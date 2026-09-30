Bitcoin vers les 90 000 $ ? Prévisions et analyse du BTC

Les dernières prévisions pour le cours du Bitcoin soulignent que la cryptomonnaie entre dans les derniers jours de septembre avec une forte dynamique, bien que le BTC marque une pause après avoir atteint un sommet de huit mois au-dessus de 87 000 $ plus tôt cette semaine.

CoinGecko évalue actuellement le Bitcoin autour de 84 400 $, en hausse d’environ +5,5 % sur les sept derniers jours. Le volume quotidien des échanges pour la paire BTC/USD s’établit à 21,6 milliards de dollars, en baisse par rapport aux 33 milliards enregistrés vendredi.

Le repli par rapport aux sommets de la semaine n’a pas encore endommagé de manière significative la structure haussière globale. Le Bitcoin reste au-dessus de ses principales moyennes mobiles, tandis que son RSI quotidien se situe autour de 64, ce qui suggère un momentum positif sans pour autant atteindre les zones traditionnelles de surachat.

Des vents contraires macroéconomiques se profilent toutefois pour le Bitcoin avant la prochaine réunion du FOMC de la Réserve fédérale en octobre. Les plateformes de marchés de prédiction telles que Polymarket estiment actuellement à 65 % la probabilité d’une nouvelle hausse des taux, ce qui pourrait entraîner une volatilité renouvelée sur l’ensemble du marché crypto.

Prévisions du prix du Bitcoin : le BTC/USD peut-il atteindre 90 000 $ la semaine prochaine ?

Some $BTC bidding happening on Binance right now.



Buyers really want a close above $85,400 now. pic.twitter.com/4P9RpyZ43i — Ted (@TedPillows) September 27, 2026

Un passage à 90 000 $ la semaine prochaine nécessiterait une progression d’environ +6,6 % par rapport au niveau actuel de 84 400 $. Bien qu’il s’agisse d’un mouvement substantiel, ce n’est pas sans précédent pour le BTC, surtout après le récent redressement de plus de 30 % depuis ses points bas d’août.

Le premier obstacle se situe entre 85 000 $ et 85 800 $, ce qui représente la zone de résistance immédiate. Le Bitcoin devra établir une cassure durable au-dessus de cette zone avant de tester à nouveau le récent sommet de 87 300 $ – 87 400 $.

Le franchissement de ce sommet améliorerait considérablement la configuration technique pour une course vers les 90 000 $. À partir de 87 400 $, le Bitcoin aurait besoin d’un gain supplémentaire d’environ 3 %, faisant du seuil psychologique des 90 000 $ l’objectif suivant évident.

La trajectoire semble donc relativement claire : maintenir le support des 83 800 $ – 84 000 $, reconquérir les 85 800 $, franchir les 87 400 $, puis attaquer les 90 000 $. Une perte durable des 83 800 $ pourrait cependant interrompre cette progression et exposer le BTC à un repli plus profond vers la zone des 81 000 $.

Le momentum pourrait également être soutenu par une demande institutionnelle continue. Les flux entrants dans les ETF Bitcoin ont été particulièrement robustes récemment, avec près d’un milliard de dollars investis dans les ETF Bitcoin au comptant en une seule séance plus tôt cette semaine, et environ 1,59 milliard de dollars sur trois séances.

En fin de compte, les 90 000 $ sont à portée de main, mais le BTC doit d’abord absorber l’offre située entre 85 000 $ et 87 400 $. Si les acheteurs parviennent à franchir cette résistance tout en maintenant l’élan actuel, un test des 90 000 $ la semaine prochaine deviendrait techniquement plausible. À l’inverse, l’échec à reconquérir les 85 000 $ pourrait laisser le Bitcoin consolider dans le bas des 80 000 $ avant une nouvelle tentative de cassure.

Bitcoin Hyper cible le potentiel des premiers arrivants face à la résistance du Bitcoin

Un bond de +11 % représente un gain réel pour quiconque a détenu du Bitcoin cette semaine. Mais avec une capitalisation boursière intégrant déjà l’image de marque institutionnelle, le potentiel de hausse marginal à partir d’ici semble plus mince que le mouvement qui vient de se produire.

L’essentiel de la réévaluation liée à l’effet « halo de BlackRock » est peut-être déjà derrière nous. C’est le genre de configuration qui pousse les capitaux vers des projets encore en phase de découverte de prix.

Bitcoin Hyper ($HYPER) se présente comme le premier Layer 2 de Bitcoin intégrant la Solana Virtual Machine (SVM), visant un débit de transactions plus rapide que Solana lui-même tout en ancrant son règlement sur le modèle de sécurité de Bitcoin.

La prévente a déjà levé plus de 33 millions de dollars avec un prix de jeton actuel de 0,0136867 $ et un APY de jalonnement de 35 %.

Son argument central : combler le manque de programmabilité historique de Bitcoin grâce à un pont canonique décentralisé et une couche d’exécution à faible latence.

Ceux qui envisagent une exposition précoce à l’infrastructure Bitcoin peuvent étudier Bitcoin Hyper avant la clôture de la fenêtre de prévente.