+1 600 % en quelques jours : les DEX Perp créent des millionnaires

Pour Résumer

Aster gagne +1 673% en 7 jours, créant des millionnaires instantanément.

Soutenus par CZ et des influenceurs, ils attirent massivement les capitaux crypto.

Les baleines manipulent les petits traders, seuls 3-4 projets survivront.

Les échanges décentralisés spécialisés dans les contrats perpétuels (DEX Perp) connaissent une explosion spectaculaire en septembre 2025. Aster (ASTER) a enregistré des gains de 1 673 % en seulement sept jours, transformant certains investisseurs en millionnaires quasi instantanément. Sa performance extraordinaire s’inscrit dans une tendance plus large qui voit les DEX Perp dominer le secteur crypto avec des rendements jamais vus depuis des mois.

Avantis (AVNT) confirme cette dynamique avec une progression de 64 % sur la même période. Ces chiffres reflètent l’engouement massif des traders pour ces plateformes innovantes qui révolutionnent le trading de dérivés décentralisés. L’écosystème compte désormais 18 projets actifs, attirant l’attention des plus grandes figures du secteur.

L’explosion des DEX Perp : des chiffres record

Les données du marché révèlent une transformation majeure du paysage crypto. Le mindshare des DEX Perp s’est multiplié par dix en quelques semaines. L’explosion traduit un changement fondamental dans les préférences des investisseurs. Sur les réseaux sociaux, notamment X (anciennement Twitter), cinq protocoles dominent les discussions : Aster, Lighter, Avantis, Extended et Paradex. Tous affichent des trajectoires ascendantes remarquables.

Le soutien de personnalités influentes amplifie cette dynamique. Changpeng Zhao (CZ), ancien PDG de Binance, a publiquement endorsé plusieurs projets. Des analystes reconnus comme Eljaboom, Miles Deutscher et CrashiusClay ont également contribué à l’exposition médiatique d’Aster. La validation d’Aster par les leaders d’opinion accélère l’adoption et renforce la confiance des investisseurs particuliers. L’effet viral se propage rapidement dans les communautés crypto.

Diversification et nouveaux entrants

La collection des DEX Perp s’enrichit constamment. Trois nouveaux projets marquants ont récemment rejoint l’espace :

SunPerp : Porté par Justin Sun via l’écosystème Tron ;

: Porté par Justin Sun via l’écosystème Tron ; Pacifica : Issu de Solana avec un cofondateur de FTX ;

: Issu de Solana avec un cofondateur de FTX ; BitverseApp : Pionnier sur le réseau Pharos.

Une telle diversification témoigne de la maturité croissante du secteur. Chaque blockchain majeure développe désormais ses propres solutions de trading perpétuel décentralisé. Les experts prévoient l’arrivée d’une cinquantaine de projets dans ce secteur. La compétition féroce devrait stimuler l’innovation tout en créant une pression sélective naturelle.

Malgré les opportunités, des défis apparaissent. Hyperliquid illustre ces enjeux : des baleines crypto exploitent la transparence des niveaux de liquidation pour piéger les petits traders. La pratique soulève des questions sur la protection des investisseurs particuliers. CZ préconise l’implémentation de mécanismes comme les dark pools pour atténuer ces risques.

Les analystes estiment que seuls trois ou quatre DEX Perp survivront à long terme. Cette consolidation future implique des risques significatifs pour les investisseurs dans les projets les moins solides. La volatilité extrême caractérise ce marché émergent. Les gains spectaculaires s’accompagnent de risques proportionnels de pertes importantes.

Impact sur l’écosystème crypto

La guerre des DEX Perp génère un effet positif selon les experts. Elle détourne les capitaux des memecoins vers des actifs plus fondamentaux, créant un cercle vertueux de croissance.

Les incitations économiques se réalignent vers des projets technologiquement solides plutôt que vers la spéculation pure. Les traders privilégient désormais le temps passé sur le marché plutôt que la recherche du timing parfait. Leur approche reflète une maturation des stratégies d’investissement dans l’espace DeFi.

Les DEX Perp transforment radicalement le paysage crypto en 2025. Avec des gains de 1 673 % pour Aster, ils créent de véritables fortunes en quelques jours. En réalité, on assiste à une révolution qui attire massivement les capitaux vers des infrastructures décentralisées innovantes.

Cependant, ces opportunités exceptionnelles s’accompagnent de risques proportionnels. La transparence totale expose les petits traders aux manipulations des gros portefeuilles. Seuls les projets les plus solides survivront à la consolidation attendue. Les investisseurs doivent donc allier opportunisme et prudence dans cet écosystème en pleine mutation. L’explosion des DEX Perp marque peut-être le début d’une nouvelle ère pour la finance décentralisée.

