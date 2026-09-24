Bitcoin-Prognose 2026: Wettmärkte sehen 100.000 Dollar Marke

Bitcoin notiert am Morgen des 24. Septembers 2026 nahe der Marke von 84.151 US-Dollar. Gleichzeitig deuten die Quoten auf dem Prognosemarkt von Kalshi zur Frage „Wie hoch wird Bitcoin im Jahr 2026 steigen?“ auf ein potenzielles Jahreshoch von etwa 97.000 US-Dollar hin. Der Kontrakt, der ausgezahlt wird, falls Bitcoin zu irgendeinem Zeitpunkt in diesem Jahr über 99.999,99 US-Dollar gehandelt wird, stieg an diesem Morgen von 44 Cent am Vortag auf 52 Cent. Beide Werte signalisieren eher eine Wahrscheinlichkeit im Bereich eines Münzwurfs als eine absolut sichere Prognose.

Dies ist nicht einfach nur ein bullisches Signal. Der Markt preist hier zwei verschiedene Szenarien mit sehr unterschiedlichen Konfidenzniveaus ein: Während das bloße Erreichen der sechsstelligen Marke als plausibel gilt, wird ein echter Ausbruch über die Handelsspanne vom November 2025 weiterhin als unwahrscheinlich eingestuft.

Wahrscheinlichkeits-Leiter: Wo das Vertrauen der Anleger schwindet

Der Kalshi-Kontrakt wird mit „Ja“ abgerechnet, sofern der CF Benchmarks Bitcoin Real-Time Index zwischen dem 2. Januar und dem 31. Dezember 2026 zu einem beliebigen Zeitpunkt über 99.999,99 US-Dollar notiert – ein kurzes Berühren dieser Marke reicht zur Gewinnfeststellung aus. Allein dieser Strike bei 100.000 US-Dollar zog laut Bitcoin.com News ein Handelsvolumen von fast 1,49 Millionen US-Dollar an, was Teil der insgesamt rund 4,8 Millionen US-Dollar ist, die über den gesamten Markt mit sieben Strike-Preisen umgesetzt wurden.

Oberhalb dieses Niveaus wird die Luft jedoch dünner. Die Wahrscheinlichkeit für einen Bitcoin-Kurs über 110.000 US-Dollar fiel auf 26 %, über 120.000 US-Dollar auf 16 % und über 130.000 US-Dollar auf lediglich 10 %. Für die Marken von 140.000 und 150.000 US-Dollar wurden jeweils nur noch 6 % notiert. Der Kontrakt für Kurse über 200.000 US-Dollar wurde bei 2 % gehandelt, nachdem er zuvor bei 4 % gelegen hatte. Diese Zahlen sollten nicht als Durchschnitts- oder Medianpreisprognosen verstanden werden; es handelt sich um implizite Wahrscheinlichkeiten für diskrete Strike-Preise, die ebenso sehr durch Zeitwertverfall und Liquidität wie durch eine klare Richtungserwartung beeinflusst werden. Weitere Kontexte zur breiteren Preisdebatte für 2026 finden sich in der Bitcoin-Preisprognose für 2026 von CoinSpeaker sowie in einer aktuellen Analyse der wichtigsten Support- und Resistance-Zonen.

Wettquoten: Sentiment und ETF-Zuflüsse stützen langfristige Wetten

Bitcoin $BTC ETFs saw an inflow of just under $1 Billion on Monday, the largest daily inflow this year 📈 🤑 🥳 pic.twitter.com/6dbLcK2q6q — Barchart (@Barchart) September 24, 2026

Die Quoten auf den Prognosemärkten finden eine gewisse Stütze in den aktuellen Marktdaten. Der Crypto Fear and Greed Index stand bei 78 Punkten, was „Extreme Greed“ (extreme Gier) signalisiert – ein Anstieg gegenüber dem Vormonatswert von 74 (Gier).

Zudem verzeichneten die US-Spot-Bitcoin-ETFs massive Zuflüsse: 998,95 Millionen US-Dollar am 21. September und 714,75 Millionen US-Dollar am 22. September, was einer Summe von rund 1,7 Milliarden US-Dollar über zwei Handelstage entspricht. Der direkte Zusammenhang zwischen diesen ETF-Zuflüssen und der Neubewertung auf Kalshi bleibt jedoch eine redaktionelle Schlussfolgerung und ist kein bewiesener Mechanismus.

Kurzfristig zeigt der Markt jedoch ein kühleres Bild. Der September-Kontrakt für Bitcoin über 90.000 US-Dollar fiel innerhalb von 24 Stunden von 44 Cent auf 38 Cent. Auch der Strike bei 87.500 US-Dollar sank von 71 auf 64 Cent, während der 92.500-Dollar-Strike von 23 auf 18 Cent nachgab. Diese Divergenz – steigende Zuversicht für eine Erholung im Jahr 2026 bei gleichzeitig schwindendem Vertrauen in einen sofortigen Ausbruch – spiegelt sich in der jüngsten Kursentwicklung wider, die in der Analyse von CoinSpeaker zur Bitcoin-Rallye über 80.000 US-Dollar detailliert beschrieben wird.

Bull-Szenario, Bear-Szenario und Invalidierung

Die Zielmarke für die Oberseite ist klar definiert: Ein einziger Wert über 99.999,99 US-Dollar vor dem 31. Dezember 2026 erfüllt den Hauptkontrakt, was Trader derzeit mit 45 % bis 46 % bewerten. Daniel Hinton, Head of Capital Markets bei UTXO Management, erklärte, er erwarte Bitcoin innerhalb der nächsten drei bis sechs Monate im Bereich von Mitte 90.000 bis niedrigen 100.000 US-Dollar. Diese Ansicht deckt sich grob mit dem Kalshi-Mittelwert von 97.000 US-Dollar. Jenseits dieser Schwelle sinkt das Vertrauen rapide, mit nur 26 % Wahrscheinlichkeit für Kurse über 110.000 US-Dollar.

Das unmittelbare Risiko besteht darin, dass das Momentum stagniert, bevor die sechsstellige Marke überhaupt erreicht wird. Der Rückgang des kurzfristigen September-Kontrakts (über 90.000 US-Dollar) von 44 auf 38 Cent zeigt, dass die kurzfristige Überzeugung erodiert, selbst wenn der Jahresausblick stabil bleibt. Der monatliche 87.500-Dollar-Kontrakt blieb zum Zeitpunkt der Momentaufnahme offen, was darauf hindeutet, dass der Abrechnungsindex diesen Wert im September nicht überschritten hat.

Unterdessen verdeutlicht der Preis von nur 2 Cent für den Kontrakt über 200.000 US-Dollar (zuvor 4 Cent) das begrenzte Interesse an einer extremen Preisexplosion über eine sechsstellige Erholung hinaus.