Hong Kong ouvre désormais ses marchés crypto au monde entier

Pour Résumer

La SFC autorise désormais les plateformes crypto d'Hong Kong à partager leurs carnets d’ordres avec les marchés étrangers, renforçant la liquidité.

Les plateformes locales peuvent accéder aux capitaux mondiaux et lister plus facilement de nouveaux jetons, stimulant l’innovation.

Hong Kong vise un équilibre entre régulation et ouverture pour devenir un pôle crypto régional face à Singapour et Dubaï.

Une ouverture historique pour la liquidité mondiale

Concrètement, le régulateur SFC ou Securities and Futures Commissions a publié 2 rapports qui autorisent désormais les plateformes agréées à Hong Kong à partager leurs carnets d’ordres avec leurs filiales étrangères.

Dit plus simplement, un échange local pourra dorénavant connecter ses ordres d’achat et de vente à ceux d’autres marchés. Avant, tout restait cloisonné : chaque plateforme ne voyait que ses propres volumes.

Cette ouverture va enfin donner plus de souffle à son marché crypto. Avec plus de liquidité, les échanges deviennent plus fluides, les prix plus justes, et les gros investisseurs peuvent entrer sans tout faire bouger.

D’ailleurs, cette évolution s’inscrit dans une dynamique régionale, illustrée par l’offensive crypto asiatique menée par plusieurs géants financiers.

De plus, cette mesure pourrait encourager de nouvelles plateformes à s’installer sur le territoire. Pour beaucoup, c’est le signal qu’ils attendaient : ce n’est plus juste un discours politique, c’est désormais du concret.

Un accès inédit aux capitaux mondiaux

En plus de ça, les plateformes locales ont maintenant le droit d’accéder aux capitaux internationaux. Autrement dit, elles auront la possibilité de puiser dans les “pools” de liquidité mondiaux, un privilège autrefois réservé aux grandes bourses traditionnelles.

Selon Bloomberg, cette ouverture représente un tournant pour Hong Kong, longtemps perçu comme un marché régulé, mais isolé. À présent, la ville veut prouver qu’elle peut rester rigoureuse tout en s’ouvrant au monde, face à Singapour et Dubaï.

Cette orientation s’ajoute à d’autres signaux positifs, comme le lancement d’un ETF Solana, preuve que la ville mise à fond sur la diversification de son écosystème crypto.

Et pour rendre les échanges encore plus simples, la SFC a décidé d’assouplir certaines règles. Concrètement, les plateformes pourront dorénavant lister des jetons et stablecoins déjà validés par la HKMA sans attendre un an d’historique. Ils organisent même conjointement un forum d’investissement ce samedi 8 novembre.

➡️HKMA x Securities and Futures Commission (SFC) x Hong Kong Academy of Finance (AoF) Investment Forum: 8 Nov, 8:30am – 12:45pm (HKT) Stay tuned for the livestream links: https://t.co/4RRQIbuvcy pic.twitter.com/QGX8Xy60Q2 — HKMA 香港金融管理局 (@hkmagovhk) October 30, 2023

C’est également un vrai coup de pouce : les démarches deviennent plus simples, l’innovation va plus vite et le marché gagne en énergie.

Des ambitions claires, mais des défis bien réels

Mais soyons honnêtes : cette ouverture ne sera pas un long fleuve tranquille. Pour que tout tienne, Hong Kong devra jongler habilement entre innovation et régulation.

Trop de règles, et l’élan risque de retomber. Trop de liberté, et la confiance des investisseurs pourrait s’effriter. Hong Kong joue donc une partie serrée, mais essentielle.

La directrice générale de la SFC, Julia Leung, l’a d’ailleurs rappelé avec justesse :

« Le but est de garder un équilibre sain. Des règles trop strictes risqueraient de pousser les talents et les liquidités vers d’autres pays, mais trop peu de contrôle pourrait nuire à la stabilité du marché. »

La SFC a déjà promis un suivi renforcé des acteurs agréés, afin d’éviter les dérives observées ailleurs. Et c’est tant mieux. Car après les scandales récents dans le monde crypto, la transparence reste la clé pour attirer des capitaux sérieux.

D’ailleurs, cette approche s’aligne sur la volonté de la ville de favoriser la tokenisation des actifs réels, un autre chantier clé de sa stratégie financière.

Avec ces initiatives, Hong Kong se bat clairement pour devenir un véritable pôle crypto régional. La feuille de route est déjà bien détaillée pour l’avenir avec la finalisation d’autres règles importantes.

