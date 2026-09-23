Bitcoin vs Or : JPMorgan prévoit un potentiel de hausse majeur

Le Bitcoin s’échange à 77 831 $ ce 18 septembre, affichant une progression de 1,43 % sur la journée. Le timing de ce mouvement coïncide avec une note de recherche inattendue provenant d’une grande banque de Wall Street.

Toute prévision du prix du Bitcoin digne de ce nom doit désormais en tenir compte : JPMorgan indique à ses clients que le Bitcoin dispose actuellement d’une marge de progression supérieure à celle de l’or.

Pourquoi ? Non pas en raison d’un soudain revirement idéologique sur les cryptomonnaies, mais à cause des mécaniques d’options et de l’intérêt vendeur (short-interest) dissimulés dans les données de positionnement des ETF (fonds négociés en bourse). Ce que cet avantage technique signifie concrètement pour les objectifs de prix est particulièrement intéressant.

JUST IN: JPMorgan says Bitcoin could outperform gold if investors unwind ETF hedges.



Gold ETFs have fully recovered earlier outflows, while Bitcoin ETFs have only recovered half, leaving more room for upside.



— The Block pic.twitter.com/OqqIFlFhw0 — Bitcoin Archive (@BitcoinArchive) September 17, 2026

Les analystes de JPMorgan, menés par Nikolaos Panigirtzoglou, ont publié cette note le 16 septembre, soulignant deux écarts structurels. L’intérêt vendeur sur l’iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock se situe proche de ses sommets de 2026, tandis que celui de l’ETF SPDR Gold Shares (GLD) reste inférieur à sa moyenne historique. Le ratio d’intérêt ouvert put-to-call de l’IBIT demeure également élevé par rapport au GLD, ce qui signifie que les traders d’options paient cher pour se protéger contre une baisse du Bitcoin, un phénomène que l’or ne connaît pas. Par ailleurs, les ETF sur l’or ont totalement récupéré leurs sorties de capitaux de 2026, alors que les ETF Bitcoin n’en ont regagné qu’environ la moitié.

Cette asymétrie crée un effet de « ressort comprimé » selon le cadre défini par la banque : si les couvertures (hedges) sont dénouées, le Bitcoin en bénéficiera de manière disproportionnée. Le marché global observe actuellement une zone de consolidation serrée en attendant que cette thèse se concrétise.

Prévision du prix du Bitcoin : le BTC peut-il atteindre 80 000 $ cette semaine ?

Le cours actuel du Bitcoin à 77 831 $, en hausse de 1,43 % sur 24 heures, maintient le prix dans la fourchette signalée par plusieurs bureaux d’analyse cette semaine : environ 75 000 $ – 77 500 $. Un support à court terme est identifié entre 74 331 $ et 75 000 $, avec une résistance proche de 80 526 $. Le seuil des 68 000 $ constitue le plancher structurel plus large hérité du rallye d’août. Le volume d’échange reste modeste, signe probable d’une phase de digestion plutôt que d’une cassure franche.

Quels sont les scénarios possibles pour cette prévision du prix du Bitcoin ? Une cassure nette au-dessus de 77 500 $ viserait le niveau psychologique des 80 000 $, faisant écho à la brève poussée vers ce cap après les commentaires de Trump sur la désescalade avec l’Iran. Une autre possibilité est une poursuite de l’instabilité (chop) entre 75 000 $ et 78 000 $, alors que les traders attendent les décisions de la Réserve fédérale sur les taux (avec une probabilité implicite de 93 % pour une baisse de 25 points de base) et le vote de la loi CLARITY au Sénat.

Dans un scénario baissier, une chute sous les 74 300 $ rouvrirait la zone des 68 000 $. La « juste valeur » à long terme de JPMorgan, ajustée à la volatilité, se situe proche de 266 000 $ par rapport à l’or, mais il s’agit d’un cadre pluriannuel et non d’une prévision pour la semaine prochaine.

Pourquoi les traders se tournent vers les L2 précoces pour doubler leur mise

Prendre position sur le Bitcoin à 77 831 $ aujourd’hui semble raisonnable au vu de la thèse structurelle de JPMorgan, mais l’équation mathématique change rapidement avec une capitalisation boursière dépassant 1,5 billion de dollars.

Doubler son capital à partir de ce niveau est un effort bien différent d’un doublement lors d’une prévente. C’est le point de bascule pour les traders qui s’intéressent aux projets d’infrastructure précoces liés à l’écosystème Bitcoin, mais sans le poids d’un actif pesant des billions de dollars qui freine les rendements en pourcentage.

Bitcoin Hyper ($HYPER) se positionne comme le premier Layer 2 Bitcoin intégrant la Solana Virtual Machine (SVM), visant des vitesses d’exécution supérieures à Solana elle-même tout en assurant le règlement final sur la sécurité de la couche de base de Bitcoin. La prévente a déjà levé 33 millions de dollars avec un prix de jeton actuel de 0,0136864 $, affichant des récompenses de staking annoncées à 35 % d’APY.

Son pont canonique décentralisé (Decentralized Canonical Bridge) cible les lacunes historiques de programmabilité du Bitcoin : transactions lentes, frais élevés et absence de contrats intelligents natifs.

Les allocations de prévente comportent les risques habituels : le réseau principal (mainnet) n’est pas encore opérationnel et les rendements dépendent de l’exécution technique. Les traders peuvent effectuer leurs propres recherches sur Bitcoin Hyper avant de prendre une décision.