2 مليار دولار، ولم يخضع أي من الرقمين للتدقيق. وقدّر Ben Roth، المؤسس المشارك للشركة وكبير مسؤولي الاستثمار فيها، حصتها من التداول العالمي على المنصات بنحو 4% في يوليو 2024. وتقول Auros إنها تقدم عروض أسعار لأكثر من 3,000 أداة على أكثر من 50 منصة.

ناجية من FTX، حتى الآن

بدأت Auros التداول في 2019، وأصبحت من أكبر مزودي السيولة في العملات المشفرة. وأدى انهيار FTX في نوفمبر 2022 إلى تجميد جزء من أموالها على المنصة، ودفعها إلى التصفية المؤقتة تحت إشراف محكمة في جزر فيرجن البريطانية. ثم وصل رأس مال جديد في مارس 2023، بقيمة 17 مليون دولار، بقيادة Vivienne Court كمستثمر رئيسي ومشاركة Bit Digital، وخرجت الشركة من التصفية المؤقتة في الشهر نفسه.

وتبع ذلك إطلاق ذراع للاستثمار الجريء في يوليو 2024، بخطة لضخ أكثر من 50 مليون دولار من أموال الشركة الخاصة في شركات ناشئة في مجال العملات المشفرة خلال عامين. وكانت Pyth، شبكة بيانات الأسعار، وBerachain من بين رهاناتها.

قبل شهرين، في 29 سبتمبر 2026، أطلقت Auros منصة Aurora، وهي بوابة تداول للمؤسسات تتيح للعملاء المحترفين الوصول إلى سيولة المنصات المركزية وسيولة DeFi معاً. كما تذكر الشركة Sei وHorizen وNibiru Chain وAethir كمنظومات تدعم التداول فيها.