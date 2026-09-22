Der Krypto-Super-PAC Fairshake plant, mindestens 30 Millionen Dollar in Ohio gegen den früheren Senator Sherrod Brown auszugeben. Brown tritt gegen den amtierenden Republikaner Jon Husted an, in einem nach eigener Einordnung engen Rennen, das über die parteipolitische Kontrolle des Senats mitentscheiden könnte.

Ein bekanntes Ziel der Kryptoindustrie

Brown vertrat Ohio fast zwei Jahrzehnte im Senat, bevor er 2024 sein Mandat verlor. Schon damals hatte die Kryptobranche rund 40 Millionen Dollar gegen ihn eingesetzt und half so mit, den Republikaner Bernie Moreno – ein erklärter Krypto-Befürworter – ins Amt zu bringen.

Der Grund für die anhaltende Gegnerschaft liegt in Browns früherer Rolle: Als Vorsitzender des Senate Banking Committee vertrat er gegenüber Digital Assets eine skeptische Linie. Wie stark sich diese politische Rivalität inzwischen finanziell aufgeladen hat, zeigt auch der Blick auf Fairshakes Wahlkampf-Finanzierung, die dem PAC branchenweit erhebliches Gewicht verschafft.

Der CLARITY-Rückschlag als Auslöser

Die neue Ausgabe folgt unmittelbar auf eine Niederlage der Branche im Kongress: Der CLARITY Act, eine zentrale Priorität der Kryptoindustrie, scheiterte in der Vorwoche an einer Verfahrenshürde im Senat. Jeder Demokrat und mehrere Republikaner blockierten die Maßnahme, was viele Beobachter in Branche und Kongress als faktisches Ende der aktuellen Gesetzesfassung werteten.

Befürworter hatten gehofft, das Gesetz noch vor den Midterms durch den Senat zu bringen – ein möglicher Machtwechsel in einer oder beiden Kammern könnte die Anreize für die bestehende Fassung deutlich verringern. Fairshake verfügte Ende August über 108 Millionen Dollar Kassenbestand und damit sechs Wochen vor den Midterms noch über erhebliches finanzielles Gewicht. Wie es zu diesem parlamentarischen Rückschlag kam, ordnet der Beitrag zum Scheitern des CLARITY Act näher ein.

Signal, kein Ausgang

Die geplante Ausgabe zeigt, wie unmittelbar sich Regulierungsstreit und Wahlkampf in den USA inzwischen verzahnen. Belegt ist damit aber nur die Investitionsabsicht selbst – nicht, ob sie den Ausgang des Ohio-Rennens tatsächlich bestimmt, so wie es 2024 bereits einmal gelungen war.

Für Anleger bleibt entscheidend: Politische Ausgaben dieser Größenordnung verändern die regulatorische Großwetterlage, nicht zwangsläufig kurzfristige Kursverläufe. Wer sich mit den weiteren regulatorischen Folgen des gescheiterten Gesetzes befassen will, findet dazu eine Einordnung im Beitrag zur US-Kryptoregulierung nach dem CLARITY Act.

Wer in diesem Umfeld investiert, sollte regulatorische Entwicklungen wie diese laufend im Blick behalten und Positionen entsprechend eigenständig prüfen.

Quelle: The Hill