LIVE – Bitcoin décroche, entraînant Ethereum, XRP et le reste du marché – Toute l’actualité du 14 novembre 2025

Pour Résumer

Bitcoin retombe autour de 96 000 $.

Ethereum et XRP fléchissent malgré des tentatives de rebond isolées.

Le marché global recule, fragilisé par la prudence.

Bitcoin perd l’équilibre et fait vaciller tout le marché

La semaine s’assombrit pour Bitcoin. Ce 14 novembre, son prix s’établit autour de 96 000 $, après un plus bas frôlant les 95 900 $ selon TwelveData. La veille, la clôture à 101 600 $ avait déjà envoyé un signal de faiblesse, confirmé par un recul de près de – 2,8 % sur la journée.

Les causes de ce recul semblent multiples : prises de bénéfices massives, volumes en baisse et sentiment de prudence accru face aux incertitudes macroéconomiques. Malgré la fin du shutdown américain, le marché crypto reste en mode défensif. La capitalisation totale est revenue à 3,27 milliards de dollars.

Ethereum, XRP et les altcoins pris dans le sillage

Ethereum n’échappe pas à la dégringolade. Selon Investing.com, il a clôturé le 13 novembre à 3 150 $ soit une perte de – 5,3 %. Ce 14 novembre, le prix oscille vers 3 130 $ confirmant la tendance baissière. D’autres données, plus volatiles, indiquent des mouvements de – 7 % sur certaines plateformes.

Cette dispersion montre que la pression vendeuse domine. Le passage sous la zone des 3 200 $ reste perçu comme un signal de fragilité technique.

XRP, lui, joue les équilibristes. Suite à une clôture à 2,33 dollars le 13 novembre, le jeton reste à 2,28 $.

Les altcoins suivent le mouvement sans exception. La plupart enregistrent des reculs de 3 à 6 %, dans un contexte où les investisseurs se replient vers Bitcoin ou vers les stablecoins. Les volumes diminuent et les signaux techniques montrent une consolidation généralisée.

L’indice de “l’Altcoin Season” reflète cette tension : il repasse sous la barre des 35, indiquant une nette perte de confiance à court terme.

Beaucoup parlent d’une consolidation large. Une sorte de palier où le marché respire sans vraiment avancer. Le vrai risque apparaît si Bitcoin perd les 95 000 $. Ce niveau sert de plancher.

S’il casse, la correction pourrait durer. En ce qui concerne Ethereum, le support important se situe près des 3 000 $. Pour XRP, la zone des $2.20 reste le point à défendre pour éviter un glissement plus profond.

Pour ne rien manquer des mouvements en cours sur Bitcoin, Ethereum, XRP et la macroéconomie, notre LIVE vous tient informé en temps réel.

