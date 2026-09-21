Polymarket: Insiderhandel bei Militär-Wetten aufgedeckt

Neue Forschungsergebnisse zu den Quoten von Prognosemärkten deuten darauf hin, dass Militär-Wetten weitaus häufiger gewinnen, als sie statistisch sollten. Forscher des Anti-Corruption Data Collective analysierten mehr als 400.000 abgerechnete Wetten auf der Plattform Polymarket. Ihr Fokus lag dabei auf hohen Einsätzen, die auf unwahrscheinliche Ergebnisse platziert wurden.

Es handelt sich um Einsätze von mindestens 2.500 US-Dollar auf Ausgänge, deren implizite Wahrscheinlichkeit bei unter 35 Prozent lag. Während solche Wetten plattformweit im Durchschnitt nur in 14 Prozent der Fälle erfolgreich sind, liegt die Gewinnrate in Märkten für Militär- und Verteidigungsereignisse bei erstaunlichen 52 Prozent. David Szakonyi, Michelle Kendler-Kretsch und Michael Hornsby veröffentlichten diese Analyse am 17. September 2026.

Die Ergebnisse werden nur wenige Monate nach der Anklage gegen den US-Soldaten Gannon Ken Van Dyke bekannt. Ihm wird vorgeworfen, klassifizierte Informationen über eine Operation im Januar 2026 genutzt zu haben, die zur Gefangennahme des venezolanischen Führers Nicolás Maduro führte. Laut Staatsanwaltschaft verwandelte er eine Wette in einen Gewinn von rund 400.000 US-Dollar. Frühere Anklagen des Justizministeriums gegen den Soldaten detaillieren seine auf Geheiminformationen basierenden Polymarket-Wetten. Van Dyke hat auf nicht schuldig plädiert; sein Prozess wird noch in diesem Jahr erwartet.

El FBI le puso los ganchos a un soldado Delta Force (Sargento Maestro – Gannon Ken Van Dyke), que participó y planificó la captura de Maduro el 3 de enero, pero 1 semana antes abrió una cuenta en Polymarket y apostó $32.537, obtuvo una ganancia de $413.062 (1.242%). (Sigue) 1/4. pic.twitter.com/LsW4BeNup2 — HevercastroB (@HeverCastroB) April 24, 2026

Hier geht es nicht nur um Glücksspiel im Kontext von Kriegen. Es geht darum, wie eine einzige Wette auf einem öffentlichen, pseudonymen Ledger sensible operative Details verraten kann. Andere Nutzer könnten diese Trades kopieren, ohne jemals zu erfahren, woher die ursprüngliche Information stammte. Polymarket ermöglicht es Nutzern, auf Luftschläge, Waffenruhen und andere Ausgänge in aktiven Konflikten zu setzen.

Die Forscher beschreiben, wie ein informierter Trade zu einem sichtbaren Signal anschwellen kann. Andere Wettende lesen dieses Signal und jagen dem Profit hinterher. Auch Geheimdienste, die die Blockchain überwachen, könnten diese Bewegungen zusammen mit anderen Informationsquellen auswerten.

Eine lange Geschichte von Kriegs-Wetten und regulatorischen Hürden

Die Spannung zwischen Prognosemärkten und Geheimoperationen ist nicht neu. Das vom Pentagon unterstützte DARPA-Projekt „Policy Analysis Market“, Teil des FutureMAP-Programms, schlug bereits 2003 vor, Kontrakte auf Regimestabilität und Terrorereignisse im Nahen Osten zu handeln. Nach heftiger parteiübergreifender Kritik wurde das Programm laut damaligen Medienberichten innerhalb weniger Tage im Juli 2003 eingestellt.

In jüngerer Zeit, zwischen 2021 und 2022, einigte sich die US-Aufsichtsbehörde Commodity Futures Trading Commission (CFTC) mit Polymarket wegen des Angebots nicht registrierter Ereigniskontrakte und verhängte eine Zivilstrafe von etwa 1,4 Millionen US-Dollar.

Dies war ein frühes Signal dafür, dass Regulierungsbehörden solche Märkte unter das bestehende Rohstoffrecht fassen, noch bevor spezifische Kriegskontrakte in den Fokus der Kritik gerieten.

Der Mechanismus: Wie On-Chain-Transparenz die Quoten formt

Da Polymarket-Transaktionen auf der Blockchain aufgezeichnet werden, sind jeder Einsatz, die Finanzierungsquelle und die Gewinne öffentlich einsehbar. Die internationale Hauptseite verzichtet im Gegensatz zum US-Ableger und dem Konkurrenten Kalshi weitgehend auf Identitätsprüfungen. Kontrakte werden zwischen 0 und 1 US-Dollar gehandelt und zahlen bei korrektem Ausgang 1 US-Dollar an den Inhaber aus.

In den Militär-Märkten identifizierten die Forscher 152 spezialisierte Wallets, sogenannte „Orcas“, die zusammen mehr als 8 Millionen US-Dollar gewannen. Ihre durchschnittliche Gewinnrate bei den riskantesten Wetten lag bei über 97 Prozent. Größere „Whale“-Accounts und automatisierte Handelsdienste schienen ihnen zu folgen, wodurch ein einzelnes Signal die Quoten auf dem gesamten Markt verschob.

Es wird vermutet, dass das dauerhafte Risiko eher struktureller als krimineller Natur ist: Selbst wenn der Besitzer eines Wallets verborgen bleibt, ist der Trade öffentlich und in Echtzeit kopierbar. Dies beweist nicht, dass jeder „Orca“ ein Insider war. Das Muster ist jedoch anomal und bisher nicht abschließend geklärt.