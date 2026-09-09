Canary Capital bringt mit TRXS den ersten US-ETF an den Markt, der TRX nicht nur hält, sondern die Bestände auch staked. Der Fonds soll am 9. September an der Cboe starten und laut Fondsprospekt mindestens rund 90 Prozent seiner TRX-Bestände fürs Staking einsetzen – ein Novum für US-Anleger, die bislang keinen direkten ETF-Zugang zu TRON hatten.

Canary Capital startet den TRX-Staking-ETF TRXS

Canary Capital hatte den Staked-TRX-ETF bereits 2025 bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Anders als klassische Spot-ETFs soll TRXS TRX direkt halten und zusätzlich Staking-Erträge erzielen, wobei laut SEC-Dokument das primäre Ziel weiterhin darin besteht, den TRX-Preis abzubilden.

Ein Großteil der gehaltenen Token soll dabei aktiv gestaked werden, die daraus resultierenden Rewards fließen teilweise in den Fonds zurück – abzüglich Verwaltungs- und weiterer Kosten. Für US-Anleger bedeutet das: Statt Wallet und Seed Phrase reicht künftig ein reguläres Wertpapierdepot, ähnlich wie es auch bei den Nettozuflüssen bei XRP-ETFs zuletzt zu beobachten war.

Zugang wird einfacher, Kapitalzufluss bleibt offen

Für institutionelle Investoren dürfte gerade die Kombination aus Börseninfrastruktur und Rendite-Komponente attraktiv sein. TRXS senkt technische Hürden, die bislang viele traditionelle Anleger von einem direkten TRX-Investment abgehalten haben.

Ein ETF allein sorgt jedoch nicht automatisch für massiven Kapitalzufluss – ähnlich wie es sich bereits bei den jüngsten Zuflussdaten bei Bitcoin-Spot-ETFs zeigte, wo die Nachfrage stark schwankte. Entscheidend ist, wie groß das tatsächliche Interesse am Produkt TRXS ist. Staking-Rewards sind zudem kein garantierter Zusatzgewinn: Ihr realer Wert hängt stark von der TRX-Kursentwicklung ab, sodass Anleger in TRXS letztlich weiterhin stark vom Token-Preis abhängig bleiben. Für den regulatorischen Rahmen, in dem solche Produkte in den USA überhaupt entstehen können, liefert der Clarity Act im US-Senat zusätzlichen Kontext.

Chartbild liefert Szenarien, keine unmittelbare Reaktion

Technisch notiert TRX aktuell über dem 20er-EMA, im 4-Stunden-Chart zeigen sich höhere Hochs und höhere Tiefs. Der RSI liegt bei rund 73 und damit im überkauften Bereich – ein Hinweis auf mögliches Korrekturpotenzial trotz positivem Momentum.

Unterstützungen liegen bei etwa 0,334 und 0,332 US-Dollar, während auf der Oberseite zunächst der Widerstand bei rund 0,339 US-Dollar zu überwinden wäre. Ein Ausbruch über 0,342 US-Dollar könnte die Zone 0,35 bis 0,36 US-Dollar in den Fokus rücken, ein Bruch unter 0,332 US-Dollar dagegen einen Rückgang Richtung 0,32 bis 0,33 US-Dollar wahrscheinlicher machen. Eine gemessene Kursreaktion auf den ETF-Start selbst liegt bislang nicht vor.

Nachfrage nach TRXS wird zum entscheidenden Signal

Nach dem Start dürfte vor allem zählen, wie stark TRXS tatsächlich nachgefragt wird. Ein kräftiger Einstand könnte die These stützen, dass institutionelle Anleger gezielt Exposure zu TRX über regulierte Vehikel suchen.

Bleibt die Nachfrage dagegen hinter den Erwartungen, könnte der Launch zunächst wie ein klassisches „Sell the News“-Ereignis wirken. Für die weitere Kursstruktur bleibt ein Ausbruch über 0,342 US-Dollar bei steigendem Volumen die zentrale technische Bedingung, unabhängig vom ETF-Label selbst.

Kryptowährungen wie TRX bleiben volatile, spekulative Anlagen. Der Kauf sowohl des Tokens als auch eines darauf basierenden ETF-Produkts kann je nach Anbieter KYC-Verfahren erfordern, und die hier genannten Kursmarken stellen keine Anlageberatung dar.