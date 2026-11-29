تعيد Binance 7,500 Bitcoin (BTC) من صندوق حماية المستخدمين إلى خزينتها، وتحوّل 500 مليون دولار من USDC إلى الاحتياطي، بحسب تحديث نشرته المنصة في 28 نوفمبر 2026.

الصندوق المعني هو Secure Asset Fund for Users (SAFU)، أي احتياطي التأمين الطارئ لدى Binance. والعمليتان تحويلان داخليان بين محافظ المنصة نفسها. وقالت Binance في الإشعار: «لن يتم بيع أي BTC أو تداوله في السوق»، وهو تطمين موجّه إلى المتداولين الذين يراقبون محافظ المنصات بحثاً عن مؤشرات على ضغط بيعي.

يمثل الـ 7,500 BTC التي يجري سحبها نصف الـ 15,000 BTC التي كان الصندوق يحتفظ بها بعد اكتمال عملية تحويل في فبراير 2026، حين أنهت Binance خلال 30 يوماً استبدال كامل احتياطيها من العملات المستقرة بـ Bitcoin. وقالت Binance إن إعادة التوازن تلبّي متطلباً تنظيمياً، لكن الإشعار لم يسمِّ القاعدة المعنية. وأضافت المنصة أن زيادة وزن العملات المستقرة تجعل الاحتياطي أكثر استقراراً وأسرع توظيفاً عند الحاجة.

سبق لمتتبعي المحافظ أن قرأوا التحركات الكبيرة في احتياطيات Binance من Bitcoin على أنها إشارات سوقية. أما هذه الخطوة، بحسب المنصة، فمجرد قيد محاسبي.

الصندوق ضمن هيكل خاضع للتنظيم

ما زالت Nest Clearing and Custody Limited تحتفظ بصندوق SAFU وتديره، بحسب Binance. وتفيد صفحات الدعم لدى Binance بأن جزءاً من الصندوق يُستخدم أيضاً كرأس مال تنظيمي لأعمالها في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، حيث حصلت Binance في ديسمبر 2025 على موافقة بصفة غرفة مقاصة معترف بها (Recognised Clearing House) مع إذن بتقديم خدمات الحفظ وخدمات الإيداع المركزي للأوراق المالية.

يُقال إن هذه الخطوة تعكس جزئياً قراراً اتُّخذ في أبريل 2024 بالاحتفاظ بكامل الصندوق في USDC، وذلك بهدف أن تحافظ أصول مرتبطة بالدولار على قيمة الصندوق مستقرة عند نحو 1 مليار دولار. وبموجب سياسة أُفيد عنها في يناير 2026، تعهّدت Binance بإعادة تعبئة SAFU إلى مستوى 1 مليار دولار كلما دفعت تحركات السوق قيمته إلى ما دون 800 مليون دولار. ويكرر الإشعار الجديد هذا التعهد، ولا يحدد هدفاً ثابتاً لحجم الأموال التي ستبقى في العملات المستقرة.

تأتي الخطوة بعد يومين من رفع Binance بالكامل تعليق السحب الذي أعقب الاختراق الأمني الذي وقع في 29 أكتوبر 2026. وذكرت Binance أن SAFU أحد ثلاثة مصادر تغطي الأصول المتضررة من الاختراق، إلى جانب جزء من احتياطيات التأمين الخاصة بالعقود الآجلة وأموال من خزينة الشركة. وفي 31 أكتوبر قالت المنصة إنها خصصت أكثر من 6.34 مليار دولار من أموال الشركة وعوّضت نحو 90% من الأصول المتضررة. وأعلن بيان صدر في 12 نوفمبر أن أصول المستخدمين المتضررة باتت مغطاة، ونشر لقطة لإثبات الاحتياطيات تشمل 198 رمزاً.

أسست Binance صندوق SAFU في يوليو 2018 كصندوق تأمين للطوارئ، وقد جرى تمويله في البداية بحصة من رسوم التداول. ويحق للمستخدمين تقديم مطالباتهم خلال 90 يوماً من تاريخ وقوع خسارة مؤهلة.