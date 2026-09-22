LiquidChain roza $1M en preventa para unificar BTC, ETH y SOL

El mercado de las criptomonedas ha entrado en una fase de optimismo desatado. Bitcoin ha superado la barrera de los $85.000 por primera vez desde enero, arrastrando consigo al resto de los activos principales. Con BTC cotizando en torno a los $85.400 (un alza del 4% en 24 horas y del 11,1% en la última semana), la capitalización global del sector se ha catapultado hasta los $2,9 billones, registrando un incremento diario del 3,63%. Este impulso se ve respaldado por un Índice de Miedo y Codicia en 77 («Codicia») y entradas netas en los ETF de criptomonedas que suman $1.220 millones.

En este contexto de alta liquidez, los inversores más astutos están dirigiendo su capital hacia soluciones de infraestructura en fase inicial con alto potencial de revalorización. El ejemplo más claro es la preventa de LiquidChain (LIQUID), una innovadora propuesta de Capa 3 que ya ha recaudado más de $970.500 y se encuentra a un paso de alcanzar el hito del millón de dólares, impulsada por la cercanía del lanzamiento de su mainnet a finales de este año.

El superciclo de Bitcoin y la rotación de capital hacia la infraestructura L3

La espectacular ruptura alcista de Bitcoin el pasado lunes, que liquidó de golpe $788 millones en posiciones cortas en el mercado de derivados, ha reconfigurado el panorama. Tras superar los $82.000, la criptomoneda reina llegó a cotizar por encima de los $86.000 e incluso tocó brevemente los $87.000 antes de consolidar su precio actual.

Este movimiento ha estado fuertemente respaldado por el dinero institucional. Solo ayer, los ETF de Bitcoin al contado en EE. UU. registraron una entrada récord de casi $999 millones, liderada por gigantes como IBIT de BlackRock, ARKB de Ark 21Shares y FBTC de Fidelity. Esta cifra se suma a los $433 millones registrados el viernes anterior, lo que demuestra una presión de compra constante. Además, BTC cotiza ahora por encima del precio medio de adquisición de los ETF ($82.225) y ha cerrado por encima de su media móvil de 50 semanas por primera vez en casi un año.

El respaldo corporativo tampoco cesa: Strategy adquirió la semana pasada otros 950 BTC por $75,7 millones, elevando sus reservas totales a 846.000 BTC. Analistas de firmas como Nansen y Wintermute ya apuntan a los $90.000 como el próximo objetivo técnico, mientras que Matt Hougan, director de inversiones de Bitwise, sugiere que el mercado bajista ha quedado atrás de forma definitiva, dando paso a un ciclo alcista mucho más maduro y prolongado.

El reputado analista Michaël van de Poppe se sumó a este sentimiento alcista tras la ruptura del lunes, señalando que el camino hacia los $90.000 está despejado si la demanda al contado se mantiene firme.

What a breakout of #Bitcoin. I don't think I'd be betting against this trend. This won't stop soon. Not after a day like this. Next stop: $90,000-91,000. If there's enough strength, we might even run to $98,000-100,000 in this rally. The bear market is over. pic.twitter.com/XrSQZcecbU — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) September 21, 2026

Históricamente, estos periodos de expansión en las grandes capitalizaciones actúan como catalizadores para proyectos de infraestructura emergentes. Al resolver problemas críticos de interoperabilidad, plataformas como LiquidChain se posicionan para absorber gran parte de esta nueva liquidez en circulación.

Tokenomics y propuesta de valor: ¿Por qué LIQUID atrae el interés de los inversores?

A diferencia de otras propuestas del mercado, LiquidChain (LIQUID) destaca por una arquitectura diseñada para solucionar la fragmentación de la liquidez. Como blockchain de Capa 3, permite unificar el capital de Bitcoin, el ecosistema DeFi de Ethereum (que cotiza sobre los $2.700 con un alza semanal del 10,25%) y la velocidad de Solana (situada en $116 tras subir un 15,7% en la semana) en un solo entorno operativo.

La tecnología subyacente elimina la necesidad de recurrir a procesos de wrapping de tokens. Mediante pruebas con confianza minimizada de UTXO de Bitcoin, estados de Ethereum y cuentas de Solana, los activos coexisten en pools compartidos. Las transacciones se ejecutan a través de una máquina virtual multicadena y una capa de mensajería que garantiza la liquidación atómica: la operación se completa en todas las redes conectadas de forma simultánea o no se realiza, mitigando los riesgos habituales de los puentes tradicionales.

Desde la perspectiva de la inversión, el diseño de sus tokenomics presenta una estructura sólida. El suministro total está limitado a 11.800.000.100 tokens LIQUID, distribuidos estratégicamente para asegurar el crecimiento a largo plazo y la descentralización del protocolo:

35% destinado al desarrollo continuo de la red.

destinado al desarrollo continuo de la red. 32,5% asignado a LiquidLabs.

asignado a LiquidLabs. 15% reservado para AquaVault.

reservado para AquaVault. 10% para incentivos y recompensas de la comunidad.

para incentivos y recompensas de la comunidad. 7,5% enfocado en el crecimiento de la marca y listados en exchanges.

Actualmente, el token LIQUID se ofrece en preventa a un precio de $0,014958. Uno de los mayores incentivos para los participantes tempranos es la posibilidad de realizar staking inmediato tras la compra, ofreciendo un APY del 1.178% que se irá reduciendo a medida que aumente el volumen de tokens bloqueados. Para mayor tranquilidad de los inversores, el contrato inteligente del token ha sido auditado por firmas de seguridad de primer nivel como CertiK y SpyWolf.

Nota de riesgo: Aunque el rendimiento del staking y el precio de entrada presentan una oportunidad atractiva, la inversión en proyectos en fase de preventa e infraestructura temprana conlleva riesgos tecnológicos y de mercado inherentes. Se recomienda una gestión de riesgo prudente.

Cómo posicionarse en la preventa antes del cambio de etapa

Con el objetivo de la etapa actual fijado en $1,08 millones, la oportunidad de adquirir LIQUID al precio actual de $0,014958 expira este jueves. Los interesados en participar antes del lanzamiento de la mainnet de Capa 3 a finales de año y de su posterior cotización en exchanges descentralizados y centralizados (previstos para 2026) pueden hacerlo de manera sencilla.

El proceso de compra está habilitado a través del sitio web oficial de LiquidChain, donde es posible conectar una billetera Web3 estándar. Alternativamente, el token puede adquirirse de forma directa utilizando Best Wallet, una aplicación disponible para su descarga en dispositivos móviles a través de Google Play y la App Store de Apple.

La plataforma admite una amplia variedad de métodos de pago, incluyendo ETH, BNB, SOL, USDT, USDC, BTC y tarjetas de crédito/débito, facilitando el acceso tanto a inversores experimentados como a recién llegados al espacio cripto.

Para mantenerse al tanto de los próximos hitos de desarrollo, fechas de listado y actualizaciones técnicas de la mainnet, los usuarios pueden seguir a LiquidChain en X y unirse a su comunidad oficial en el canal de Telegram del proyecto.