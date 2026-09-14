Die Stadt Albuquerque in New Mexico hat am 10. September die Verordnung O-26-49 genehmigt, bekannt als „Virtual Currency Ordinance”. Sie untersagt innerhalb der Stadtgrenzen den Betrieb von Krypto-Geldautomaten sowie von durch Kassierer erleichterten Kryptotransaktionsdiensten. Betreiber müssen die betroffenen Automaten spätestens 45 Tage nach Inkrafttreten der Verordnung entfernen, andernfalls drohen ihnen Bußgelder.

Verbot betrifft physische Dienste, nicht den Kryptobesitz

O-26-49 richtet sich gezielt gegen den Betrieb, das Hosting und die Vermittlung von Krypto-ATMs sowie kassiererunterstützten Kryptotransaktionen in Albuquerque. Die Verordnung sieht kumulative Geldstrafen für Personen und Organisationen vor, die gegen die Vorgaben verstoßen. Konkrete Bußgeldsummen nennt die veröffentlichte Fassung der Stadt bislang nicht.

Wichtig für Anleger: Das Verbot beschränkt sich ausdrücklich auf Automaten und Kassierer-Transaktionen. Einwohner von Albuquerque dürfen digitale Vermögenswerte weiterhin über andere Kanäle besitzen, halten, minen und übertragen – auch der Online-Handel mit Kryptowährungen bleibt uneingeschränkt möglich. Ein umfassenderer Blick auf die Entwicklung des US-Rechtsrahmens, etwa über den CLARITY Act, zeigt, dass solche lokalen Eingriffe parallel zu einer größeren nationalen Regulierungsdebatte laufen.

Begründung: Betrug statt Finanzdienstleistung

Stadträtin Stephanie W. Telles, eine der Mitinitiatorinnen der Verordnung, begründete den Schritt damit, dass legitime Nutzer die Automaten wegen der hohen Gebühren kaum verwenden würden. Nach ihrer Einschätzung dienen die Kioske vor allem Betrügern, organisierter Kriminalität und Menschenhändlern, da Transaktionen sofort, anonym und praktisch unumkehrbar ablaufen. Sie führte an, dass rund 90 Prozent der Krypto-ATM-Transaktionen in Albuquerque mit Betrug in Verbindung stünden – eine Einordnung, die als politische Begründung der Stadträtin und nicht als unabhängig verifizierte Statistik zu verstehen ist.

Stadträtin Tammy Fiebelkorn, ebenfalls Mitinitiatorin, bezeichnete das Verbot als proaktiven Schritt, um die physische Infrastruktur zu entfernen, die solche betrügerischen Aktivitäten überhaupt erst ermöglicht. Die Zuständigkeiten zwischen lokalen, bundesstaatlichen und föderalen Aufsichtsbehörden bleiben dabei fließend, wie auch die Debatte um die CFTC-Zuständigkeit für Kryptoaufsicht zeigt.

Teil eines größeren Trends in den USA

Albuquerque reiht sich damit in eine wachsende Liste von US-Gebietskörperschaften ein, die physische Krypto-Infrastruktur einschränken. Bereits im Juli trat in Tennessee ein landesweites Krypto-ATM-Verbot in Kraft, nachdem sich der Bundesstaat den bereits bestehenden Verboten in Indiana, Minnesota und Vermont angeschlossen hatte. Die Zahl der Krypto-Geldautomaten in den USA ist zudem nach der Insolvenz des großen Betreibers Bitcoin Depot bereits von 38.708 auf 27.945 gesunken.

Für Betreiber in Albuquerque ist der nächste konkrete Meilenstein die Entfernung der betroffenen Automaten innerhalb von 45 Tagen nach Inkrafttreten der Verordnung; ein genaues Datum des Inkrafttretens nennt die Stadt bislang nicht. Für Privatanleger im DACH-Raum bleibt die Episode vor allem als Signal relevant, wie unterschiedlich lokale und bundesstaatliche Ebenen in den USA mit dem physischen Zugang zu Kryptowährungen umgehen.

Risikohinweis

Krypto-Geldautomaten gelten wegen ihrer teils anonymen Nutzung und fehlender oder lückenhafter KYC-Prüfungen als anfällig für Missbrauch, was Regulierungsbehörden zunehmend zu Einschränkungen bewegt. Wer in den USA physische On- und Off-Ramps für Kryptowährungen nutzt, sollte sich vorab über lokale Vorschriften informieren; einen Überblick zur laufenden US-Kryptoregulierung bietet weiteren Kontext für die eigene Einschätzung.