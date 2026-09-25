Bitcoin vers les 100 000 $ : les marchés de prédiction hésitent

Le Bitcoin s’échange aux alentours de 84 700 $ ce matin.

Parallèlement, les probabilités sur le marché de prédiction de Kalshi, intitulé « Jusqu’où le Bitcoin montera-t-il en 2026 ? », suggèrent un sommet annuel proche de 97 000 $.

Le contrat stipulant que le Bitcoin s’échangera au-dessus de 99 999,99 $ à un moment donné de l’année s’est négocié à 52 cents ce matin-là, contre 44 cents la veille. Ces deux chiffres indiquent une probabilité proche du « pile ou face » plutôt qu’une prévision ferme et confiante.

Ce signal n’est pas purement haussier. Il traduit un marché qui évalue deux scénarios avec des niveaux de confiance très différents : toucher les six chiffres est jugé plausible, tandis qu’une véritable cassure au-dessus de la fourchette de novembre 2025 est considérée comme un pari risqué.

L’échelle des probabilités montre où la confiance s’étiole

Le contrat de Kalshi est validé par un « oui » si l’indice CF Benchmarks Bitcoin Real-Time affiche une valeur supérieure à 99 999,99 $ entre le 2 janvier et le 31 décembre 2026 : un seul passage au-dessus de ce seuil suffit pour régler le pari. Ce niveau de 100 000 $ a généré à lui seul près de 1,49 million de dollars de volume d’échanges, sur un total d’environ 4,8 millions de dollars pour l’ensemble du marché à sept paliers, selon Bitcoin.com News.

Au-delà de ce niveau, la pente s’accentue brusquement. Les probabilités chutent à 26 % pour un Bitcoin dépassant les 110 000 $, 16 % au-dessus de 120 000 $, 10 % au-dessus de 130 000 $, et seulement 6 % pour les paliers de 140 000 $ et 150 000 $.

Le contrat pour un prix supérieur à 200 000 $ s’est négocié à 2 %, contre 4 % précédemment. Ces chiffres ne doivent pas être interprétés comme des prévisions de prix moyens ou médians, mais comme des probabilités implicites sur des prix d’exercice discrets, influencées autant par l’érosion temporelle et la liquidité que par une conviction directionnelle. Pour plus de contexte sur le débat actuel, consultez les prévisions de prix du Bitcoin pour 2026 de CoinSpeaker ainsi que l’analyse récente des niveaux de support et de résistance clés.

Marchés de prédiction : entre sentiment et flux des ETF

Bitcoin $BTC ETFs saw an inflow of just under $1 Billion on Monday, the largest daily inflow this year 📈 🤑 🥳 pic.twitter.com/6dbLcK2q6q — Barchart (@Barchart) September 24, 2026

Les cotes des marchés de prédiction s’appuient sur certaines données tangibles. L’indice Crypto Fear and Greed affichait 78, signalant une « Cupidité Extrême », contre 74 (Cupidité) un mois plus tôt.

Les ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis ont enregistré des entrées de 998,95 millions de dollars le 21 septembre et de 714,75 millions de dollars le 22 septembre, soit environ 1,7 milliard de dollars sur deux sessions. Bien que le lien entre ces flux massifs vers les ETF et le réajustement des prix sur Kalshi soit une déduction éditoriale, il n’en reste pas moins un mécanisme probable.

Le marché à court terme raconte toutefois une histoire plus nuancée. Le contrat de septembre pour un Bitcoin au-dessus de 90 000 $ est passé de 44 à 38 cents en 24 heures. De même, le palier à 87 500 $ a chuté de 71 à 64 cents, et celui à 92 500 $ de 23 à 18 cents. Cette divergence — une confiance croissante dans une reprise en 2026 face à une érosion de la confiance pour une percée immédiate — est visible dans l’action récente des prix détaillée dans l’analyse de CoinSpeaker sur le rallye du Bitcoin au-dessus de 80 000 $.

Scénarios haussiers, baissiers et invalidation

Le marqueur de hausse est clair : un seul prix affiché au-dessus de 99 999,99 $ avant le 31 décembre 2026 valide le contrat principal, une issue actuellement évaluée entre 45 % et 46 %.

Daniel Hinton, responsable des marchés de capitaux chez UTXO Management, a déclaré s’attendre à ce que le Bitcoin oscille entre le milieu des 90 000 $ et le bas des 100 000 $ d’ici trois à six mois, une vision qui s’aligne globalement avec le point médian de 97 000 $ de Kalshi. La confiance s’effondre toutefois au-delà de ce seuil, avec seulement 26 % de chances au-dessus de 110 000 $.

Le risque immédiat réside dans un essoufflement de l’élan avant même d’atteindre les six chiffres. La baisse du contrat de septembre au-dessus de 90 000 $, passant de 44 à 38 cents, couplée aux reculs sur les paliers de 87 500 $ et 92 500 $, montre que la conviction à court terme s’effrite alors que les perspectives annuelles se maintiennent. Le contrat mensuel à 87 500 $ est resté ouvert lors du relevé, indiquant que l’indice de règlement n’a pas franchi cette marque en septembre.

Enfin, le prix dérisoire de 2 cents sur le contrat au-dessus de 200 000 $ témoigne d’un intérêt très limité pour une extension parabolique au-delà d’un simple retour aux six chiffres.