Frankreichs Nationalversammlung hat am 16. Oktober in erster Lesung eine Steuerregel für bestimmte Krypto-Swaps gebilligt: Amendment I-3898 erhielt 38 Stimmen, 37 Abgeordnete stimmten dagegen, 25 enthielten sich. Die Regel könnte Gewinne beim Tausch in MiCA-E-Money-Tokens bereits vor einer Auszahlung in Euro erfassen und ab dem 1. Januar 2027 gelten, sofern die Haushaltsmaßnahme Gesetz wird; derzeit ist sie noch nicht in Kraft.

Steuerereignis bei bestimmten Swaps

I-3898 betrifft den Tausch von Kryptowerten in E-Geld-Token nach der EU-Verordnung MiCA oder in damit verbundene Rechte. MiCA bezeichnet damit Krypto-Assets, die einen stabilen Wert im Verhältnis zu einer offiziellen Währung anstreben. Die geplante Änderung richtet sich damit nicht pauschal gegen alle Stablecoin-Swaps.

Nach den geltenden französischen Regeln können bestimmte Krypto-zu-Krypto-Tausche ohne Barausgleich steuerlich aufgeschoben werden. Für erfasste Swaps würde diese Aufschiebung entfallen: Ein französischer Privatanleger könnte einen Gewinn versteuern müssen, obwohl der Erlös im Kryptomarkt bleibt und kein Euro auf ein Bankkonto fließt.

Maßgeblich wäre der Gewinn oberhalb der Anschaffungskosten; dokumentierte Gebühren sollen berücksichtigt werden. Für gleichartige Assets, die zu unterschiedlichen Preisen erworben wurden, sieht der Vorschlag eine Berechnung anhand gewichteter durchschnittlicher Anschaffungskosten vor. Bei steuerpflichtigen Swaps würde die Anschaffungsbasis der erhaltenen Assets neu festgelegt, während sie bei weiterhin aufgeschobenen Tauschen fortgeführt würde. Zu den MiCA-Regeln für Stablecoins zählt die EU-Kategorie der E-Geld-Token, an die der französische Vorschlag anknüpft.

Am selben Tag verwarfen die Abgeordneten Amendment I-3653 mit 75 zu 18 Stimmen bei drei Enthaltungen. Der Vorschlag hätte qualifizierte, ungenutzte Krypto-Verluste bis zu zehn Jahre vortragen lassen. Nach der derzeit beschriebenen Regelung können Verluste weiterhin mit Krypto-Gewinnen desselben Steuerjahres verrechnet werden; ein Vortrag in Folgejahre ist nicht vorgesehen.

Haushaltsverfahren bestimmt den Zeitplan

Der französische Minister David Amiel wandte sich gegen I-3898. Er verwies auf Schwierigkeiten bei der Umsetzung, den Bedarf an klareren Stablecoin-Definitionen und die Herausforderung, Veränderungen in Krypto-Portfolios zuverlässig nachzuverfolgen. Damit stehen neben der steuerlichen Einordnung auch die Berechnung und Dokumentation von Anschaffungskosten im Mittelpunkt der praktischen Umsetzung.

Bei der Abstimmung befand sich der Haushalt für 2027 noch in erster Lesung. Ein vorläufiger Text vom 19. Oktober führt die Stablecoin-Regelung weiterhin in Artikel 4 octies auf. Für den Gesetzgebungsweg sind damit die weiteren Beratungen und der endgültige Haushaltstext entscheidend; erst dessen Verabschiedung würde den geplanten Start zum 1. Januar 2027 rechtlich festlegen.

Der Vorschlag betrifft eine Änderung des französischen Haushaltsrechts. Relevant ist die gemeinsame MiCA-Kategorie, nicht aber eine damit bereits beschlossene Steuerregel für den gesamten DACH-Raum.

Entscheidend bleibt der endgültige Beschluss

Die Annahme von I-3898 könnte bei den erfassten Swaps den Zeitpunkt der steuerlichen Erfassung vom späteren Verkauf gegen Euro auf den Tausch in einen E-Geld-Token vorverlagern. Gleichzeitig kommt mit der Ablehnung von I-3653 kein gesonderter zehnjähriger Verlustvortrag hinzu. Ob die Regel ab 2027 gilt und in welcher Form, hängt vom endgültigen Beschluss über den Haushalt ab.

Kryptowährungen sind trotz pseudonymer Adressen nicht anonym; Anbieter können KYC- und Meldepflichten unterliegen. Frankreichs geplante Regeln zu Krypto-Wallets und Meldepflichten betreffen einen weiteren Aspekt der Regulierung.