Bitcoin : les baleines accumulent massivement avant les 100k

Les plus gros détenteurs de Bitcoin ne prennent pas leurs profits. Au contraire, ils renforcent leurs positions. Depuis le 15 juillet, les portefeuilles détenant entre 100 et 1 000 BTC ont ajouté 113 950 jetons à leurs réserves, selon les données de Santiment.

Ce groupe contrôle désormais environ 5,24 millions de BTC, soit une augmentation de 2,22 %. Alors que cette accumulation se poursuit, Claude AI prédit que le BTC a encore une marge de progression, bien que la prochaine zone de résistance soit assez proche pour tester le rallye dans les jours à venir.

Le BTC s’échange actuellement autour de 83 460 $, affichant une baisse de 2,78 % sur 24 heures. Ce repli survient après un pic au-dessus des 87 000 $ en début de semaine, marquant la première fois que le Bitcoin atteint ce niveau depuis janvier. Le volume confirme l’intérêt croissant du marché : 47,4 milliards de dollars ont été échangés en 24 heures, une hausse de 27,2 %.

🐳 Bitcoin’s 100-1,000 $BTC wallets are accumulating fast. Since July 15, they’ve added 113,950 BTC, growing their collective holdings by 2.22% to roughly 5.24M BTC.



🧠 This wallet tier has historically been one of Bitcoin’s most useful smart money groups to watch. Santiment’s… pic.twitter.com/tCntKfdPQg — Santiment Intelligence (@SantimentData) September 23, 2026

Quelles baleines achètent et dans quelles proportions ?

🐋 WHALE WATCH :While the timeline panics over the $BTC drop the smart money is quietly accumulating.



Whale bc1qdp just scooped up another 536.93 $BTC $45.28M only 6 hours ago.



Zoom out: This absolute unit has bagged 2460 $BTC $194.3M in the last 20 days at an avg of $78966.… pic.twitter.com/2RQPS0Lipp — Whale Factor (@WhaleFactor) September 24, 2026

La tranche des portefeuilles possédant entre 100 et 1 000 BTC mérite une attention particulière. Ces adresses sont assez importantes pour influencer le marché, tout en restant suffisamment agiles pour réagir rapidement.

Il ne s’agit pas de plateformes d’échange, ni de méga-détenteurs immobiles depuis des années, mais plutôt de fonds, de trésoreries d’entreprises et d’individus fortunés qui gèrent activement leurs positions.

Santiment suit ce groupe depuis cinq ans et le schéma observé est constant : une accumulation massive apparaît généralement avant ou pendant les mouvements les plus puissants du Bitcoin. Ce qui rend les achats actuels notables, c’est leur timing.

Cette cohorte a continué d’acheter lors de la chute à 75 000 $ la semaine dernière, malgré l’échec du CLARITY Act au Sénat et la hausse des taux de la Réserve fédérale. Ils ont maintenu leurs achats alors même que le prix remontait au-dessus des 85 000 $.

Acheter dans la faiblesse est une chose. Continuer à accumuler après un rallye de 10 000 $ en est une autre.

Pourquoi une hausse de 2,22 % est-elle significative ?

Sur le papier, 2,22 % peut sembler dérisoire. Dans les faits, c’est considérable. Ces 113 950 BTC valent environ 9,5 milliards de dollars aux cours actuels. À titre de comparaison, les ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis ont attiré 999 millions de dollars lors de leur meilleure journée ce mois-ci, un chiffre qui a pourtant fait la une de tous les médias.

Les baleines ont discrètement absorbé neuf fois ce montant en dix semaines. C’est une question d’offre : l’offre en circulation du Bitcoin est de 20,08 millions de pièces pour un plafond de 21 millions. Chaque pièce transférée vers un portefeuille qui n’a pas l’intention de vendre devient indisponible pour les acheteurs à des prix plus élevés.

Le PDG de CryptoQuant, Ki Young Ju, tempère toutefois les attentes. Il prévoit un rallye de trois à cinq fois la valeur actuelle, plutôt que les multiplications par dix des cycles précédents. Selon lui, la participation institutionnelle atténue les extrêmes dans les deux sens.

C’est une prévision moins spectaculaire que ce que l’écosystème crypto propose habituellement, mais elle est aussi plus crédible.

CryptoQuant said $BTC closed above its 365-day moving average at $80.5K for the first time since March 2023, confirming a new bull market.



The firm said Bitcoin is now trading near $86K and that the same 365-day MA called the 2019 and 2023 bull markets as well as the late-2021… pic.twitter.com/tkO7obvQcx — The Wolf Of All Streets (@scottmelker) September 23, 2026

Claude AI prédit les niveaux du BTC : où le rallye pourrait-il stagner ?

La structure graphique s’est nettement améliorée. Le Bitcoin a franchi la zone d’offre située entre 76 000 $ et 81 000 $ qui le bloquait depuis des mois. Il a également dépassé les 82 303 $, un niveau qui avait rejeté le prix en mai et en septembre. Les moyennes mobiles confirment ce changement de tendance : l’EMA 50 jours à 76 106 $ a croisé au-dessus de l’EMA 200 jours à 73 853 $, et toutes deux se situent désormais bien en dessous du prix actuel.

Selon l’analyse, Claude AI prédit que le BTC sera défini par ces niveaux clés :

Le support à tenir : 82 300 $ . L’ancienne résistance doit maintenant faire office de support. Des clôtures quotidiennes au-dessus de ce seuil valident la cassure.

. L’ancienne résistance doit maintenant faire office de support. Des clôtures quotidiennes au-dessus de ce seuil valident la cassure. Le mur à franchir : 88 000 $ à 90 000 $ . Il s’agit de la prochaine zone d’offre et du premier véritable test pour voir si les achats des baleines peuvent absorber les vendeurs.

. Il s’agit de la prochaine zone d’offre et du premier véritable test pour voir si les achats des baleines peuvent absorber les vendeurs. L’objectif majeur : 98 330 $. C’est la dernière barrière avant les 100 000 $, probablement un objectif de fin d’année plutôt qu’à court terme.

Sous la zone de cassure se trouve un filet de sécurité bien défini. La moyenne mobile sur 365 jours proche de 80 500 $ a servi de support durant l’été, épaulée par le niveau des 73 836 $.

Le risque reste simple : le Bitcoin a gagné environ 40 % depuis son point bas de juillet, et le repli de 2,78 % aujourd’hui montre la rapidité avec laquelle le sentiment peut basculer. L’accumulation des baleines soutient la tendance de fond, mais n’empêche pas les corrections techniques.

Surveillez la zone des 88 000 $ à 90 000 $. Si le Bitcoin la franchit alors que cette cohorte continue d’acheter, la voie sera libre. S’il stagne, attendez-vous d’abord à un nouveau test des 82 300 $.