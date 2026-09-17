Bitcoin-Miner haben laut CoinShares mehr als 100 Milliarden US-Dollar an KI- und HPC-Verträgen unterzeichnet. Der annualisierte Umsatz aus diesen Vereinbarungen liegt jedoch bislang bei nur etwa 1,1 Milliarden US-Dollar. Von mehr als 4 Gigawatt kontrahierter Kapazität fakturieren aktuell lediglich rund 550 Megawatt – der Rest wartet noch auf den produktiven Betrieb.

Investoren bewerten den Übergang trotzdem bereits jetzt vorwegnehmend, wie auch der Trend bei der Verlagerung hin zu KI-Infrastruktur angesichts niedriger Hashprice-Niveaus zeigt.

Knappe Netzanschlüsse machen Mining-Standorte zu KI-Assets

Der Grund für die hohen Bewertungen liegt weniger im KI-Know-how der Miner als in einer physischen Ressource: dem Netzanschluss. CoinShares zählte laut Primärbericht mindestens 225 Moratorien oder Entwicklungsbeschränkungen für Rechenzentren in 30 US-Bundesstaaten, von denen 151 weiterhin gelten. New York hat zusätzlich einen landesweiten Stopp für Umweltgenehmigungen bei Anlagen ab 50 Megawatt verhängt.

Gleichzeitig umfasst die US-Netzanschlusswarteschlange rund 2.600 Gigawatt; 2025 fertiggestellte Projekte warteten im Median mehr als fünf Jahre zwischen Anmeldung und Betriebsstart. Wer bereits ein angeschlossenes Grundstück besitzt, überspringt diese Warteschlange – ein Vorteil, der sich in den Preisen zeigt: Eine Transaktion in Northern Virginia bewertete drei voll vermietete KI-Rechenzentren mit rund 27 Millionen US-Dollar pro Megawatt, während manche börsennotierte Miner mit angeschlossener, aber unvermieteter Kapazität unter 3 Millionen US-Dollar je Megawatt gehandelt werden. Der Umbau selbst kostet laut CoinShares zwischen 8 und 15 Millionen US-Dollar je Megawatt, verglichen mit etwa 700.000 bis 1 Million US-Dollar für reine Bitcoin-Mining-Infrastruktur.

Bewertungsprämie basiert auf erwarteten, nicht realisierten Erlösen

Miner mit kontrahierter KI- oder HPC-Kapazität werden im Schnitt mit dem 12,9-fachen des Enterprise Value zu den erwarteten Zwölfmonatsumsätzen bewertet, gegenüber nur 3,7x bei Minern ohne solche Verträge. Der Anreiz ist nachvollziehbar: KI-Infrastruktur erzielt laut CoinShares derzeit schätzungsweise 1,5 Millionen US-Dollar annualisierten Gewinn je Megawatt, etwa dreimal so viel wie klassisches Bitcoin-Mining mit rund 500.000 US-Dollar.

Der Markt honoriert diese Aussicht bereits kräftig: Zehn der zwölf von CoinShares beobachteten Mining-Aktien legten im zweiten Quartal zwischen 70 und 195 Prozent zu. Keel Infrastructure, ehemals Bitfarms, stieg um 194,4 Prozent – obwohl das Unternehmen sein Bitcoin-Mining vollständig eingestellt hat. Core Scientific zahlte im selben Quartal 41,9 Millionen US-Dollar, um einen Vertrag über rund 15 Exahashes an Mining-Hardware vorzeitig zu beenden und die Kapazität für KI- und HPC-Kunden umzuwidmen. Bei HIVE Digital zeigt sich derweil, dass GPU-Cloud-Aktivitäten anlaufen, reale Erlöse aber weiterhin stark vom Mining-Geschäft abhängen. IREN erzielte im jüngsten Quartal erstmals mehr KI-Cloud-Umsatz (70,5 Millionen US-Dollar) als Bitcoin-Mining-Umsatz (66,7 Millionen US-Dollar). Cipher Digital plant keine neuen Mining-Investitionen mehr und erwartet einen Ausstieg bis Ende 2027, während bei TeraWulf HPC-Verträge bereits 71 Prozent des Quartalsumsatzes stellen.

Der Pivot kostet Kapazität und birgt Ausführungsrisiken

Die Kehrseite: CoinShares rechnet damit, dass mindestens 35 Exahashes pro Sekunde bei börsennotierten Minern durch diese Umstellungen wegfallen – umgerechnet rund 4,7 Prozent der zuletzt genannten Bitcoin-Netzwerk-Hashrate von 750 EH/s. TeraWulf fährt zusätzlich rund 145 Megawatt verbleibender Mining-Kapazität separat zurück.

Die Kosten dieser Umstellung sind bereits sichtbar: Core Scientifics verbleibendes Self-Mining-Geschäft wies im betrachteten Zeitraum eine Bruttomarge von minus 56 Prozent aus. Da Retrofits mehrere Millionen Dollar je Megawatt kosten und mehrjährige Leasingverpflichtungen von bis zu 15 Jahren eingegangen werden, könnte Verzögerung beim Ausbau die aktuell hohen Bewertungen unter Druck setzen.

Die Umstellung entscheidet sich bei der tatsächlichen Inbetriebnahme

Die Bewertung der Miner-Aktien ist der realisierten KI-Umsatzentwicklung bislang deutlich vorausgelaufen. Gleichzeitig hat sich die Bitcoin-Mining-Ökonomie zuletzt wieder erholt: Bei einem Bitcoin-Preis von rund 77.000 US-Dollar lag der Hashprice bei etwa 38 US-Dollar je Petahash pro Tag, was die meisten börsennotierten Betreiber über den Cash-Breakeven hob. Der gewichtete durchschnittliche Vorsteuer-Cash-Kostenwert je produziertem Bitcoin lag im Quartal bei etwa 75.500 US-Dollar, während der Coin Ende Juni bei rund 58.400 US-Dollar notierte – eine Kennzahl, die zeigt, wie knapp die Margen zuvor tatsächlich waren.

Ob sich die über 100 Milliarden US-Dollar an Verträgen in produktive, fakturierende Kapazität übersetzen lassen, bleibt die entscheidende offene Frage für Investoren, die bereits auf den KI-Umbau gesetzt haben.

Risikohinweis

Kryptowährungen sind pseudonym, aber nicht anonym; je nach Dienst und Rechtsraum gelten Know-Your-Customer- und Geldwäschevorgaben. Wie begrenzt reale KI-Erlöse bei Minern derzeit noch ausfallen, zeigt auch der Blick auf HIVE Digital Technologies.

Quelle: CryptoSlate