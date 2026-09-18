Input Output Group (IOG), die Entwicklerorganisation hinter Cardano, hat Nutzer aufgefordert, den eigenen YouTube-Kanal bis auf Weiteres zu meiden. Grund ist ein Livestream, der ein mutmaßlich KI-manipuliertes Video von Cardano-Gründer Charles Hoskinson zeigte und einen Krypto-Giveaway bewarb. IOG erklärte über sein offizielles X-Konto, dass Nutzer keine Links anklicken, kein Geld senden und keine persönlichen Daten über den betroffenen Kanal teilen sollten.

Der Stream nutzte Project-Catalyst-Aufmachung für den Betrug

Der Livestream gab sich als Town Hall zu Project Catalyst aus, dem dezentralen Community-Innovationsfonds und Förderprogramm im Cardano-Ökosystem. Das Video leitete Zuschauer über einen QR-Code zu einem Versprechen, ihr Vermögen zu verdoppeln, und lief nach Angaben der Primärquelle fast zwei Stunden. Ob Hoskinson oder Project Catalyst mit der Aktion in irgendeiner Weise in Verbindung stehen, ist nicht belegt – bislang liegt kein Hinweis auf eine Autorisierung durch beide Seiten vor.

Solche Vorfälle reihen sich in eine wachsende Liste kompromittierter Unternehmenskonten im Kryptobereich ein, wie zuletzt auch bei einer Sicherheitslücke mit Phishing-Angriffen auf Krypto-Konten zu beobachten war.

Der Vorfall folgt dem bekannten Giveaway-Muster

Cardanos offizielle Scam-Hinweise beschreiben genau dieses Schema: Betrüger versprechen eine Verdopplung der Krypto-Bestände, nachdem Nutzer zuerst selbst eine Überweisung vorgenommen haben. Die Warnungen nennen gefälschte Videos von Hoskinson oder anderen bekannten Personen als wiederkehrendes Risiko. Legitime Giveaways verlangen laut dieser Einordnung grundsätzlich keine vorherige Krypto-Zahlung – und einmal übertragene Transaktionen lassen sich nicht durch Cardano-Entwickler oder Ökosystemorganisationen rückgängig machen. Wie riskant solche Muster im Zusammenspiel mit kompromittierten Kanälen werden können, zeigt auch ein aktueller Bericht zu einem besonders brisanten Krypto-Hack.

Angriffsweg und mögliche Verluste bleiben offen

IOG hat bislang nicht öffentlich gemacht, wie der Zugriff auf den Kanal erlangt wurde, und keine verantwortliche Partei benannt. Eine bestätigte Scam-Wallet-Adresse, ein verifizierter Transaktionspfad oder eine belegte Schadenssumme liegen nicht vor. Auch eine spätere Bestätigung, dass der Kanal wieder vollständig unter Kontrolle von IOG steht, ist im vorliegenden Material nicht dokumentiert.

Die Handlungsempfehlung bleibt davon unberührt: keine Links öffnen, keine Gelder senden, keine persönlichen Daten über den betroffenen Kanal teilen. Die Kombination aus vertrauter Cardano-Aufmachung, einer Hoskinson-Darstellung und einem QR-Code-Versprechen zeigt, wie wichtig es ist, die Echtheit einzelner Plattforminhalte vor jeder Zahlung zu prüfen.

Krypto-Giveaways vor einer Zahlung prüfen

Krypto-Transaktionen sind pseudonym und lassen sich nach dem Versand in der Regel nicht rückholen; seriöse Plattformen verlangen zudem KYC-Verifizierungen, bevor Auszahlungen möglich sind. Nutzer sollten grundsätzlich keine Krypto-Werte oder persönlichen Daten an Giveaway-Adressen oder verdächtige Kanäle senden – wie solche Betrugsstrukturen organisiert sind, beleuchtet auch ein Bericht über Krypto-Betrugszentren in den USA und Großbritannien.