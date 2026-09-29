Bitcoin : 16 milliards d’options expirent, l’IA prévoit un rallye

La plus importante expiration d’options de ce cycle vient de s’achever, et le Bitcoin a peine sourcillé.

Ce matin, environ 15,9 milliards de dollars d’options BTC ont expiré sur Deribit, couvrant 184 000 contrats.

En y ajoutant les 2,13 milliards de dollars d’options Ethereum, le total combiné atteint environ 16,53 milliards de dollars. L’IA prédit désormais que le BTC entre dans une phase plus fluide, le positionnement qui ancrait les prix depuis des semaines étant enfin levé.

Le Bitcoin s’échange actuellement autour de 84 590 $, en hausse de 1,41 % sur 24 heures. Le volume a ralenti à 34,31 milliards de dollars, une baisse de 27,13 % typique après une expiration, les traders marquant généralement une pause.

🚨 Nearly $16 BILLION in #Bitcoin options notional expired this morning.



Why does that matter?



Large options expiries can influence short term price action as dealers adjust their hedges around heavily concentrated strike prices.



That can contribute to:



– Price gravitating… — Nebraskangooner (@Nebraskangooner) September 25, 2026

Pourquoi le « Max Pain » était-il si loin du prix actuel ?

Le niveau de « max pain » (douleur maximale) pour cette expiration se situait entre 75 000 $ et 78 000 $.

Le Bitcoin a passé la semaine à évoluer bien au-dessus de cette zone. Le max pain représente le niveau de prix où le plus grand nombre de contrats expirent sans valeur, permettant aux vendeurs d’options — généralement de grandes institutions — de conserver le maximum de primes.

Cet écart est significatif car il montre à quel point le positionnement a été pris de court.

Le Bitcoin est tombé à 75 000 $ la semaine dernière, avant de remonter au-dessus de 87 000 $ en quelques jours. Les contrats écrits pour une expiration calme proche des 76 000 $ se sont retrouvés largement « dans la monnaie ».

This Friday 8 AM UTC, 184K $BTC are set to expire on Deribit with a notional value of $15.90 billion.



Max pain price $75,000, put/call ratio: 0.69 pic.twitter.com/HdgOUbG32T — unfolded. (@cryptounfolded) September 23, 2026

Le ratio put-to-call a oscillé entre 0,69 et 0,84. Avec plus de calls que de puts, les traders affichaient un sentiment haussier à l’approche de l’échéance.

Cette combinaison est notable : un positionnement haussier couplé à un niveau de max pain bien inférieur au prix spot suggère que les vendeurs défendaient leurs positions plutôt qu’ils ne dirigeaient le marché.

Que se passe-t-il pour le Bitcoin une fois la pression levée ?

Les jours d’expiration ont tendance à « figer » les prix. Les pupitres de trading qui couvrent d’importants portefeuilles achètent et vendent au comptant pour rester neutres, ce qui limite la volatilité dans les deux sens.

Une fois ces contrats dénoués, cette couverture (hedging) s’arrête, laissant le prix plus libre de fluctuer selon la demande réelle.

Et cette demande semble toujours bien présente. Les ETF Bitcoin cotés aux États-Unis ont enregistré 190,7 millions de dollars d’entrées le 24 septembre, portés par l’IBIT de BlackRock avec 162,6 millions de dollars.

Cela fait suite à des flux de 346,9 millions de dollars la veille et 714,7 millions de dollars le 22 septembre.

L’actif net total de ces fonds s’élève désormais à 111,28 milliards de dollars, avec 57,87 milliards de dollars d’entrées cumulées depuis leur lancement. Les options elles-mêmes envoient également un signal prospectif : des traders ont mis en place d’importantes structures « butterfly » ciblant les 95 000 $ d’ici le 30 octobre.

Le PDG de Deribit a noté un intérêt ouvert supérieur à 50 milliards de dollars, dont environ un tiers a été débouclé lors de ce cycle.

Ce sont des positions misant sur un Bitcoin plus élevé, placées alors qu’il reste encore plusieurs semaines avant l’échéance.

L’IA prédit les niveaux du BTC : quelle direction pour la suite ?

Le graphique est en meilleure santé que ne le suggère l’action latérale des prix. Le Bitcoin se maintient au-dessus des 82 303 $, un niveau qui l’avait rejeté en mai et en septembre.

De plus, l’EMA de 50 jours à 76 476 $ a croisé au-dessus de l’EMA de 200 jours à 73 970 $.

L’IA prévoit que la trajectoire du BTC sera définie par ces niveaux :

Le support à défendre : 82 300 $ . L’ancienne résistance doit maintenant servir de support. Des clôtures quotidiennes au-dessus de ce seuil maintiennent la structure intacte.

. L’ancienne résistance doit maintenant servir de support. Des clôtures quotidiennes au-dessus de ce seuil maintiennent la structure intacte. Le prochain test : 88 000 $ à 90 000 $ . Il s’agit de la zone d’offre la plus proche et de la porte d’entrée vers l’objectif de 95 000 $ visé par les traders d’options.

. Il s’agit de la zone d’offre la plus proche et de la porte d’entrée vers l’objectif de 95 000 $ visé par les traders d’options. L’objectif majeur : 98 330 $. C’est l’ultime barrière avant les 100 000 $, un niveau réaliste pour la fin d’année. En cas de repli sous la cassure, la zone des 73 836 $ et l’EMA 200 forment un rempart solide qui a tenu lors de chaque correction depuis août.

Le risque réside dans le fait que l’expiration supprime aussi bien un plancher qu’un plafond.

Les desks qui achetaient les creux pour rester couverts n’ont plus besoin de le faire, et la faible liquidité post-expiration peut exagérer les mouvements dans n’importe quelle direction.

Il faudra surveiller les premières clôtures quotidiennes.

Si le Bitcoin maintient les 82 300 $ alors que les flux vers les ETF se poursuivent, la zone des 88 000 $ à 90 000 $ deviendra le prochain véritable champ de bataille.