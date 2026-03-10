Das Wichtigste in Kürze

Das Krypto-Projekt Crypto All-Stars ($STARS) hat einen bedeutenden Erfolg erzielt: Im laufenden Vorverkauf (Presale) wurden bereits über 10 Millionen USD von Investoren eingesammelt. Dieser Meilenstein unterstreicht das wachsende Interesse an der Plattform, die eine zentrale Lösung für das Staking von verschiedenen Meme-Coins bietet.

Das Konzept von Crypto All-Stars

Kernstück des Projekts ist der sogenannte „MemeVault“. Dabei handelt es sich um ein plattformübergreifendes Staking-Protokoll, das auf dem ERC-1155-Standard basiert. Es ermöglicht Nutzern, bekannte Meme-Coins wie Dogecoin ($DOGE), Shiba Inu ($SHIB), Pepe ($PEPE) und Floki ($FLOKI) an einem zentralen Ort zu staken, um dafür Belohnungen in Form des nativen $STARS-Tokens zu erhalten.

Bisher mussten Besitzer verschiedener Meme-Coins oft unterschiedliche Plattformen oder Wallets nutzen, um Erträge zu erzielen. Crypto All-Stars zielt darauf ab, diesen Prozess zu vereinfachen und eine einheitliche Infrastruktur für das Meme-Coin-Ökosystem zu schaffen.

$STARS-Token als Multiplikator

Der $STARS-Token dient dabei nicht nur als Belohnung, sondern fungiert auch als Multiplikator. Laut den Entwicklern können Anleger ihre Staking-Renditen deutlich steigern, wenn sie eine größere Menge an $STARS-Token in ihrem Wallet halten. Dieses Modell soll einen langfristigen Anreiz schaffen, den Token zu halten (Holding), anstatt ihn sofort wieder zu verkaufen.

Details zum Vorverkauf

Der Vorverkauf von $STARS erfolgt in mehreren Phasen, wobei der Preis pro Token mit jeder neuen Stufe sukzessive ansteigt. Aktuell nutzen viele Anleger die Gelegenheit, sich frühzeitig zu positionieren, bevor der Token an dezentralen (DEX) und gegebenenfalls zentralisierten Börsen (CEX) gelistet wird.

Die Sicherheit des Projekts wurde bereits durch Audits von Unternehmen wie Coinsult und SolidProof überprüft, was in der oft volatilen Welt der Meme-Coins für zusätzliches Vertrauen bei den Geldgebern sorgt.

Ausblick

Mit dem Erreichen der 10-Millionen-USD-Marke nähert sich der Presale seinem Abschluss. Das Team hinter Crypto All-Stars plant, nach dem Ende des Vorverkaufs den MemeVault live zu schalten und weitere Meme-Coins in das Staking-Programm aufzunehmen. Ob das Projekt den Schwung beibehalten kann, wird sich zeigen, sobald der Token offiziell in den freien Handel geht.