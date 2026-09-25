New Yorks Generalstaatsanwältin Letitia James hat am 24. September Klage gegen QCX LLC eingereicht, das Unternehmen hinter Polymarket US. Der Vorwurf: Die Plattform betreibe ein unlizenziertes Glücksspielgeschäft und verstoße damit gegen mehrere New Yorker Gesetze. Die Klage trifft einen Prognosemarkt, der derzeit ein deutliches Wachstum verzeichnet, und heizt den ohnehin schwelenden Zuständigkeitsstreit zwischen Bundesstaat und Bundesregierung weiter an.

New Yorks Klage und die beantragten Maßnahmen

Laut der Klageschrift, die nach § 63(12) des New Yorker Executive Law eingereicht wurde, wirft die Generalstaatsanwaltschaft Polymarket Verstöße gegen die Glücksspielbestimmungen der New Yorker Verfassung, drei Bestimmungen des Strafgesetzbuchs, das staatliche Sportwettengesetz sowie den Bundes-Wire Act vor. Die Behörde argumentiert, Polymarket habe niemals eine Genehmigung der New York State Gaming Commission eingeholt, bevor es Wetten im Bundesstaat beworben habe – unter anderem mit einer Kampagne im August 2025, die Nutzer aufforderte, auf Football-Spiele in allen 50 Bundesstaaten zu setzen.

Die Benutzeroberfläche der Vorhersagemarktplatz-Plattform Polymarket. – "Conformity Gate Polymarket" by Brynn Who Likes Editing, via Wikimedia Commons (Public domain)

Beantragt werden eine einstweilige Verfügung gegen den Betrieb in New York, Rückerstattungen an Nutzer, die Herausgabe unrechtmäßig erlangter Gewinne sowie Strafzahlungen. Konkrete Beträge nennt der zugängliche Teil der Klageschrift nicht. Der Fall reiht sich in eine Serie ähnlicher regulatorischer Prüfungen gegen Polymarket ein, die zusätzlichen Druck auf das Unternehmen aufbauen. Bemerkenswert ist, dass QCX LLC seit Juli 2025 von der US-Terminbörsenaufsicht CFTC als registrierter Vertragsmarktplatz anerkannt ist – aus Sicht New Yorks befreit das die Plattform jedoch nicht von einzelstaatlichen Glücksspielvorschriften.

Bundes- gegen Landeszuständigkeit

Genau an diesem Punkt entzündet sich der Kern des Konflikts. Die CFTC vertritt die Position, sie besitze nach Bundesrecht die alleinige Kontrolle über Event-Kontrakte, die auf registrierten Handelsplätzen angeboten werden. James hält dagegen, dass solche Wetten auf ungewisse Ereignisse als Glücksspiel gelten und damit der einzelstaatlichen Gerichtsbarkeit unterliegen.

Das Klassifizierungsproblem ist kein rein amerikanisches Phänomen: Die europäische Wertpapieraufsicht ESMA erklärte im Juli, Event-Kontrakte könnten je nach Ausgestaltung als Finanzinstrumente gelten, während sie bei binären Auszahlungsstrukturen unter die Beschränkungen für binäre Optionen fallen könnten. In großen asiatischen Märkten orientiert sich die Regulierung von Prognosemärkten laut Tiger Research bislang überwiegend am Glücksspielrecht statt an Finanzmarktregeln – ein Hinweis darauf, dass New Yorks Vorgehen Teil eines globalen Trends ist, auch wenn er den konkreten Fall nicht entscheidet.

Behördenposition und Marktbedeutung

Gouverneurin Kathy Hochul und Letitia James hatten die Klage gemeinsam angekündigt, wie aus der offiziellen Mitteilung des Gouverneursbüros hervorgeht. Darin bezeichnen sie Polymarket als illegale, unlizenzierte Glücksspieloperation, die auch Personen unter 21 Jahren Risiken aussetze – Vorwürfe der Behörde, kein gerichtlich festgestellter Sachverhalt. Die Klageschrift beziffert den Unternehmenswert von Polymarket auf über 20 Milliarden US-Dollar bei jährlichen US-Umsätzen von mehr als einer Milliarde US-Dollar.

Gouverneurin Kathy Hochul bei einer öffentlichen Veranstaltung. – "Kathy Hochul endorsement" by Costa4NY is licensed under CC BY 2.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/. · CC BY 2.0

Der Zeitpunkt ist heikel: DefiLlama zählte in der jüngsten Sieben-Tages-Periode branchenweit 406,27 Millionen US-Dollar Total Value Locked und 4,756 Milliarden US-Dollar Handelsvolumen bei Prognosemärkten. Polymarket selbst kommt auf 349,51 Millionen US-Dollar TVL und 1,178 Milliarden US-Dollar Wochenvolumen, während Konkurrent Kalshi 3,371 Milliarden US-Dollar Wochenvolumen meldet. Sport ist für Polymarket dabei eine tragende Kategorie – ein Umstand, der die geplante US-Lizenzierung und Expansion des Unternehmens zusätzlich unter Druck setzt.

Offene Fragen vor Gericht

Die beantragte einstweilige Verfügung, ein mögliches Betriebsverbot, Rückerstattungen, Gewinnherausgabe und Strafen sind bislang nur Anträge, keine festgestellten Rechtsfolgen. Zentral wird sein, ob die CFTC-Registrierung als Vertragsmarktplatz die Anwendung des New Yorker Glücksspielrechts einschränkt oder ausschließt. Ungeklärt bleibt zudem, wie einzelne Sport- und Event-Kontrakte rechtlich einzuordnen sind und wie weit ein etwaiges New Yorker Verbot reichen würde.

Bis diese Fragen geklärt sind, dürfte die regulatorische Fragmentierung bestehen bleiben – mit höheren Compliance-Kosten, Marktzugangsbarrieren und über mehrere Jurisdiktionen verteilter Liquidität als Folge.

Fazit

Die Klage ist ein weiterer Testfall für die Grenze zwischen staatlichem Glücksspielrecht und bundesrechtlicher Derivateregulierung in den USA. Der nächste konkrete Schritt ist die gerichtliche Behandlung der beantragten einstweiligen Verfügung, bevor überhaupt über Zuständigkeits- und Lizenzfragen in der Sache entschieden wird. Wie stark Polymarket und vergleichbare Plattformen davon betroffen sind, hängt maßgeblich davon ab, wie Gerichte künftig mit registrierten Event-Kontrakten umgehen.

Wer sich für Prognosemärkte interessiert, sollte laufende Verfahren wie den Vorwurf möglicher Insider-Manipulation bei Polymarket im Blick behalten – dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, und der Ausgang der Klage entfaltet für Nutzer bislang keine endgültigen rechtlichen Folgen.