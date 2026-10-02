Michael Saylor continue d’accumuler du Bitcoin à plus de 85 000 $, après en avoir vendu sous la barre des 65 000 $ il y a peine trois mois.

S’agit-il d’une conviction inébranlable ou d’une leçon coûteuse ?

Strategy a acquis 1 665 BTC à un prix moyen de 85 681 $, marquant son deuxième achat hebdomadaire consécutif.

L’entreprise détient désormais un total colossal de 847 666 BTC. Dans cet article, l’IA prédit que le BTC restera soutenu tant que les trésoreries d’entreprises poursuivront leurs achats, bien que le repli actuel teste un niveau technique crucial.

Le timing semble confirmer cette lecture. Le Bitcoin vient d’enregistrer sa clôture hebdomadaire la plus élevée en huit mois, au-dessus de 84 000 $, se situant environ 45 % au-dessus de son point bas de juin.

Pour l’heure, le Bitcoin s’échange autour de 83 393 $, en baisse de 1,28 % sur la journée. Le jeton a légèrement reculé après avoir franchi les 87 000 $ la semaine dernière, mais maintient toujours sa zone de cassure.

BREAKING: Bitcoin just closed above $84,000 for its highest weekly close in 8 months.



BTC is now up +45% from its June low. pic.twitter.com/jGilZsoDAe — Bull Theory (@BullTheoryio) September 28, 2026

Pourquoi Saylor paie-t-il plus cher qu’il n’a vendu ?

Strategy has acquired 1,665 $BTC and repurchased $152M of $STRC. As of 9/27/26, we hold 847,666 BTC and $6.02B of USD Assets. $MSTR https://t.co/h3BVtsbcBb — Michael Saylor (@saylor) September 28, 2026

La séquence est inhabituelle. Strategy a vendu du Bitcoin durant l’été à des prix inférieurs à 65 000 $, a marqué une pause de trois semaines, puis a repris ses achats lundi dernier autour de 80 000 $. Cette semaine, la société a déboursé 85 681 $ par unité.

Les ventes estivales étaient une question de liquidité et non de conviction. L’entreprise avait besoin de liquidités pour couvrir les dividendes privilégiés et réduire sa dette, ce qu’elle avait précisé à l’époque. Ce qui a changé, c’est la position du bilan.

Strategy détient désormais 847 666 BTC acquis pour environ 64 milliards de dollars, valant plus de 70 milliards de dollars aux prix actuels, soit une plus-value latente d’environ 6 milliards de dollars.

L’entreprise a également racheté pour 152 millions de dollars d’actions STRC cette semaine et affiche une réserve de trésorerie en USD de 6,02 milliards de dollars. Deux achats hebdomadaires consécutifs à des prix croissants envoient un message clair : Strategy considère cette reprise comme une tendance de fond et non comme un simple rebond passager.

Les acheteurs d’ETF suivent-ils le même scénario ?

Pas tout à fait. Le rythme s’est nettement ralenti. Les ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis ont ajouté 1 590 BTC le 25 septembre, soit environ 134,5 millions de dollars. À titre de comparaison, les entrées avaient atteint 12 310 BTC le 21 septembre, pour un montant de 999 millions de dollars.

La tendance reste positive, mais les volumes diminuent. Le 22 septembre a vu l’ajout de 8 250 BTC, contre 4 030 le 23 et 2 260 le 24. Chaque journée a été moins intense que la précédente.

L’actif net total de ces fonds s’élève à 111,25 milliards de dollars, avec 724 180 BTC accumulés depuis leur lancement. La comparaison est frappante : alors que l’ensemble des ETF américains détient 724 180 BTC, Strategy en possède à elle seule 847 666. Une seule entreprise détient plus de Bitcoin que tout le complexe des ETF Spot US.

Cette concentration est à double tranchant. Elle offre un détenteur majeur et engagé, mais crée un point de défaillance unique si ce détenteur devait à nouveau avoir besoin de liquidités.

L’IA prédit les niveaux du BTC : que se passe-t-il si les 82 300 $ cèdent ?

Le graphique tient bon, mais de justesse. Le Bitcoin a franchi les 82 303 $ la semaine dernière, un niveau qui l’avait rejeté en mai et en septembre. Le repli d’aujourd’hui a ramené le prix à proximité immédiate de cette zone. Les moyennes mobiles restent en soutien : l’EMA de 50 jours à 77 317 $ se situe au-dessus de l’EMA de 200 jours à 74 264 $, et toutes deux continuent de progresser.

L’IA prédit que l’avenir du BTC se jouera sur ces niveaux :

La ligne à tenir : 82 303 $. La résistance brisée doit maintenant faire office de support. Des clôtures quotidiennes au-dessus maintiennent la validité de la cassure.

82 303 $. La résistance brisée doit maintenant faire office de support. Des clôtures quotidiennes au-dessus maintiennent la validité de la cassure. Le test à la hausse : entre 88 000 $ et 90 000 $. C’est la zone d’offre la plus proche et le premier véritable défi en cas de retour des acheteurs.

entre 88 000 $ et 90 000 $. C’est la zone d’offre la plus proche et le premier véritable défi en cas de retour des acheteurs. L’objectif majeur : 98 330 $. C’est la dernière barrière avant les 100 000 $, un objectif réaliste pour la fin de l’année. En dessous de la cassure, les zones de 77 317 $ puis 74 264 $ servent de rempart. Cette zone a contenu chaque correction depuis août.

Le risque est simple. Les achats institutionnels soutiennent une tendance mais n’empêchent pas les corrections, et les flux vers les ETF s’essoufflent au moment même où le prix teste ses supports. Surveillez la clôture quotidienne : maintenir les 82 303 $ préserve la santé de cette pause.

Perdre ce niveau ferait du sommet de la semaine dernière le point culminant du mouvement actuel.

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