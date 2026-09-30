Le marché des cryptomonnaies assiste à une réallocation stratégique des capitaux.

Alors que les investisseurs institutionnels continuent d’accumuler massivement du Solana (SOL) via les ETF au comptant, les investisseurs avisés se tournent vers des solutions d’infrastructure de nouvelle génération à fort potentiel de rendement.

C’est le cas de LiquidChain (LIQUID), un projet de Layer 3 ultra-rapide dont la prévente vient de franchir la barre des 970 000 $ et s’apprête à dépasser le cap symbolique du million de dollars.

Ce momentum attire une vague d’acheteurs désireux de se positionner au plus tôt sur une technologie capable de fusionner la liquidité de Bitcoin, d’Ethereum et de Solana au sein d’un marché unique.

La prévente du jeton LIQUID de LiquidChain s’impose ainsi comme l’une des ventes d’infrastructure les plus surveillées de ce cycle, portée par une proposition de valeur claire : unifier le capital fragmenté de la DeFi sans passer par des versions synthétiques (wrapped) complexes et risquées.

La tokenomics de $LIQUID : Un levier de croissance conçu pour la rareté

Pour les investisseurs à la recherche de fondamentaux solides, la structure économique de LiquidChain présente des arguments de poids.

Le jeton natif LIQUID, qui servira à régler les frais de réseau du L3, à soutenir le staking et à participer aux votes de gouvernance, dispose d’une offre totale strictement plafonnée à 11 800 000 100 jetons.

La répartition a été pensée pour assurer la viabilité à long terme du projet :

35 % alloués au développement technique de l’infrastructure.

alloués au développement technique de l’infrastructure. 32,5 % pour LiquidLabs.

pour LiquidLabs. 15 % pour AquaVault (développement commercial et programmes communautaires).

pour AquaVault (développement commercial et programmes communautaires). 10 % réservés aux récompenses de l’écosystème.

réservés aux récompenses de l’écosystème. 7,5 % dédiés à la croissance et aux futures cotations sur les plateformes d’échange.

La sécurité du code, élément crucial pour attirer les capitaux d’envergure, a été validée par des audits rigoureux menés par CertiK et SpyWolf.

De plus, des lancements majeurs sur les plateformes d’échange décentralisées (DEX) et centralisées (CEX) sont déjà programmés dès la clôture de la prévente plus tard cette année.

Actuellement proposé au tarif de 0,014959 $, le jeton LIQUID subira une hausse de prix programmée ce week-end, offrant un avantage immédiat aux premiers participants.

Pour maximiser leur rendement, les acheteurs peuvent staker leurs jetons dès l’acquisition pour bénéficier d’un APY exceptionnel de 1 176 %, un taux dynamique qui s’ajustera à mesure que la pool de staking se remplira.

Le catalyseur Solana : Des flux d’ETF records et une vitesse d’exécution décuplée

Cette quête d’infrastructures hautement performantes fait écho à l’engouement sans précédent pour Solana.

Hier, ce sont 32,81 millions de dollars qui ont afflué vers les ETF SOL au comptant aux États-Unis.

Le produit BSOL de Bitwise a capté à lui seul 27,97 millions de dollars, portant ses flux historiques à 1,16 milliard de dollars, tandis que le fonds FSOL de Fidelity a contribué à hauteur de 4,84 millions de dollars.

Au total, ces produits financiers affichent 1,52 milliard de dollars de flux nets cumulés pour des actifs nets combinés de 1,81 milliard de dollars (soit 2,63 % de la capitalisation du SOL).

Bien que le SOL s’échange actuellement autour de 116 $ (avec une capitalisation de 68,85 milliards de dollars et un volume de trading sur 24 heures de 4,1 milliards de dollars), bien en dessous de son sommet de janvier 2025 à 294 $, l’activité technique bat son plein.

Solana a notamment lancé les tests publics sur le testnet d’Alpenglow, une mise à jour de consensus majeure qui réduira le délai de finalisation des transactions de 12,8 secondes à seulement 150 millisecondes.

Parallèlement, les actions tokenisées sur Solana ont franchi le cap historique de 1,03 million de détenteurs cumulés.

Sur le plan de l’analyse technique, le célèbre trader TraderSZ a partagé une configuration prometteuse avec ses 696 000 abonnés sur X, identifiant la zone des 117 $ à 125 $ comme le pivot clé à reconquérir pour déclencher une nouvelle phase d’accumulation haussière.

a little caution with this if it does reclaim then we should blast off…will find out soon if this acts as resistance and ranges/pullsback i'll personally be compounding if it does get above it$sol https://t.co/1vjVqp62j3 pic.twitter.com/Ljax001o29 — TraderSZ (@trader1sz) September 25, 2026

Comment sécuriser vos jetons $LIQUID avant la hausse des prix (et note de risque)

Pour les investisseurs souhaitant diversifier leur portefeuille avec un actif d’infrastructure à fort potentiel, la fenêtre d’achat au prix actuel de 0,014959 $ se referme rapidement.

Pour participer, il suffit de se rendre sur le site officiel de LiquidChain, de connecter un portefeuille Web3 compatible et de finaliser la transaction.

Le protocole permet de staker directement vos jetons LIQUID lors du processus d’achat pour commencer à accumuler des récompenses au taux de 1 176 % APY dès le premier bloc validé.

L’achat est également simplifié grâce à l’intégration de l’application crypto Best Wallet, disponible en téléchargement sur l’Apple App Store et sur Google Play.

Les règlements acceptent une large gamme d’actifs majeurs (BTC, ETH, SOL, BNB, USDT, USDC) ainsi que les cartes bancaires pour un accès direct en devises fiat.

Note sur les risques : Tout investissement en prévente comporte des risques inhérents liés au développement technologique et à la volatilité du marché. Bien que l’utilité et la tokenomics de LiquidChain soient particulièrement attractives, il est recommandé de n’investir que des capitaux que vous pouvez vous permettre de bloquer ou de perdre, et de mener vos propres recherches approfondies.

Pour rester informé des prochaines étapes de développement et des annonces de listing, vous pouvez suivre LiquidChain sur X et rejoindre leur canal Telegram.

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