Pendant des années, la critique récurrente contre le Bitcoin (BTC) était son incapacité à évoluer de manière autonome. Il se comportait comme de l’or numérique quand le métal jaune grimpait, comme un actif technologique à effet de levier quand le Nasdaq s’envolait, ou comme une couverture contre le dollar lorsque le billet vert faiblissait. Ce scénario semble appartenir au passé. Claude AI prédit que ce découplage est le développement le plus crucial du rallye actuel : un actif porté par ses propres flux est bien moins exposé aux aléas des marchés d’actions ou d’obligations.

Les chiffres illustrent clairement cette rupture. Depuis la mi-août, la capitalisation boursière du Bitcoin a bondi de 36 %. Sur la même période, l’or a reculé de 1,5 % et le S&P 500 n’a progressé que de 0,8 %. Le BTC a rebondi de 75 000 $ pour atteindre un sommet plurimensuel au-dessus de 87 000 $, tandis que les actifs qu’il est censé suivre stagnaient.

🔥Is Bitcoin set to outperform gold in the following months?



The Bitcoin-to-gold ratio has rebounded sharply in 2026, after falling below 15 in late 2025, and is now approaching its highest levels since early 2025.



The historical trend suggests the ratio could rise further from… pic.twitter.com/BTDQG6YN3l — Global Markets Investor (@GlobalMktObserv) September 22, 2026

Qu’est-ce qui a cassé ? Bitcoin n’est plus le proxy de rien

Divergence du marché du Bitcoin

🚨 Bitcoin Has Completely Broken Away From Stocks & Precious Metals



🚀 Bitcoin’s market cap has grown by +36.0% since August 18, dramatically separating from the S&P 500’s +0.8% and gold’s -1.5% performances in that same time. The breakout began as smaller 0.1-10 BTC holders… pic.twitter.com/L8UaFfSsZS — Santiment Intelligence (@SantimentData) September 23, 2026

Selon Santiment Intelligence, trois relations historiques se sont rompues simultanément. La plus frappante concerne l’or. Début septembre, la corrélation sur 90 jours du Bitcoin avec le métal précieux avait dépassé 0,50 pour la première fois en six ans, les deux actifs partageant les mêmes craintes liées à la dette publique et à la dévaluation monétaire. Cet alignement n’a duré que trois semaines avant de se dissoudre.

Les actions ont suivi la même voie. La corrélation du Bitcoin avec le Nasdaq 100 est tombée dans une zone comprise entre 0,30 et 0,33, un niveau si faible que les mouvements du secteur technologique n’expliquent plus grand-chose aux variations quotidiennes du BTC. La relation avec le dollar s’est également relâchée. En résumé, le Bitcoin ne sert plus de substitut à aucun autre actif.

Pourquoi l’indépendance du Bitcoin est-elle importante ?

La question de la corrélation revient à savoir qui achète et pour quelles raisons. Lorsque le Bitcoin suit l’or, il est utilisé par les fonds macroéconomiques comme une protection contre la dévaluation. Lorsqu’il suit le Nasdaq, il est traité comme un actif à risque (high-beta) vendu dès que les portefeuilles réduisent leur exposition au risque. Dans les deux cas, son prix dépend de décisions prises pour d’autres raisons.

La rupture de ces liens suggère que le Bitcoin répond désormais à sa propre dynamique d’offre et de demande : flux des ETF spot, achats des trésoreries d’entreprises et accumulation à long terme. C’est une base plus saine pour une hausse, car elle ne dépend plus de la vigueur de l’or ou des résultats financiers de la tech.

Le revers de la médaille est que le Bitcoin perd son « alibi ». Sans récit macroéconomique sur lequel s’appuyer, le prix repose exclusivement sur la pérennité de la demande native crypto, et ces flux peuvent se tarir rapidement.

Claude AI prédit les niveaux clés du Bitcoin

Le graphique a changé de visage en même temps que les corrélations. Le Bitcoin a franchi les 82 303 $ en début de semaine, un plafond qui l’avait rejeté en mai et en septembre, pour pousser jusqu’à 87 330 $ avant de corriger légèrement. Cette ancienne résistance est désormais le niveau qui définit la tendance.

Claude AI propose la feuille de route suivante :

Le plancher à défendre : 82 300 $. La résistance brisée doit maintenant faire office de support. Des clôtures quotidiennes au-dessus de ce niveau maintiennent la dynamique de cassure. La prochaine cible : 90 000 $ à 92 000 $. Peu de résistances subsistent au-dessus du prix actuel ; cette zone pourrait être atteinte rapidement si les entrées dans les ETF se maintiennent. Le test majeur : 98 330 $. C’est la dernière barrière avant le seuil psychologique des 100 000 $, un objectif réaliste pour la fin de l’année plutôt qu’à court terme.

Le risque est que cette indépendance soit à double tranchant. Un mouvement dicté uniquement par la demande crypto peut s’inverser tout aussi vite si les acheteurs marquent une pause. Une clôture quotidienne sous les 82 300 $ remettrait les 73 836 $ en ligne de mire.

Pour l’instant, le Bitcoin semble toutefois déterminé à écrire son propre scénario.