¿El sucesor de RollerCoin? PepeNode cambia el GameFi

RollerCoin tuvo su momento de gloria, pero ahora PepeNode (PEPENODE) irrumpe en el mercado con una propuesta mucho más ambiciosa que podría cambiar las reglas del juego.

Este nuevo proyecto resuelve los problemas que limitaron a los simuladores de minería anteriores. Ofrece una tokenómica sólida, mecánicas estratégicas profundas y una experiencia de juego realmente envolvente. Ya ha recaudado 2,24 millones de dólares en su preventa de criptomonedas, y los inversores tempranos apuestan fuerte por su potencial.

Lo que diferencia a PepeNode es su token nativo vinculado a blockchain, PEPENODE. Es el motor del ecosistema completo y un activo real que RollerCoin nunca pudo ofrecer. Los compradores tempranos están acumulando ahora, anticipando ganancias significativas cuando se lance el juego y comiencen los listados en exchanges.

RollerCoin Mostró el Camino, PepeNode Perfecciona la Fórmula

RollerCoin llegó en 2018 como uno de los primeros juegos de «minería virtual» basados en navegador. A lo largo de los años construyó una comunidad leal, atrayendo millones de jugadores con una premisa simple: competir en minijuegos para ganar hashpower que luego paga pequeñas cantidades de criptomonedas reales.

🎉 5 MILLION players worldwide! and Pack’n Dash event is here to celebrate! Jump in and unlock crazy rewards through thrilling events. 🎁 Celebrate with us in the comments 👇 You might just win some RLT! pic.twitter.com/6AtIgxVW2r — RollerCoin 🐹 (@rollercoin_com) September 4, 2025

Para 2025, RollerCoin reportó más de 35 millones de horas jugadas, 53 millones de mineros creados y una comunidad superior a 5 millones de jugadores. Sin duda, se convirtió en un clásico del gaming cripto.

Sin embargo, este crecimiento trajo un problema crítico: recompensas cada vez más reducidas. Como los pagos se comparten entre todos según el hashpower total, una base de usuarios mayor significa que cada individuo recibe una porción más pequeña.

Muchos jugadores reportan que incluso tras horas de juego y construcción de rigs, las ganancias en cripto real son mínimas. Un usuario de Reddit comentó haber jugado más de ocho horas diarias durante dos días seguidos para ganar apenas 35 satoshis, equivalentes a 0,03 dólares. Para la mayoría, funciona más como un pasatiempo que como un sistema rentable.

La Evolución: Mining Virtual 2.0

PepeNode aborda directamente estos fallos. Mientras RollerCoin se centra en minijuegos repetitivos, PepeNode hace de la estrategia el núcleo de la experiencia. Cada decisión (qué nodos comprar, cómo combinarlos, cuándo expandir tu sala de servidores) determina directamente cuánto cripto ganas.

Además, PepeNode simula el proceso de minería de forma mucho más realista. Los jugadores gestionan su hashrate, optimizan rigs, refinan diseños y eventualmente podrán lidiar con refrigeración y gestión de energía, todo sin las facturas de hardware real.

La Clave: Tokenómica Deflacionaria

Quizás la brecha más grande que dejó RollerCoin fue la ausencia de tokenómica real. RollerToken existe, pero no es un token blockchain con valor de mercado externo.

PepeNode introduce un activo on-chain genuino con PEPENODE. Cada vez que los jugadores usan tokens para mejorar su setup de minería virtual, el 70% se quema permanentemente, creando un efecto deflacionario a largo plazo que fortalece el valor del token conforme crece el juego.

Además, PepeNode reparte recompensas adicionales en memecoins como Pepe (PEPE) y Fartcoin (FARTCOIN), dando a los jugadores más incentivos para refinar sus configuraciones.

PEPENODE is building something special from the ground up. 🚨 Buy Meme Nodes. Upgrade Facilities. Earn meme Coins. All on one platform 🔥https://t.co/FaKIaBpf4I pic.twitter.com/JUTG2F6eXG — PEPENODE (@pepenode_io) November 11, 2025

¿Un Potencial 100x?

PepeNode no se limita a gamificar la minería. Entrega una versión mucho más completa de lo que RollerCoin intentó ser, respaldada por tokenómica real y un modelo impulsado por demanda que soporta apreciación de precio a largo plazo.

Por eso varios influencers, incluyendo Alessandro De Crypto y Borch Crypto, creen que PEPENODE podría ser uno de los raros tokens capaces de multiplicar por 100 su valor una vez llegue a los principales exchanges.

Para formar parte de lo que PepeNode está construyendo, visita el sitio oficial y podrás comprar PepeNode usando ETH, BNB, USDT o incluso tarjeta de crédito o débito.

El contrato inteligente ha sido auditado por Coinsult, proporcionando tranquilidad a los inversores sobre la seguridad del código.