Choc pétrolier à 106$ : Quel impact sur le Bitcoin ?

Les traders surveillant les marchés de prédiction sur le prix du pétrole ont observé un bond brutal ce lundi 28 septembre.

Le baril de Brent a progressé de 2,60 $, soit 2,49 %, pour atteindre 106,92 $, tandis que le West Texas Intermediate (WTI) a gagné 2,08 $, soit 2,25 %, s’établissant à 94,49 $.

Ce mouvement fait suite au rejet par le président Donald Trump d’une proposition iranienne visant à résoudre le conflit autour du détroit d’Ormuz et à rouvrir cette voie maritime stratégique au transport international.

Il ne s’agit pas d’un simple titre sur le prix de l’énergie.

La question analytique est de savoir si une perturbation prolongée de l’approvisionnement ravivera les pressions inflationnistes, poussera les rendements du Trésor à la hausse et retardera l’assouplissement monétaire, forçant ainsi les investisseurs à réduire leur risque et leur levier sur toutes les classes d’actifs, y compris les cryptomonnaies.

Cette chaîne de transmission, si elle se confirme, est ce qui relierait un choc d’offre au Moyen-Orient aux conditions de liquidité du Bitcoin, plutôt qu’un lien de trading direct entre les deux marchés.

BREAKING: WTI crude oil reclaims $98 as President Trump rejects Iran’s peace proposal. pic.twitter.com/so5XmkhOOI — Bull Theory (@BullTheoryio) September 28, 2026

Comment un choc pétrolier à 106 $ pourrait-il affecter la liquidité du Bitcoin ?

Le mécanisme se décompose en plusieurs étapes.

Des prix élevés du brut alimentent l’inflation globale. Une inflation plus forte peut faire grimper les rendements obligataires ou retarder l’assouplissement des banques centrales.

Des conditions financières plus strictes réduisent alors le levier financier et pèsent sur les actifs à bêta élevé comme le Bitcoin. Les données de marché n’ont pas encore confirmé l’intégralité de cette chaîne pour cet épisode précis.

Notablement, les prix augmentent alors même que les flux s’améliorent.

Les données préliminaires de Kpler montrent que les exportations de brut du Moyen-Orient ont rebondi à 12,8 millions de barils par jour en septembre, leur plus haut niveau depuis le début de la guerre en février.

Les flux transitant par Ormuz étaient en voie d’atteindre environ 7,4 millions de barils par jour. Le marché semble donc priser le risque d’une nouvelle perturbation plutôt qu’une pénurie actuelle réelle.

Marchés de prédiction : Quel sera le prix du pétrole avant la fin du mois ?

Les données des marchés de prédiction sur le pétrole indiquent un potentiel de hausse limité.

Sur Polymarket, un contrat sur le sommet du WTI en septembre, affichant un volume d’environ 8,6 millions de dollars, n’attribuait qu’une probabilité de 14 % à un WTI atteignant 100 $ d’ici le 30 septembre.

Les chances pour un baril à 105 $ s’élevaient à 3 %, et à 1 % ou moins pour un prix supérieur à 110 $.

D’autres contrats confirment cette tendance. Les traders estiment à 95 % la probabilité que le WTI atteigne 90 $ en octobre et à 89 % la chance que l’indice du dollar américain (DXY) touche 99,00 ce mois-ci.

Ils voient également une probabilité de 32 % pour que le pipeline Est-Ouest de l’Arabie Saoudite, qui contourne Ormuz, redémarre d’ici le 30 septembre, un chiffre qui grimpe à 78 % pour le 31 octobre.

L’analyse de Capital Economics et l’aléa diplomatique

Hamad Hussain, économiste principal spécialisé dans le climat et les matières premières chez Capital Economics, a directement attribué le bond de lundi au rejet de la proposition iranienne par Trump.

Hussain a également souligné que, bien que l’augmentation des flux dans le détroit d’Ormuz atténue une partie de la pression haussière, le marché pétrolier au sens large reste en déficit — une distinction cruciale car elle suggère que le plancher du prix du Brent est structurel et non seulement lié à l’actualité immédiate.

De son côté, Donald Trump a déclaré à Axios lors d’un entretien téléphonique dimanche qu’il s’attendait à ce que les négociateurs américains poursuivent les discussions avec l’Iran cette semaine malgré le rejet du plan actuel.

La diplomatie reste donc une variable active capable d’effacer rapidement la prime de risque, une dynamique que les traders de Bitcoin ont dû intégrer à plusieurs reprises depuis le début du conflit en février.

Pétrole et marchés de prédiction : Scénarios haussiers et baissiers pour les actifs risqués

La trajectoire la moins pessimiste pour le Bitcoin repose sur la poursuite des discussions entre les États-Unis et l’Iran ainsi que sur une normalisation accrue des expéditions par Ormuz, ce qui apaiserait la prime géopolitique et réduirait la pression sur les attentes d’inflation et les taux.

Le scénario baissier, marqué par de nouvelles perturbations comme l’interception samedi de missiles et drones Houthis par les forces saoudiennes, maintiendrait le marché en déficit, gardant le Brent à un niveau élevé et les risques inflationnistes actifs.

Les points de surveillance confirmés pour les semaines à venir incluent les niveaux du Brent et du WTI, les rendements du Trésor, le dollar, les attentes d’inflation, les spreads de crédit, la volatilité des actions, ainsi que l’intérêt ouvert sur les contrats à terme Bitcoin, les taux de financement et les données de liquidation.

Aucun objectif de prix spécifique pour le Bitcoin ni aucune probabilité de scénario n’est soutenu par les preuves actuelles.

La distinction majeure réside dans la différence entre une prime géopolitique éphémère et un choc énergétique persistant qui impacterait simultanément les rendements obligataires et la liquidité du dollar.

Le prochain cycle de discussions U.S.-Iran et toute nouvelle perturbation liée à Ormuz demeurent les catalyseurs immédiats à suivre.