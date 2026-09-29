Ethereum : Tom Lee prévoit un rallye massif après la pause

Dans l’actualité d’Ethereum aujourd’hui, l’ETH s’échange aux alentours de 2 650 $, affichant une baisse d’environ 3 % sur les dernières 24 heures.

Ce repli reste modeste, mais il fait suite à un rejet net près de la résistance des 2 800 $ survenu plus tôt cette semaine.

En prenant du recul, une vision d’ensemble se dessine. L’ETH a passé la majeure partie des cinq dernières années à évoluer au sein d’une large fourchette. Les tentatives de hausse vers les 4 000 $ en 2024 se sont essoufflées, et même la poussée vers de nouveaux sommets proches de 4 900 $ en 2025 n’a pas tenu.

En parallèle, chaque vente massive a trouvé des acheteurs systématiques entre 1 500 $ et 1 600 $.

Ce va-et-vient incessant a mis à rude épreuve la patience de nombreux détenteurs. Alors que d’autres actifs ont entamé des sorties haussières, l’ETH semble inlassablement revenir vers ses zones de confort familières.

TOM LEE NOW HOLDS $16 BILLION OF ETH – AND HE'S STILL BUYING



Bitmine bought another $75.29M of ETH this week, taking its stack to 5,983,940 ETH ($16.40B). 85% of that is staked.



That is 4.9% of the entire ETH supply. They need $327.90M more ETH to hit 5%. pic.twitter.com/w2dYaEX46Q — Arkham (@arkham) September 22, 2026

Pour Tom Lee, de Fundstrat, ce surplace prolongé n’est pas un signal d’alarme, mais une préparation. Son récent commentaire public pourrait bien changer la lecture que font les traders du prochain mouvement majeur de l’Ethereum.

Tom Lee mise-t-il sur la longue consolidation de l’Ethereum ?

TOM LEE: ETHEREUM COULD REACH $60,000 WITHIN A COUPLE OF YEARS@fundstrat believes ETH could repeat the scale of its post 2018 breakout:



🔹 $3,000 in the near term

🔹 New all time highs this year

🔹 Well above $5,000 before year end

🔹 $50,000 to $60,000 within a couple of… https://t.co/gHyeVIbkaq pic.twitter.com/rpiEl5FYHK — Crypto Treasury with Ryan (@EthereumBullz) September 23, 2026

Lee a répondu par un simple « D’accord » à une publication de James Easton, cofondateur d’Alpha Metrics. Ce dernier soutient que la consolidation prolongée d’Ethereum est en train de bâtir une rampe de lancement pour un « méga rallye des prix ».

Sa thèse considère cette période pluriannuelle comme une phase d’accumulation plutôt que comme une stagnation. Historiquement, ce type de construction de base solide a souvent précédé des ruptures haussières hors normes.

Bien que brève, cette approbation a du poids. Tom Lee est reconnu pour ses analyses justes des cycles macroéconomiques dans la crypto. Un tel soutien, même en deux mots, indique qu’une voix institutionnelle respectée voit la structure de l’ETH comme haussière et non comme épuisée.

Le timing est également significatif. Le sentiment général reste prudent, alors que les gros titres sur la régulation et la sécurité dominent l’actualité. Dans ce contexte, l’argument de la consolidation offre une lecture plus claire : une thèse technique que les traders peuvent confronter à l’évolution réelle des cours.

Actualité Ethereum et analyse technique : quels niveaux surveiller ?

Le graphique journalier de l’ETH montre une reprise solide depuis l’été. Le prix est remonté depuis des points bas proches de 1 550 $ en juin pour venir tester brièvement la zone des 2 800 $ cette semaine. Les vendeurs se sont manifestés à ce niveau, entraînant un repli vers 2 650 $.

Ce niveau de 2 800 $ constitue le premier véritable test. Il a servi de support durant une grande partie de 2024 et 2025 avant de se transformer en résistance après la cassure du début d’année 2026. Une clôture journalière au-dessus de ce seuil ouvrirait la voie vers la barre psychologique des 3 000 $.

Plus haut, le palier des 3 375 $ représente l’obstacle majeur. Ce niveau a plafonné plusieurs rebonds ces deux dernières années et a marqué le sommet de la plus récente hausse de l’ETH en janvier 2026.

La tendance de fond reste toutefois favorable. L’ETH s’échange désormais au-dessus de ses moyennes mobiles exponentielles (EMA) à 50 et 200 jours. L’EMA 50 jours (autour de 2 380 $) a d’ailleurs croisé au-dessus de l’EMA 200 jours (proche de 2 240 $). Les analystes interprètent souvent ce croisement comme le signe précurseur d’un changement de tendance durable.

À la baisse, le premier soutien se situe vers 2 395 $, là où le support horizontal rencontre l’EMA 50 jours. En dessous, l’EMA 200 jours se trouve vers 2 240 $, et le niveau des 2 140 $ constitue l’ultime rempart pour préserver la dynamique haussière actuelle.

Qu’est-ce qui confirmerait ou briserait la cassure ?

Ethereum se trouve actuellement à la croisée des chemins. Le rallye estival a propulsé le cours au-dessus de ses moyennes mobiles clés, mais les vendeurs ont défendu les 2 800 $ lors de la première tentative.

La suite dépendra de la capacité des acheteurs à reprendre le contrôle de ce niveau ou de la nécessité pour le marché de marquer une pause plus longue. Trois scénarios se dégagent :

Scénario haussier : L’ETH reconquiert les 2 800 $ avec une clôture journalière nette, puis prend de l’élan vers les 3 000 $. Un franchissement décisif des 3 375 $ serait le signal le plus fort validant la thèse de Tom Lee sur la consolidation comme rampe de lancement.

L’ETH reconquiert les 2 800 $ avec une clôture journalière nette, puis prend de l’élan vers les 3 000 $. Un franchissement décisif des 3 375 $ serait le signal le plus fort validant la thèse de Tom Lee sur la consolidation comme rampe de lancement. Scénario de base : Le prix oscille entre 2 400 $ et 2 800 $ en attendant un catalyseur macroéconomique ou on-chain. Après une remontée aussi rapide depuis les bas de l’été, une pause ici ressemblerait davantage à une respiration saine qu’à un signe de faiblesse.

Le prix oscille entre 2 400 $ et 2 800 $ en attendant un catalyseur macroéconomique ou on-chain. Après une remontée aussi rapide depuis les bas de l’été, une pause ici ressemblerait davantage à une respiration saine qu’à un signe de faiblesse. Scénario baissier : L’ETH repasse sous les 2 395 $ et perd son EMA 50 jours. Une glissade vers l’EMA 200 jours et le niveau des 2 140 $ affaiblirait la structure haussière et repousserait toute perspective de cassure à plus tard.

Pour l’instant, le prochain chapitre de l’actualité Ethereum dépend d’un seul niveau. Le comportement de l’ETH autour des 2 800 $ déterminera si ce rallye a encore du potentiel immédiat ou s’il doit encore consolider ses bases.