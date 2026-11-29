أطلقت Chainlink خدمة Chainlink 24/7 التي تبقي بيانات أسعار الأصول الحقيقية المُرمَّزة متدفقة في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية، أي حين تكون أسواق الأسهم التقليدية التي تتبعها هذه الأصول مغلقة. وأعلنت الشركة عن الخدمة في 26 نوفمبر 2026 عبر منشور على X، كتبت فيه: “سوق الأسهم مغلق. أما Chainlink فلا.”

The stock market is closed. Chainlink isn't.



Chainlink 24/7 extends the infrastructure behind @xStocksFi, @RobinhoodCrypto, @coinbase, and @Ondo tokenized real-world asset pricing to weekends and holidays. pic.twitter.com/BvgCBtAlmQ — Chainlink (@chainlink) November 26, 2026

وقالت Chainlink إن الخدمة الجديدة توسّع نطاق بنية التسعير التي تعتمد عليها بالفعل منصات الأصول الحقيقية المُرمَّزة التي تديرها xStocks وRobinhood Crypto وCoinbase وOndo. ولم تذكر الشركة أن هذه المنصات اعتمدت خدمة عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية نفسها، بل اكتفت بالقول إنها تبني على بنية الإنتاج ذاتها.

والفجوة التي تستهدفها الخدمة هيكلية. فالأسهم المُرمَّزة وغيرها من الأصول الحقيقية تُتداول على السلسلة (on-chain) على مدار الساعة، لكن البورصات ومصادر البيانات التي تسعّر الأصول الأساسية تتوقف يوم السبت والأحد وفي العطلات الرسمية. ويترك ذلك أسواق on-chain بلا مؤشر مرجعي حديث في الوقت الذي ما زال بإمكان الحائزين فيه التداول.

يأتي الإطلاق ليختتم أسبوعاً حافلاً لـ Chainlink في التمويل التقليدي. فقد سبقه عمل مع Swift على ربط البنوك بالأصول المُرمَّزة، وتعاون مع UBS في المنتجات المهيكلة، وظهر في وقت سابق من الأسبوع طلب من Fidelity لإطلاق صندوق متداول في البورصة (ETF) يشتري LINK الفوري، فيما انتقلت قيمة تتجاوز 7 مليارات دولار إلى بروتوكول CCIP العابر للسلاسل التابع لـ Chainlink في الأشهر الأخيرة.