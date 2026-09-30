Le Bitcoin a passé ces deux derniers jours à céder une partie de sa hausse de lundi dernier au-dessus des 87 300 $, et s’échange actuellement autour de 84 700 $ (en baisse de 1,94 % sur les dernières 24 heures).

Cependant, le BTC affiche toujours un gain d’un peu plus de 10 % sur une semaine, alors même que le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a clôturé à 5,11 % et qu’une émission de billets à cinq ans de 70 milliards de dollars a atteint 5,033 %, soit le rendement d’adjudication le plus élevé depuis 2006.

Les rendements obligataires plus élevés rendant plus coûteuse la détention d’actifs non productifs d’intérêts, la capitalisation globale du marché crypto a reculé de près de 2 % sur la journée pour s’établir à environ 2,88 billions de dollars.

D’un autre côté, l’indice Fear and Greed affiche toujours 74, fermement ancré dans la zone d’« Avidité » (Greed), et les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré 346,98 millions de dollars d’entrées hier, contribuant à des flux hebdomadaires de 2,06 milliards de dollars et à des flux positifs de 2,37 milliards de dollars pour le mois de septembre. Les analystes experts surveillent également de près le graphique hebdomadaire du BTC dans l’espoir de nouveaux rallyes sur le marché spot.

Les développeurs et les utilisateurs du Web3 qui souhaitent que le BTC soit bien plus qu’une simple réserve de valeur se tournent également vers Bitcoin Hyper (HYPER), un projet d’infrastructure actuellement en phase de prévente qui développe une nouvelle chaîne de Layer 2 pour Bitcoin. Ce L2 intégrera la Solana Virtual Machine (SVM), élargissant ainsi son public bien au-delà de la communauté Bitcoin et permettant à la prévente de HYPER de lever plus de 33,15 millions de dollars à ce jour.

Le tour de table continue de se remplir alors même que le Bitcoin subit un léger repli, et le projet se dirige désormais vers son lancement prévu au quatrième trimestre avec un soutien de taille, un taux de staking de 35 % d’APY pour les acheteurs de la prévente, et un plafond fixe de 21 milliards de jetons déjà établi.

Le Bitcoin maintient sa hausse hebdomadaire de 10 % alors que les rendements obligataires poussent le prix spot vers les 84 000 $

La dernière période de consolidation à l’échelle du marché a débuté après que le Bitcoin a franchi le niveau des 85 000 $ en début de semaine, entraînant la liquidation de centaines de millions de dollars de positions courtes (shorts).

Le BTC a frôlé les 87 300 $ tard lundi avant que les prises de bénéfices et les vents contraires macroéconomiques ne le fassent redescendre. L’actif s’efforce actuellement de maintenir le seuil des 84 500 $ et reste en hausse de plus de 10 % sur les sept derniers jours, tandis que les acheteurs institutionnels se concentrent sur les ETF spot, qui ont enregistré 2,37 milliards de dollars d’entrées depuis le début du mois.

Le règlement trimestriel des options de demain ajoute une source potentielle de volatilité et d’incertitude à court terme pour le BTC, avec un carnet d’ordres fortement orienté vers les options d’achat (calls) représentant jusqu’à 16 milliards de dollars de contrats Bitcoin, et un bloc important de calls concentré autour du prix d’exercice (strike) de 85 000 $.

Le trader Daan Crypto (414 900 abonnés sur X) a désigné les 83 000 $ comme le niveau le plus important à surveiller sur le graphique hebdomadaire du Bitcoin, car une clôture au-dessus de ce point confirmerait une cassure haussière de la structure de marché hebdomadaire.

$BTC How quick things can change. Just over a month ago BTC was struggling in the low $60Ks as it was sitting at high timeframe support. Now it has flipped all its weekly levels and any buys done last month are sitting very pretty. That is why I always preach to stay level… https://t.co/LxN6QyXpkw pic.twitter.com/g90cqwtjPt — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) September 23, 2026

Bien que le Bitcoin ait prouvé sa capacité à absorber les hausses de taux du FOMC et l’anxiété liée aux futures augmentations tout en affichant une hausse hebdomadaire à deux chiffres, son Layer 1 ne permet toujours pas de traiter des transactions rapides, peu coûteuses et programmables. C’est précisément cette lacune que le nouveau Layer 2 de Bitcoin Hyper entend combler.

La prévente de Bitcoin Hyper dépasse les 33 millions de dollars avant le lancement de son Layer 2 au quatrième trimestre

Bitcoin Hyper (HYPER) est une future blockchain de Layer 2 qui s’exécutera sur une pile technologique Solana Virtual Machine (SVM) et se dénouera sur Bitcoin.

Les utilisateurs verrouilleront et transféreront leurs BTC vers le L2 via un pont canonique non dépositaire (non-custodial), recevront du Bitcoin enveloppé (wrapped) sur le second layer, et l’utiliseront pour les paiements, la DeFi, les NFT, les plateformes de lancement de meme coins et d’autres dApps avec une finalité quasi instantanée.

Les lots de transactions du L2 de Bitcoin Hyper seront automatiquement ancrés à intervalles réguliers sur Bitcoin, garantissant ainsi que la piste d’audit reste sur la chaîne principale.

Les frais de gaz sur ce nouveau L2 seront payés en HYPER, et ce même jeton sera utilisé pour le staking, la gouvernance et l’accès à des fonctionnalités et services avancés. L’offre totale de HYPER est fixée à 21 milliards de jetons, répartis comme suit : 30 % pour le développement, 25 % pour la trésorerie du L2, 20 % pour le marketing, 15 % pour les récompenses et 10 % pour les cotations (listings). La prévente publique propose actuellement le HYPER au prix de 0,0136867 $, avec plus de 33,15 millions de dollars levés sur un objectif d’étape de 33,58 millions de dollars.

Le lancement du réseau principal (mainnet) de Bitcoin Hyper est prévu pour plus tard en 2026, avec un lancement au quatrième trimestre désormais attendu. Le pont canonique, les premières dApps et les cotations de HYPER sur les plateformes d’échange devraient être déployés au cours de cette même période. Une phase d’expansion suivra, comprenant un SDK et une API pour les développeurs, de nouvelles cotations sur les principales plateformes centralisées et décentralisées, l’intégration de partenaires dans les secteurs de la DeFi, du gaming et des NFT, ainsi que les premières étapes vers une DAO.

Les acheteurs de la prévente peuvent staker leurs jetons immédiatement pour bénéficier d’un APY de 35 % et réclamer leurs HYPER lors de l’événement de génération de jetons (TGE).

Le calendrier du projet s’aligne également avec la récente reprise du Bitcoin, qui pourrait amorcer un nouveau bull run d’ici la fin de l’année. Les investisseurs avisés (« smart money ») ont déjà compris qu’un projet L2 bien financé, doté d’un plan de développement et de cotation clair, représente un moyen potentiellement plus lucratif de faire fructifier leurs capitaux plutôt que d’attendre simplement une hausse des prix sur le marché spot.

Rejoignez la prévente de Bitcoin Hyper avant la prochaine hausse de prix

Les nouveaux investisseurs peuvent se rendre sur le site officiel de Bitcoin Hyper, puis utiliser le widget intégré pour connecter leur portefeuille crypto préféré, choisir le montant de leur investissement et confirmer la transaction. Les jetons HYPER peuvent être achetés avec du SOL, de l’ETH, du BNB, de l’USDC et de l’USDT, et la prévente accepte également les cartes bancaires classiques. Le staking est actif avec un APY de 35 %, et le prix actuel du HYPER en prévente est de 0,0136867 $.

Le HYPER est également disponible via l’application mobile Best Wallet, qui répertorie la prévente sous son onglet « Upcoming Tokens » (Jetons à venir). Best Wallet peut être téléchargé gratuitement sur l’Apple App Store et sur Google Play.

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