Piratage Bitget : 102 millions de XRP volés sont en mouvement !

Dans l’actualité récente de Ripple, un attaquant lié à la faille de sécurité de Bitget, estimée à environ 387,5 millions de dollars, a déplacé près de 102 millions de XRP volés, soit une valeur d’environ 157 millions de dollars.

Ces fonds ont quitté trois des cinq portefeuilles qui les contenaient initialement. Environ 75 millions de dollars en XRP resteraient dans les comptes d’origine. Pourquoi ne peuvent-ils pas être gelés ?

Ripple n’a aucun moyen de geler ces jetons. Le XRP est l’actif natif du registre (ledger), et non un jeton créé par un émetteur tiers.

Cette situation dépasse le simple fait divers de piratage. Elle illustre en temps réel une limite structurelle intégrée au XRP Ledger.

La transparence ne garantit pas la récupérabilité ; une fois que le XRP natif se trouve dans un portefeuille contrôlé par l’attaquant, il lui appartient techniquement.

Ripple News : Comment 54 millions de XRP ont-ils quitté les portefeuilles du hacker de Bitget ?

BITGET $350M HACK: POST MORTEM



Between 18:31 and 21:23 UTC yesterday, Bitget was drained for $350M across 7 chains, with 5 wallets compromised. Arkham has labelled 26 hacker addresses so far.



Here’s what happened after the attack: pic.twitter.com/Jc6xLRdJ5U — Arkham (@arkham) September 25, 2026

Près de 103 millions de XRP ont été dérobés à Bitget le jeudi 24 septembre et répartis sur cinq comptes, un vol qui domine l’actualité de Ripple depuis lors.

Samedi 26 septembre à 12h41 UTC, deux portefeuilles qui contenaient initialement 20 millions de XRP chacun ne possédaient plus qu’environ 23 et 55 XRP. Un troisième portefeuille était tombé à environ 5,8 millions de XRP.

Le rythme des transferts s’est accéléré pendant la nuit. À 04h32 UTC samedi, environ 70 millions de XRP restaient dans les comptes initiaux ; environ huit heures plus tard, le solde n’était plus que de 49 millions.

Une tentative de transfert d’environ 521 000 XRP a échoué pour fonds insuffisants avant qu’un montant identique ne soit envoyé depuis un autre portefeuille environ une heure plus tard.

Cela illustre le fonctionnement des transferts natifs sur le XRP Ledger et des portefeuilles externes, se déplaçant directement entre les adresses contrôlées par l’attaquant.

Au total, environ 54 millions de XRP ont quitté les comptes de détention originaux, bien que ces mouvements s’apparentent davantage à une distribution qu’à une liquidation confirmée.

Pourquoi Ripple ne peut-il pas bloquer les 75 millions de dollars restants en XRP ?

Le XRP est la monnaie intégrée au XRP Ledger et constitue son unique actif natif. Bien que le registre dispose d’une fonction de gel (freeze), celle-ci s’applique uniquement aux jetons émis sur le réseau via des lignes de confiance (trust lines).

Cette distinction définit les possibilités de récupération. Si une plateforme d’échange reçoit le XRP volé, elle peut restreindre le compte du destinataire et bloquer les retraits. En revanche, elle ne peut pas toucher aux pièces tant qu’elles restent dans un portefeuille détenu par l’attaquant sur le ledger.

Les stablecoins fonctionnent différemment. Circle et Tether ont déjà gelé environ 320 000 $ en USDC et USDT liés à cette brèche.

Ils ont utilisé les contrôles de liste noire intégrés à leurs jetons contrôlés par l’émetteur. Le XRP n’ayant pas d’émetteur central pour ses unités natives, ce levier n’existe pas.

Le XRP lui-même réside directement dans des comptes qu’aucune partie, y compris Ripple, ne peut geler.

Cela laisse l’entreprise sans moyen intégré pour empêcher l’attaquant de dépenser les jetons restants dans les portefeuilles.

La récupération dépend désormais principalement de la destination future du XRP. La question clé est de savoir s’il atterrira sur une plateforme d’échange disposée et capable de verrouiller le compte de réception.

Comment Bitget couvre-t-il la perte de 387,5 millions de dollars ?

Bitget will begin resuming withdrawals in orderly phases following the security incident identified on September 24.



The vulnerability involved in the incident has been identified and remediated.



Bitget's security and technical teams have since been conducting additional… https://t.co/VZu59GnLAN — Bitget (@bitget) September 26, 2026

Le vendredi 25 septembre, Bitget a revu à la hausse son estimation totale du vol à 387,5 millions de dollars.

Cette mise à jour intègre des transferts en Zcash et TRON omis lors du premier décompte. La plateforme a précisé que cette révision reflétait un traçage plus complet et non une seconde attaque.

Bitget affirme que son fonds de protection couvre la perte et que les soldes des clients ne sont pas affectés. Les retraits reprendront par étapes :

Bitcoin : à partir du 28 septembre

: à partir du 28 septembre Ether : à partir du 29 septembre

: à partir du 29 septembre USDT : à partir du 30 septembre

: à partir du 30 septembre Jetons restants : à partir du 2 octobre

Le XRP s’échangeait autour de 1,54 $ au moment du rapport. Cela représente une baisse d’environ 4 % sur 24 heures, mais reste en hausse d’environ 9 % sur la semaine.