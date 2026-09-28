Ethereum : Vitalik Buterin annonce la fin des forks classiques

Dans les dernières actualités d’Ethereum, le cofondateur du réseau, Vitalik Buterin, a déclaré le dimanche 27 septembre que Hegotá, la mise à jour du protocole prévue après Glamsterdam et généralement attendue pour 2027, sera probablement le dernier fork « normal » du réseau.

Selon lui, il s’agira de la dernière étape où la technologie sous-jacente semblera encore familière à quelqu’un ayant travaillé sur Ethereum en 2015.

Cette affirmation ne signifie pas qu’Ethereum cessera de déployer des hard forks.

Elle annonce plutôt un changement de nature pour ces mises à jour : au lieu de simples ensembles de fonctionnalités reconnaissables, elles deviendront des infrastructures bâties autour des preuves cryptographiques, de la vérification formelle et de la résistance quantique.

Ethereum News : Un problème de vérification que Buterin veut résoudre par les preuves

Cette déclaration est cruciale car elle redéfinit la manière dont Ethereum passe à l’échelle. Actuellement, un ordinateur qui vérifie entièrement le réseau doit répéter les calculs de chaque transaction : confirmer que l’expéditeur dispose des fonds suffisants et s’assurer qu’une application s’est exécutée selon ses propres règles. L’ajout de nouveaux ordinateurs au réseau n’augmente pas automatiquement sa capacité, puisque chaque nouvelle machine continue de vérifier les mêmes activités que les précédentes.

L’alternative proposée par Buterin, exposée dans un article intitulé « The cryptographic world computer », permettrait à un ordinateur de traiter les transactions tout en générant une courte preuve mathématique attestant du respect des règles.

Cette approche repose sur les preuves à divulgation nulle (zero-knowledge proofs).

Les autres ordinateurs pourraient alors vérifier cette preuve beaucoup plus rapidement qu’en répétant tout le travail initial, tandis que des contrôles ponctuels séparés garantiraient que les enregistrements originaux des transactions restent disponibles pour inspection.

Ethereum News : Ce qui change entre aujourd’hui et 2030

The cryptographic world computer:https://t.co/ueayODeUPo



My attempt to express in somewhat concise terms the true meaning of basically everything planned to happen to Ethereum starting from the fork after Hegota. It's really not just a blockchain anymore. It's a hybrid… — vitalik.eth (@VitalikButerin) September 27, 2026

Suite à ces dernières nouvelles concernant Ethereum, ce modèle permettrait à différents ordinateurs d’assumer des tâches distinctes tout en vérifiant mutuellement leurs résultats.

Toutefois, Ethereum devra toujours résoudre les litiges relatifs à l’ordonnancement, comme déterminer lequel de deux paiements utilisant les mêmes fonds est arrivé en premier.

Les projets de confidentialité de Buterin vont au-delà des paiements : il ambitionne de masquer les vérifications de solde des portefeuilles, car les serveurs peuvent actuellement identifier les adresses suivies, même lorsque les montants sont protégés.

Dans la vision de 2030 esquissée par Buterin, les paiements deviendraient définitifs — c’est-à-dire irréversibles du point de vue du réseau — en l’espace de 8 à 32 secondes environ.

Il a toutefois pris soin de noter que les limitations de coût et de confidentialité pour les applications complexes persisteraient même avec ce nouveau design.

La production de preuves doit encore devenir suffisamment efficace pour un usage généralisé avant que tout cela ne devienne concret.

Problèmes de coordination pré-cryptographiques : Ce que Hegotá règle (ou non)

Les développeurs d’Ethereum ont tenté de distribuer le travail de vérification il y a dix ans, mais se sont heurtés à des difficultés, principalement par manque de méthode fiable pour confirmer que chaque participant avait correctement effectué sa part.

Les tentatives précédentes assignaient des tâches spécifiques à de petits groupes de validateurs, ce qui entraînait des retards de coordination et exposait le réseau si un groupe échouait. Buterin soutient que les preuves apportent la pièce manquante : une réponse accompagnée d’une évidence mathématique du respect des règles, vérifiable sans recalculer.

Le design des transactions protégées de Zcash offre déjà un exemple concret de cette ambition en matière de confidentialité, avec environ 4,9 millions de ZEC stockés dans des pools protégés au vendredi dernier.

Reste à savoir si Ethereum peut réduire le coût des preuves et coordonner les mises à jour parallèles des soldes partagés ; il s’agit là d’un défi technique ouvert et non d’une feuille de route définitive.

Rien de tout cela ne fait de Hegotá le fork de la résistance quantique en soi. Dans le cadre défini par Buterin, la cryptographie résistante au quantique, aux côtés des outils de vérification formelle et d’une preuve d’enjeu (PoS) optimisée, constituera le récit dominant des forks qui suivront Hegotá.

La nuance est importante pour quiconque suit la roadmap d’Ethereum : ce qui change après Hegotá, ce n’est pas tant la présence de hard forks que l’objectif de ces derniers.

La preuve mathématique est destinée à remplacer le calcul répété comme méthode centrale d’établissement de la confiance sur le réseau.