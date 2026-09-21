Le Bitcoin a passé la majeure partie de l’année 2026 dans l’ombre de l’or. Alors que le métal précieux menait la danse pour protéger les investisseurs contre l’inflation et la dévaluation monétaire, le Bitcoin est resté à la traîne, pénalisé par une Réserve fédérale stricte et l’échec du CLARITY Act au Sénat américain.

Cependant, cet écart pourrait commencer à se réduire. Un nouveau rapport de JPMorgan suggère que l’importance de la couverture (hedging) autour des ETF Bitcoin pourrait en réalité représenter une opportunité déguisée. De son côté, l’IA Claude prédit une reprise lente mais régulière du BTC si cette prudence s’estompe, avec le seuil des 82 300 $ comme juge de paix.

Le raisonnement est simple : lorsque de nombreux investisseurs sont déjà positionnés pour une baisse, il reste moins de vendeurs potentiels et davantage d’acheteurs si le sentiment s’inverse. C’est précisément la configuration que JPMorgan décrit actuellement pour le Bitcoin, contrastant fortement avec l’or, où le positionnement semble beaucoup plus détendu. Le Bitcoin s’échange actuellement autour de 78 100 $, en hausse de plus de 2 % sur la journée, repassant au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours.

JUST IN: JPMorgan says Bitcoin could outperform gold. pic.twitter.com/XkZGDFmhwQ — Watcher.Guru (@WatcherGuru) September 17, 2026

Pourquoi JPMorgan surveille-t-il de près le hedging des ETF Bitcoin ?

Dans un rapport publié mercredi, les analystes de JPMorgan, dirigés par Nikolaos Panigirtzoglou, ont affirmé que le Bitcoin pourrait bénéficier d’un soutien plus important que l’or si les investisseurs réduisent leurs couvertures sur les ETF.

Le Bitcoin et l’or ont tous deux attiré des flux entrants après la réunion de la Fed fin juillet, marquant le retour du « debasement trade » (stratégie contre la dévaluation). Toutefois, cette tendance s’est affaiblie la semaine dernière avec la remontée des rendements obligataires ajustés à l’inflation et l’incapacité du Sénat à faire avancer le CLARITY Act.

BREAKING: JPMorgan says $BTC could receive more relative support than gold if ETF hedging demand declines.



Bitcoin and gold ETFs have both seen inflows since late July.



At the same time, gold ETFs have recovered all of their earlier 2026 outflows, while Bitcoin ETFs have… pic.twitter.com/Q1gcROvmuH — The Wolf Of All Streets (@scottmelker) September 17, 2026

La reprise est inégale : les ETF sur l’or ont désormais effacé toutes les sorties de capitaux subies plus tôt cette année, tandis que les ETF Bitcoin n’en ont récupéré qu’environ la moitié. La demande pour les ETF Bitcoin s’est également refroidie ces derniers jours, ce qui, selon les analystes, laisse de la place pour un rebond si le flux de nouvelles s’améliore.

Quelles conditions pour que le Bitcoin surpasse l’or ?

Selon JPMorgan, la réponse réside dans le positionnement des acteurs. Si les positions sur les contrats à terme (futures) restent élevées pour l’or et le Bitcoin — signe d’un soutien institutionnel pour les deux actifs — la véritable différence se situe au niveau de l’intérêt vendeur (short interest) sur les ETF.

L’intérêt vendeur sur l’iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock frôle ses sommets annuels, tandis que celui du SPDR Gold Shares ETF (GLD) se situe sous sa moyenne historique. Le ratio put-to-call de l’IBIT est également plus élevé que celui du GLD, confirmant une couverture plus lourde sur le Bitcoin.

Pour les analystes, ce contraste montre que le Bitcoin fait face à un scepticisme plus marqué que l’or, malgré les récents flux entrants. Mais c’est une arme à double tranchant : si la demande de couverture diminue, l’intérêt vendeur élevé sur l’IBIT pourrait créer un soutien plus fort pour le Bitcoin par rapport à l’or. En termes simples : beaucoup d’investisseurs parient sur une baisse du Bitcoin ; s’ils changent d’avis, le débouclage de ces positions pourrait alimenter un rallye haussier.

Claude AI prédit les niveaux clés du Bitcoin pour les mois à venir

L’analyse technique commence à valider cette vision. Après avoir touché un point bas proche de 58 000 $ en juillet, le Bitcoin a reconquis sa moyenne mobile exponentielle (EMA) à 200 jours fin août. Cette moyenne, située autour de 73 200 $, s’est stabilisée et s’oriente légèrement à la hausse, tandis que le gain de 2 % aujourd’hui ramène le BTC à 78 100 $. Claude AI prévoit la feuille de route suivante pour la fin 2026 :

Premier test : 73 800 $ . Ce niveau correspond à l’EMA 200 jours et constitue le plancher de la reprise actuelle. S’y maintenir préserve la tendance haussière.

. Ce niveau correspond à l’EMA 200 jours et constitue le plancher de la reprise actuelle. S’y maintenir préserve la tendance haussière. Le point décisif : 82 300 $ . Le Bitcoin a été rejeté à ce niveau en mai et en septembre. Une clôture quotidienne au-dessus confirmerait le débouclage des couvertures.

. Le Bitcoin a été rejeté à ce niveau en mai et en septembre. Une clôture quotidienne au-dessus confirmerait le débouclage des couvertures. L’objectif haussier : 98 300 $. Si les 82 300 $ cèdent, cette ancienne résistance deviendra la prochaine cible majeure, probablement vers la fin de l’année.

Si l’intérêt vendeur reste élevé et le sentiment morose, le Bitcoin devrait plutôt fluctuer entre 70 000 $ et 82 000 $ jusqu’à la fin de l’année. Quoi qu’il en soit, le message de JPMorgan est clair : surveillez les couvertures, pas seulement les gros titres.