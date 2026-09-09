StablecoinX, das an der Nasdaq unter dem Ticker USDE notierte Unternehmen rund um Ethenas Stablecoin-Ökosystem, hat den früheren Franklin-Templeton-Manager Christopher Jensen zum CEO ernannt. Er übernimmt damit die Aufsicht über eine Position von rund 3,03 Milliarden ENA-Token – nach Unternehmensangaben etwa 20 Prozent des gesamten Angebots des Ethena-Governance-Tokens.

StablecoinX ernennt Jensen zum CEO und übergibt ihm 3,03 Milliarden ENA

Jensen tritt die Nachfolge von Ted Chen an, der StablecoinX im Juni durch den Börsengang geführt hatte und nun als Chairman des Verwaltungsrats fungiert. StablecoinX versteht sich als börsennotiertes Unternehmen mit klarem Fokus auf das Ethena-Ökosystem, laut Cointelegraph.

Der ENA-Bestand macht das Unternehmen nach eigener Darstellung zum größten Unternehmenshalter des Tokens. ENA verleiht seinen Inhabern Stimmrechte über Protokolländerungen bei Ethena, dessen Stablecoin USDe laut DefiLlama-Daten mit fast 4,4 Milliarden US-Dollar Umlaufvolumen der fünftgrößte Stablecoin am Markt ist. Weiterführende Einordnung zur institutionellen Stablecoin-Nutzung liefert der Beitrag zu Ripples RLUSD, das kürzlich die 2-Milliarden-Dollar-Marke knackte.

Institutionelle Positionierung – mit Konzentrationsrisiken

Jensen bringt aus seiner Zeit bei Franklin Templeton Erfahrung als Portfolio Manager und Director of Digital Asset Research mit; er half nach eigener Vita beim Aufbau der Digital-Asset-Gruppe des Vermögensverwalters ab 2018. Franklin Templetons Blockchain-Venture-Fonds hatte sich bereits an Ethenas Seed-Runde beteiligt, was Jensen frühzeitig Einblick in das Protokoll verschaffte.

Die Personalie lässt sich als weiterer Schritt der institutionellen Professionalisierung im Umgang mit großen Governance-Positionen lesen – ein Muster, das sich auch bei anderen Brücken zwischen klassischem Asset Management und Tokenisierung zeigt, etwa bei Aviva Investors‘ tokenisiertem Fonds auf der XRP Ledger. Gleichzeitig wirft eine Konzentration von rund einem Fünftel des ENA-Gesamtangebots in der Hand eines einzelnen Unternehmens Fragen zu Governance- und Konzentrationsrisiken auf, die über den reinen Personalwechsel hinausgehen. Zusätzliche Angaben aus Marktberichten zu einem möglichen Aufbau eines Validierungsnetzwerks oder vergünstigten Nachkäufen sind bislang nicht durch die vorliegende Primärquelle bestätigt und sollten entsprechend vorsichtig eingeordnet werden.

ENA legt nach jüngster Erholung deutlich zu

Der ENA-Kurs notiert laut CoinGecko weiterhin etwa 20 Prozent unter dem Jahresstart, hat sich in den vergangenen rund 30 Tagen aber um mehr als 80 Prozent erholt und handelt aktuell bei etwa 0,16 US-Dollar. Die Ernennung Jensens fällt zudem in eine Phase, in der Ethena erst rund eine Woche zuvor Ethena Pay gestartet hatte, eine selbstverwahrende App zum Ausgeben, Sparen und Übertragen von USDe.

Ein direkter kausaler Zusammenhang zwischen CEO-Wechsel und Kursbewegung lässt sich aus den vorliegenden Daten nicht ableiten – die Erholung dürfte auch mit dem breiteren Momentum rund um Ethenas Produktausbau zusammenhängen.

Risikohinweis

Kryptowährungen wie ENA und Stablecoins wie USDe unterliegen erheblicher Kursvolatilität und regulatorischer Unsicherheit; Kapital kann verloren gehen. Wer sich mit Governance-Token oder synthetischen Dollar-Produkten befasst, sollte die zugrunde liegenden Mechanismen verstehen und eigene Recherchen anstellen – ein praktischer Einstieg dazu findet sich im Praxistest zu CHFD als Stablecoin-Alternative. Investitionen in diesem Bereich sollten nur mit Kapital erfolgen, dessen Verlust tragbar ist.