ستعيد Binance استثمار توزيعات الأرباح النقدية على ثلاثة منتجات أسهم مرمزة في وحدات إضافية، بحسب ما أعلنته المنصة في منشور على قناتها Binance Announcements على Telegram في 27 نوفمبر 2026.

يشمل هذا الترتيب منتجات bStocks على الرموز SKHYB وGSB وZMB، وهي تتبع أسهم SK hynix Inc. (SKHY) وThe Goldman Sachs Group, Inc (GS) وZoom Communications, Inc (ZM). ولن يتلقى المستخدمون المؤهلون الأموال في صورة دفعة نقدية. بدلاً من ذلك، ستعيد Binance استثمار صافي توزيعات الأرباح، بعد خصم ضرائب الاستقطاع المطبقة والرسوم والتكاليف والاقتطاعات الأخرى، في وحدات إضافية أو أجزاء من وحدات من الورقة المالية الأساسية نفسها. ولم يذكر الإعلان قيمة توزيعات الأرباح للسهم الواحد ولا معايير الأهلية ولا التواريخ الدقيقة للتوزيع وإعادة الاستثمار، وأحال القراء إلى رابط بعنوان «Learn more here» (اعرف المزيد هنا) للاطلاع على التفاصيل.

وقالت Binance في الإعلان: «ستدعم Binance أسهم SK hynix Inc. (SKHY) وThe Goldman Sachs Group, Inc (GS) وZoom Communications, Inc (ZM) عبر bStocks لحاملي SKHYB وGSB وZMB».

bStocks تبلغ 1 مليار دولار من الأصول المدارة في أول 30 يوماً

يمثل دعم توزيعات الأرباح المرحلة التالية في بناء برنامج bStocks، الذي بلغت أصوله المدارة 1 مليار دولار خلال 30 يوماً من إطلاقه، بحسب ما نشره Coinspeaker في يوليو 2026، مع انضمام Anchorage إلى شبكة الأسهم المرمزة. وتُعد الإجراءات المؤسسية مثل توزيعات الأرباح ميزة لا بد أن تتوافر في منتجات الأسهم المرمزة كي تُعتبر بدائل وظيفية للأسهم، لا مجرد أغلفة مضاربية.

تحاكي هذه الآلية خطط إعادة استثمار الأرباح (DRIPs) التي تقدمها شركات الوساطة التقليدية منذ زمن طويل، حيث تُستخدم الأرباح لشراء مزيد من الأسهم بدلاً من تسلمها نقداً. وعند تطبيقها على الأسهم المرمزة، تقرّب وحدات bStocks خطوة إضافية من حيازة السهم الأساسي: يتراكم المركز تلقائياً دون الحاجة إلى إعادة تدوير أي مبالغ نقدية عبر المنصة.

أسهم Goldman Sachs وZoom مدرجة في الولايات المتحدة، أما SK hynix فهي عملاق كوري لرقائق الذاكرة مدرج خارج الولايات المتحدة.