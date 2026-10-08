Samsung will in der letzten Oktoberwoche 2026 Stablecoin-Funktionen in Samsung Wallet für berechtigte Galaxy-Nutzer in den USA starten. Unterstützt wird zunächst USDC; Solana und Sui nennt das Unternehmen als Partner für Infrastruktur und Blockchain-Netzwerke, legt aber nicht offen, wie die Netzwerke im Einzelnen eingesetzt werden.

Stablecoin-Transfers ziehen in die bestehende Wallet ein

Der Zugang soll über eine bereits etablierte Smartphone-Wallet erfolgen, statt Nutzer auf eine separate Krypto-App zu verweisen. Samsung zufolge müssen Anwender dafür keine eigene Wallet einrichten und ihre privaten Schlüssel nicht selbst verwalten. Das könnte die Einstiegshürde für grenzüberschreitende Stablecoin-Zahlungen senken, sagt jedoch noch nichts darüber aus, wie häufig Nutzer die Funktion tatsächlich verwenden werden.

Der Start ist auf berechtigte US-Einwohner ab 18 Jahren beschränkt. Voraussetzung sind ein Samsung-Konto, ein kompatibles Galaxy-Gerät mit Android 13 oder höher sowie Registrierung, Identitätsprüfung und biometrische Authentifizierung. Samsung beziffert die Zahl der kompatiblen Geräte in den USA auf 82 Millionen – eine Gerätezahl, keine Angabe zur Zahl potenzieller oder aktiver Nutzer.

Die Integration fügt sich in einen breiteren Trend ein, bei dem etablierte Finanz- und Technologiedienste Stablecoin-Zahlungen zugänglicher machen wollen. Auch Stablecoin-Zahlungen über etablierte Finanzinfrastruktur zeigen, wie solche Angebote über die klassische Krypto-App hinausreichen können.

USDC lässt sich an Wallets und Bankkonten senden

Zum Start können berechtigte Nutzer USDC an kompatible Krypto-Wallets oder Börsenkonten im Ausland senden. Samsung erhebt für diese Transfers nach eigenen Angaben keine Gebühr; Empfängeranbieter können jedoch eigene Kosten berechnen, und die Übertragungsgeschwindigkeit hängt von den jeweiligen Netzwerkbedingungen ab.

Zusätzlich sollen Überweisungen an berechtigte Bankkonten in mehr als 60 Ländern möglich sein. Empfänger erhalten das Geld dabei in der jeweiligen Landeswährung. Gebühren und voraussichtliche Laufzeiten werden laut Samsung vor der Bestätigung in der App angezeigt; sie hängen unter anderem von Zielland und Betrag ab, und nicht jede Bank oder Kontoart muss unterstützt werden.

Für die Abwicklung des grenzüberschreitenden Zahlungsangebots ist laut Samsung Bastion zuständig. Coinbase fungiert als dessen Unterverwahrer und sichert die USDC-Bestände über Coinbase Prime Vault. Solana und Sui werden im Zusammenhang mit der technischen Infrastruktur und der Unterstützung von Blockchain-Netzwerken genannt. Eine genaue Aufteilung der Aufgaben oder die Bestätigung, dass sämtliche Transfers über Solana laufen, enthält die Ankündigung nicht. Die Entwicklung ist dennoch für das Solana-Netzwerk relevant, dessen mögliche Rolle als Zahlungsinfrastruktur damit in einem neuen Smartphone-Angebot sichtbar wird.

Logo der Krypto-Plattform Coinbase – Foto: Coinbase

Zugang einfacher, aber nicht ohne Bedingungen

Die Wallet-Funktion ist kein Angebot ohne Identitätsprüfung: Samsung verlangt Verifizierung und biometrische Anmeldung, und Transfers in sanktionierte Jurisdiktionen sind untersagt. Überweisungen an externe Wallets können Gebühren beim Empfängeranbieter auslösen; für Banküberweisungen fallen je nach Ziel und Betrag Gebühren an.

Auch die Verwahrung liegt nicht bei Samsung. Das Unternehmen erklärt, dass regulierte Partner die Stablecoin-Konten, die Verwahrung und die Geldbewegungen bereitstellen; Samsung selbst sei weder Bank noch Geldtransferdienst oder Verwahrer digitaler Vermögenswerte und halte keine Kundengelder. Damit bleibt die Nutzung an die Bedingungen der beteiligten Partner gebunden.

Für die Zukunft stellt Samsung mögliche Zahlungen mit Stablecoins im Internet oder durch Antippen eines kompatiblen Galaxy-Geräts im Geschäft in Aussicht. Eine Ausweitung auf weitere Märkte soll von den jeweiligen regulatorischen Entwicklungen abhängen. Ob das Angebot über den angekündigten Start hinaus an Bedeutung gewinnt, wird sich erst anhand tatsächlicher Nutzungs- und Transfervolumen beurteilen lassen.

Krypto-Transfers sind nicht vollständig anonym; für diesen Dienst gelten Identitätsprüfungs- und KYC-Anforderungen. Hintergrund zu USDC und den regulatorischen Fragen rund um Stablecoins hilft, die Risiken und Rahmenbedingungen einzuordnen.