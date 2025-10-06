Pour Résumer

Bitcoin a franchi la barre historique des 125 000 $.

Ce rallye s'appuie par le shutdown américain et un afflux massif dans les ETF.

Des analystes prévoient un Bitcoin vers 150 000 $ voire 160 000 $ .

Les forces macroéconomiques derrière le rallye discret de Bitcoin

Pour rappel, le roi des cryptomonnaies a explosé au-dessus de 125.000$ hier, établissant un nouveau record historique qui dépasse le géant Amazon.

Ce boom affiche un gain hebdo de 11%, cumulant une progression impressionnante de plus de 30% depuis le début de cette année. La capitalisation du Bitcoin a atteint brièvement 2 500 milliards de dollars, un niveau jamais vu auparavant.

Cette hausse survient dans un contexte de shutdown américain qui dure depuis le 1er octobre. Il s’agit d’un arrêt provoqué par l’impasse entre les républicains et les démocrates sur le financement public. Ainsi, ce blocage a accentué la valeur de refuges, alors que le dollar se déprécie et que des baisses supplémentaires des taux d’intérêt sont attendues.

A titre de rappel, l’indice du dollar américain a été affaibli de plus de 12 % depuis janvier. Il s’agit en effet sa pire année depuis des décennies. Depuis 2000, le billet vert a même perdu près de 40 % de son pouvoir d’achat. Les investisseurs redirigent donc leurs capitaux vers des alternatives, dont le Bitcoin, perçu comme un rempart contre la dévaluation.

Dans le même temps, ce dynamisme s’appuie également sur une demande massive d’ETF cotés aux États-Unis. Ces fonds ont enregistré un afflux net de 3.24 milliards de dollars la semaine dernière, le deuxième le plus fort hebdomadaire depuis leur lancement.

En effet, l’engouement est entièrement institutionnel, car elle n’est pas portée par les trésoreries numériques ni par les dérivés.

Le cours du Bitcoin vers une flambée de 150 000 $

Par ailleurs, le record du Bitcoin alimente entre autres une spéculation sur une possible envolée vers les 150 000 $. L’un des analystes, CrediBULL Crypto, suggère qu’une correction vers la zone des 108.000 à 118 000 $ pourrait représenter une belle opportunité d’achat avant une nouvelle phase haussière. Selon le rapport de Cointelegraph, Il estime que :

« Maintenant que nous avons atteint de nouveaux sommets de manière impulsive, la prochaine étape vers 150 000 $ a commencé ».

We blast through it. Now that we've made new ATH's in an impulsive manner, the next leg to 150k+ has begun imo. At this stage- it is anyone's guess how deep of a pullback we may get here at our highs (if any), but just like last time, anything above the lows of the origin of… https://t.co/UXOBiaFetD pic.twitter.com/CKIItoVMCc — CrediBULL Crypto (@CredibleCrypto) October 5, 2025

D’autres experts comme BitBull anticipent ainsi un cours de 14.000 dollars ce mois-ci, avec la possibilité d’atteindre 160 000 $ d’ici novembre. Il évoque de plus un sommet de cycle potentiel à venir. En outre, d’autres analystes ont par ailleurs déjà exprimé plutôt.

La semaine dernière, Charles Edwards, fondateur de Capriole Investments, a prédit qu’une cassure de Bitcoin au-delà de 120 000 $ déclencherait un «mouvement très rapide» vers ce prix.

Ces prévisions optimistes s’appuient sur des données historiques solides. En effet, octobre a été l’un des mois les plus performants pour Bitcoin. Ce mois-ci affiche un rendement moyen de 20,62 % sur les 12 dernières années. De plus, une clôture positive en septembre a souvent précédé une forte hausse en octobre.

Tous les facteurs sont donc réunis, y compris une saisonnalité robuste, pour propulser Bitcoin vers un nouveau rallye ce mois-ci. La situation actuelle renforce indéniablement le statut d’actif stratégique et sécurisé de la cryptomonnaie pour 2025.

Elle pourrait bien inciter aussi un nombre croissant d’investisseurs à revoir leur portefeuille pour inclure davantage de BTC. Il y a quelques jours, la capitalisation globale du marché a également franchi 4 000 milliards de dollars, accentuant cette percée.

