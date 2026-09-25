Prédiction Claude AI : l’Ethereum prêt à exploser ?

Quelque chose d’inhabituel se produit sur Binance. Les détenteurs d’Ethereum retirent leurs pièces de la plus grande plateforme d’échange au monde à un rythme jamais vu depuis trois ans. Ce mouvement intervient alors même que l’ETH se heurte à son niveau de résistance le plus important depuis 2024.

Claude AI prédit que ce déplacement discret de l’offre importe plus que le léger repli actuel, les semaines à venir devant décider si l’Ethereum va exploser à la hausse ou stagner.

Après avoir touché un fond près de 1 510 $ en juillet, l’ETH a progressé d’environ 80 % en trois mois, récupérant les niveaux perdus lors de la vague de ventes de février. L’Ethereum s’échange actuellement autour de 2 736 $, en baisse de 1,4 % sur la journée, une pause modeste plutôt qu’un retournement de tendance.

$BTC just hit $87,000.$ETH is trading above $2,800.



$750M worth of shorts liquidated in the past 12 hours.



We are mooning! pic.twitter.com/iHwIcn1P62 — CryptoGoos (@cryptogoos) September 21, 2026

L’ETH quitte les plateformes : que se passe-t-il exactement sur Binance ?

Selon les données de CryptoQuant, la moyenne mensuelle des transactions de retrait d’ETH sur Binance a dépassé les 90 000. Il s’agit du niveau le plus élevé en trois ans, soit environ le double de ce qu’il était au début de l’année 2026.

Ce changement a été rapide plutôt que progressif, et il est nettement plus marqué pour l’Ethereum que pour le Bitcoin. En clair, un nombre croissant de détenteurs d’ETH choisissent de transférer leurs actifs ailleurs.

L’argent institutionnel commence également à se manifester. Les ETF Ethereum au comptant aux États-Unis ont absorbé 102 130 ETH le 21 septembre, soit une valeur d’environ 280 millions de dollars aux cours actuels, marquant ainsi leur plus forte séance du mois.

L’ETHA de BlackRock a mené la danse avec 41 650 ETH, suivi par le FETH de Fidelity avec 27 610 ETH et le mini trust de Grayscale avec 22 430 ETH. Cette seule journée a plus que compensé les sorties de capitaux qui ont frappé les fonds entre le 15 et le 17 septembre, portant les avoirs cumulés depuis le lancement à environ 3,78 millions d’ETH.

Pourquoi les sorties des plateformes d’échange comptent-elles pour le prix de l’ETH ?

This mysterious whale swapped another 200.71 $BTC ($17.2M) for 6,247 $ETH ($17.2M) today!



Over the past 6 days, the whale has swapped a total of 1,308 $BTC ($104M) for 40,670 $ETH and staked it all!https://t.co/HBzcwEnHth pic.twitter.com/fTVSy0Mwhg — Lookonchain (@lookonchain) September 22, 2026

Les jetons stockés sur une plateforme d’échange sont prêts à être vendus. Ceux qui se trouvent dans un portefeuille privé ou chez un dépositaire ne le sont généralement pas.

Lorsque les retraits s’accélèrent de la sorte, cela suggère que les investisseurs s’installent à long terme plutôt que de chercher une sortie rapide. Cela réduit également l’offre disponible à la vente lors d’un rallye, ce qui peut amplifier les mouvements de prix lorsque la demande revient.

La demande institutionnelle, en revanche, est restée timide. Les entrées dans les ETF Ethereum au comptant aux États-Unis ont fléchi en milieu de semaine avant de se redresser légèrement, laissant le total d’août sous la barre des 190 millions de dollars. Il s’agit donc d’une histoire d’accumulation par des investisseurs individuels, et non d’une ruée des fonds.

L’analyste Crypto Patel soutient que la structure de l’Ethereum à long terme est « devenue haussière » après des achats massifs dans la zone de demande des 2 300 $.

Claude AI : les niveaux clés de l’Ethereum à surveiller

Le graphique raconte une histoire simple. Après avoir atteint un point bas proche de 1 510 $ en juillet, l’ETH a franchi les niveaux de 2 141 $ et 2 394 $ qui l’avaient bloqué tout l’été. Ces deux anciens plafonds font désormais office de supports.

Le repli de 1,4 % aujourd’hui intervient alors que l’Ethereum approche de sa prochaine barrière majeure.

L’outil Claude AI prédit la feuille de route suivante :

Le test immédiat : 2 800 $ Ce niveau a rejeté l’Ethereum à plusieurs reprises depuis 2024. Une clôture quotidienne au-dessus confirmerait que le breakout est solide.

Ce niveau a rejeté l’Ethereum à plusieurs reprises depuis 2024. Une clôture quotidienne au-dessus confirmerait que le breakout est solide. La prochaine cible : 3 375 $ . Une fois les 2 800 $ franchis, il y a peu d’obstacles jusqu’à ce niveau, qui correspond au plafond du début de l’année 2026.

. Une fois les 2 800 $ franchis, il y a peu d’obstacles jusqu’à ce niveau, qui correspond au plafond du début de l’année 2026. Le support à surveiller : 2 394 $. La résistance brisée devrait maintenant servir de plancher. En dessous, 2 141 $ constitue la dernière ligne de défense avant la réouverture de la fourchette estivale.

Le principal risque réside dans le timing. L’Ethereum a progressé de 80 % en trois mois sans pause significative, de sorte qu’un rejet à 2 800 $ pourrait déclencher un repli sain vers 2 400 $ avant une nouvelle tentative.

Mais avec une offre sur les plateformes qui se contracte au rythme le plus rapide en trois ans, les baisses ont plus de chances de trouver des acheteurs qu’il y a quelques mois.