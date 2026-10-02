Bitcoin : Une baleine endormie déplace 379 millions $ !

Le Bitcoin s’échange actuellement autour de 83 943 $, affichant une hausse d’environ 1 % sur les dernières 24 heures, ce qui replace les prévisions de prix à court terme au centre de l’attention.

Cette progression fait suite à une période instable : le cours du BTC a glissé d’environ 85 000 $ le 27 septembre vers un plus bas proche de 82 700 $ le 28 septembre, avant de rebondir.

L’activité de trading a également repris. Le volume quotidien a bondi de 37 % pour atteindre 37,7 milliards de dollars, portant la capitalisation boursière du Bitcoin à près de 1,68 billion de dollars.

Cette dynamique de prix coïncide désormais avec un événement plus inhabituel : un portefeuille resté intouché pendant plus de quatre ans vient de s’activer. Ses prochains mouvements pourraient s’avérer plus déterminants que n’importe quelle bougie sur le graphique.

Spot traders are turning to altcoins.



Total spot volume now runs close to 4x Bitcoin's, the highest since September 2025.



Demand for higher risk like this has often lined up with local tops in $BTC. pic.twitter.com/O5ySkK8Hqn — glassnode (@glassnode) September 28, 2026

Pourquoi une baleine Bitcoin dormante a-t-elle déplacé 4 500 BTC maintenant ?

Selon le compte d’analyse on-chain Lookonchain, une baleine dormante a transféré 4 500 BTC, d’une valeur d’environ 378,79 millions de dollars, après plus de quatre ans d’inactivité.

Le timing suscite des interrogations. Un mouvement presque identique a eu lieu le 25 septembre. Deux réactivations massives en l’espace d’une semaine sont difficiles à considérer comme une simple coïncidence.

Les données de CoinGlass révèlent que les liquidations de positions longues ont dépassé les 250 millions de dollars durant cette même fenêtre, marquant le nettoyage le plus important en près de sept jours.

La question cruciale est de savoir s’il s’agit d’une distribution masquée ou simplement du balayage d’un long avec effet de levier avant la prochaine étape haussière. Les transferts passés provenant de portefeuilles dormants présentent un bilan mitigé.

Le contexte macroéconomique n’aide pas à la lecture, avec des prix du pétrole élevés, des rendements du Trésor en hausse et des tensions persistantes entre les États-Unis et l’Iran.

Les flux entrants des ETF Bitcoin ralentissent-ils après 58 milliards $ ?

Jusqu’à présent, la demande des ETF a absorbé les chocs, mais elle semble s’essouffler. Les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré une entrée nette de 367 BTC, soit environ 31 millions de dollars, le 28 septembre selon CoinGlass. L’IBIT de BlackRock a mené la marche avec 649 BTC, tandis que le GBTC de Grayscale a perdu 275 BTC et le FBTC de Fidelity a cédé 129 BTC.

Cela prolonge la série d’entrées nettes à huit jours de bourse consécutifs. Cependant, les totaux quotidiens ont diminué régulièrement, passant de 12 310 BTC le 21 septembre à 1 590 BTC le 25 septembre, pour finir à seulement 367 BTC ce lundi.

Les entrées nettes cumulées s’élèvent désormais à environ 58 milliards de dollars, avec des actifs nets totaux proches de 111 milliards de dollars.

Prévision de prix Bitcoin : le BTC peut-il reconquérir les 87 000 $ cette semaine ?

Selon cette prévision de prix Bitcoin, le BTC se consolide juste au niveau du support immédiat de 83 500 $ – 84 000 $. Il a déjà échoué à deux reprises à se maintenir dans la zone des 87 000 $ – 87 400 $.

Scénario haussier : Une reconquête des 87 400 $ ouvrirait la voie à la bande de confirmation de cassure entre 88 000 $ et 90 000 $. Si l’élan se poursuit, l’objectif suivant se situerait entre 94 000 $ et 95 000 $.

Scénario de base : Le prix fluctue entre 83 500 $ et 87 000 $ en attendant les chiffres de Case-Shiller et la révision finale du PIB du T2 prévue le 30 septembre.

Scénario baissier : Une perte des 83 500 $ exposerait les 82 000 $, puis le niveau plus crucial des 80 400 $. Les analystes considèrent une rupture à ce niveau comme la frontière entre un repli sain et un changement de tendance.

Le maintien récent par la Fed de son taux directeur à 4 % pèse également sur l’appétit pour le risque. En fin de compte, le fait que le transfert de la baleine se transforme en pression de vente ou en accumulation discrète pourrait être le facteur décisif, un point que les récentes analyses d’accumulation des baleines ont souligné comme étant de plus en plus déterminant pour la direction à court terme.

Bitcoin Hyper vise un potentiel de croissance précoce alors que le Bitcoin teste des niveaux clés

Une baleine déplaçant 379 millions de dollars alors que le prix stagne sous une résistance n’est pas précisément un signal d’achat immédiat pour le BTC à sa taille actuelle. Avec la capitalisation boursière actuelle du Bitcoin, un multiplicateur de 10x est pratiquement exclu, peu importe l’issue du drame on-chain.

Cela a poussé une partie de l’attention des traders vers des projets d’infrastructure plus précoces construits sur Bitcoin, là où les perspectives de gains asymétriques restent mathématiquement possibles.

Bitcoin Hyper ($HYPER) se positionne comme la première Layer 2 Bitcoin à intégrer une Solana Virtual Machine (SVM), visant à offrir une exécution de contrats intelligents plus rapide que Solana tout en s’appuyant sur la couche de base de Bitcoin pour la sécurité.

La prévente a déjà levé plus de 33 millions de dollars à ce jour, avec des jetons au prix de 0,0136869 $.

Le projet travaille actuellement au lancement de son réseau principal (mainnet), prévu pour le quatrième trimestre 2026. Cette fenêtre de lancement verra le déploiement du pont canonique, la première vague de dApps de l’écosystème et les premières cotations sur les plateformes d’échange.

Par la suite, le projet prévoit de publier un SDK et une API pour les développeurs externes, de sécuriser des cotations supplémentaires sur des bourses centralisées et décentralisées, d’intégrer des partenaires stratégiques et d’évoluer vers une structure d’organisation autonome décentralisée (DAO).

Les contributeurs précoces peuvent acheter des jetons HYPER et les staker immédiatement pour obtenir un rendement annuel estimé (APY) de 35 % avant l’événement de génération de jetons (TGE).

Comment participer à la prévente HYPER avant la prochaine hausse du Bitcoin

Pour les investisseurs souhaitant s’exposer au récit des Layer 2 Bitcoin, participer à la prévente est simple. En visitant le site officiel de Bitcoin Hyper, les utilisateurs peuvent connecter un portefeuille Web3 compatible au widget sécurisé et échanger des SOL, ETH, BNB, USDC ou USDT contre des HYPER. La plateforme prend également en charge les achats directs par carte bancaire.

Alternativement, la prévente est intégrée dans l’application mobile populaire Best Wallet, où les utilisateurs peuvent trouver le jeton sous l’onglet « Upcoming Tokens ». L’application est disponible en téléchargement sur l’ Apple App Store et le Google Play Store.

Pour rester informé des jalons de développement, des annonces du mainnet et des événements communautaires, vous pouvez suivre Bitcoin Hyper sur X et rejoindre leur canal officiel Telegram.

Ne manquez pas cette opportunité : rejoignez tôt la nouvelle Layer 2 Bitcoin ici