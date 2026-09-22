Prévisions Bitcoin : Le BTC peut-il atteindre 90 000 $ ?

Les dernières prévisions pour le prix du Bitcoin s’annoncent particulièrement prometteuses. Le cours du BTC/USD s’échange actuellement autour de 85 900 $, affichant une hausse d’environ +2 % sur les dernières 24 heures selon les données de CoinGecko recueillies le 22 septembre.

Ce niveau marque un léger repli après une poussée volatile qui a brièvement touché un sommet à 86 922 $ plus tôt au cours de la séance.

Ce mouvement de yo-yo importe bien plus que le chiffre brut. La plupart des analyses omettent de mentionner à quel point les carnets d’ordres étaient minces lors de la hausse, un détail crucial qui explique en grande partie la suite des événements.

Cette progression fait suite à l’une des meilleures séances pour les ETF depuis des mois. Les fonds indiciels cotés (ETF) Bitcoin au comptant aux États-Unis ont attiré un montant net combiné de 999 millions de dollars le 21 septembre.

Ce mouvement a été mené par l’IBIT de BlackRock (381,4 millions $), l’ARKB d’ARK 21Shares (289,1 millions $) et le FBTC de Fidelity (238,8 millions $), d’après les données de Farside.

Aucun des fonds suivis n’a enregistré de sorties de capitaux ce jour-là. En y ajoutant les 433 millions de dollars du 18 septembre et les 159,5 millions de la veille, les ETF ont absorbé près de 1,59 milliard de dollars sur trois séances.

Un net retournement de tendance par rapport aux retraits de 450,4 millions et 295,9 millions de dollars constatés les 15 et 16 septembre.

Prévisions du prix du Bitcoin : le BTC/USD peut-il atteindre 90 000 $ cette semaine ?

$87,000-$88,000 is the very important level for Bitcoin.



This is the yearly open level, and $BTC is expected to face resistance here.



And if a correction happens, BTC will likely find support around $79,000-$80,000. pic.twitter.com/SMPIZlJnHD — Ted (@TedPillows) September 22, 2026

Sur le plan technique, la structure actuelle du Bitcoin montre une cassure nette de sa phase de consolidation, mais donne déjà des signes de fatigue. Le repli de 2 % par rapport aux sommets de la séance soulève l’éternelle question : le seuil des 85 000 $ va-t-il se transformer en support ou être rejeté ?

CoinMarketCap situe le support à court terme à 84 000 $, une rupture sous ce niveau pouvant exposer les 82 000 $. À la hausse, le bureau de recherche de Nansen identifie 87 000 $ et 90 000 $ comme les prochaines zones de résistance.

Pour mieux comprendre le contexte macroéconomique qui alimente ce mouvement, cette analyse du prix du Bitcoin détaille les catalyseurs liés à la Fed et aux rendements des obligations du Trésor.

Scénario haussier : Le BTC se maintient au-dessus de 84 000 $, transforme les 85 000 $ en support et franchit les 87 000 $ en direction des 90 000 $, porté par une demande continue pour les ETF.

Scénario de base : Une phase de consolidation entre 82 000 $ et 87 000 $ pendant que les marchés digèrent les déclarations du président de la Fed de New York, John Williams, lors de la conférence sur le marché du Trésor du 22 septembre.

Scénario baissier : Une cassure sous les 84 000 $ renvoie le prix vers les 82 000 $, annulant une grande partie de la hausse provoquée par les racheteurs de positions courtes. Rien de tout cela n’est garanti : considérez ces niveaux comme des repères à surveiller et non comme des objectifs absolus.

Bitcoin Hyper vise les gains des premiers investisseurs pendant que le Bitcoin teste des niveaux clés

Quiconque détient du Bitcoin depuis la base des 81 000 $ profite d’une belle progression. Cependant, faire grimper davantage une capitalisation boursière de 1,72 billion de dollars exige d’énormes volumes de capitaux frais pour faire bouger le cours de quelques pourcents à peine.

Un plafond structurel auquel les projets d’infrastructure à plus petite capitalisation ne sont pas confrontés.

C’est précisément le point de bascule à prendre en compte, et c’est pourquoi l’attention se tourne désormais vers les infrastructures de premier plan à un stade précoce, à l’image de Bitcoin Hyper ($HYPER).

Bitcoin Hyper se présente comme la première solution de Couche 2 (Layer 2) pour Bitcoin intégrant la machine virtuelle Solana (SVM). Son objectif est d’atteindre des vitesses d’exécution supérieures à celles de Solana tout en assurant le règlement final sur la couche de base de Bitcoin.

La prévente a déjà levé 33 149 924,29 $ au prix actuel de 0,0136866 $ par jeton, avec des récompenses de jalonnement (staking) affichant un APY élevé.

Ses fonctionnalités clés comprennent un pont canonique décentralisé pour les transferts de BTC et une exécution des contrats intelligents à faible latence, comblant ainsi le déficit historique de programmabilité du réseau Bitcoin.