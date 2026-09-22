Polymarket : des paris militaires aux gains suspects

De nouvelles recherches sur les cotes des marchés de prédiction suggèrent que les paris liés au domaine militaire l’emportent bien plus souvent qu’ils ne le devraient statistiquement.

Des chercheurs de l’Anti-Corruption Data Collective ont analysé plus de 400 000 transactions dénouées sur la plateforme Polymarket, en se concentrant particulièrement sur les mises importantes placées sur des résultats jugés improbables.

L’étude porte sur des paris d’au moins 2 500 $ sur des issues dont la probabilité implicite était inférieure à 35 %. Si, sur l’ensemble de la plateforme, ce type de pari n’est gagnant que dans 14 % des cas, ce chiffre grimpe à 52 % pour les marchés liés aux événements militaires et de défense. Cette analyse a été publiée le 17 septembre 2026 par David Szakonyi, Michelle Kendler-Kretsch et Michael Hornsby.

Ces conclusions interviennent quelques mois après l’inculpation du militaire américain Gannon Ken Van Dyke. Ce dernier est accusé d’avoir utilisé des informations classifiées concernant l’opération de janvier 2026 ayant mené à la capture du dirigeant vénézuélien Nicolás Maduro. Selon les procureurs, il aurait transformé un pari en un gain d’environ 400 000 $. Les précédentes accusations du DOJ contre le soldat détaillent ses paris sur Polymarket basés sur des secrets défense. Van Dyke a plaidé non coupable et son procès est attendu plus tard cette année.

El FBI le puso los ganchos a un soldado Delta Force (Sargento Maestro – Gannon Ken Van Dyke), que participó y planificó la captura de Maduro el 3 de enero, pero 1 semana antes abrió una cuenta en Polymarket y apostó $32.537, obtuvo una ganancia de $413.062 (1.242%). (Sigue) 1/4. pic.twitter.com/LsW4BeNup2 — HevercastroB (@HeverCastroB) April 24, 2026

Au-delà du simple jeu d’argent sur les conflits, cette affaire souligne comment un pari sur un registre public et pseudonyme peut divulguer des détails opérationnels sensibles. D’autres parieurs peuvent copier ces positions sans jamais en connaître l’origine. Polymarket permet en effet aux utilisateurs de miser sur des frappes, des cessez-le-feu et d’autres dénouements de conflits en cours.

Les chercheurs expliquent qu’une seule transaction informée peut faire boule de neige et devenir un signal visible. D’autres parieurs décryptent ce signal et cherchent à en tirer profit. Les services de renseignement surveillant la blockchain pourraient également l’interpréter en complément d’autres sources d’information.

Une longue histoire de paris sur la guerre jamais vraiment tranchée par les régulateurs

La tension entre les marchés de prévision et les opérations classifiées n’est pas nouvelle. Le DARPA (Pentagone) avait lui-même soutenu le Policy Analysis Market dans le cadre du programme FutureMAP. Ce projet proposait d’échanger des contrats sur la stabilité des régimes et le terrorisme au Moyen-Orient, avant qu’un tollé bipartisan ne force son annulation en quelques jours en juillet 2003.

Plus récemment, la CFTC (Commodity Futures Trading Commission) des États-Unis a conclu un accord avec Polymarket en 2021-2022 concernant des contrats d’événements non enregistrés, imposant une amende civile d’environ 1,4 million de dollars.

Il s’agissait d’un premier signal indiquant que les régulateurs considéraient ces marchés comme relevant du droit des matières premières, bien avant que les contrats spécifiquement liés à la guerre ne suscitent une surveillance accrue.

Le mécanisme : comment la transparence on-chain façonne les cotes

Les transactions sur Polymarket étant enregistrées sur la blockchain, chaque mise, sa source de financement et les gains associés sont publiquement visibles. Le site international principal fait généralement l’impasse sur les vérifications d’identité, contrairement à sa branche américaine ou à son rival Kalshi. Les contrats s’y échangent entre 0 $ et 1 $, et rapportent 1 $ au détenteur du résultat correct.

Sur les marchés militaires, les chercheurs ont identifié 152 portefeuilles spécialisés, surnommés « Orcas » (orques), qui ont accumulé plus de 8 millions de dollars de gains. Leur taux de victoire moyen dépasse les 97 % sur les paris les plus risqués.

Des comptes plus importants, les « Whales » (baleines), ainsi que des services de trading automatisés, semblent suivre leurs mouvements, transformant un signal isolé en un déplacement massif des cotes du marché.

Le risque durable semble structurel plutôt que purement criminel : même si l’identité du propriétaire d’un portefeuille reste cachée, la transaction est publique et copiable en temps réel. Cela ne prouve pas que chaque « Orca » est un initié, mais le modèle observé reste profondément anormal.