Prévisions Bitcoin : le BTC résiste aux tensions géopolitiques

Les prévisions du cours du Bitcoin débutent sur une note plus prudente aujourd’hui. Le Bitcoin (BTC) a glissé vers les 83 050 $ lundi après-midi en Asie, affichant un repli de 1,8 % sur 24 heures.

Le risque géopolitique a repris le dessus sur un marché qui avait pourtant passé le week-end à se stabiliser près des 84 400 $.

Ce recul laisse néanmoins le BTC en hausse d’environ 1,9 % sur sept jours, rappelant qu’il s’agit d’un ajustement de prix et non d’une débâcle. Cependant, un détail enfoui dans les données de flux vient complexifier ce simple scénario d’aversion au risque.

Le déclencheur a été le rejet par Washington de la proposition de cessez-le-feu de sept jours formulée par Téhéran. Celle-ci prévoyait la réouverture du détroit d’Hormuz en échange de la levée des sanctions, de la libération des actifs gelés et d’une trêve régionale plus large.

Le président Trump a confirmé cette décision samedi, déclarant : « C’est une proposition que nous aurions peut-être acceptée il y a un an ». De plus, le Wall Street Journal a rapporté qu’il aurait indiqué à ses conseillers s’attendre à une reprise des frappes contre l’Iran après les élections de mi-mandat du 3 novembre. Les commentaires de Trump confirmant le rejet de l’offre de paix iranienne ont immédiatement secoué les bureaux de négociation en Asie. Le baril de pétrole Brent a clôturé la semaine dernière près des 104 $, maintenant le risque inflationniste au premier plan, aux côtés du risque militaire.

Ethereum, XRP et Solana ont tous baissé par sympathie, et la capitalisation globale du marché des cryptomonnaies a diminué de 1,2 % pour s’établir à environ 2 860 milliards de dollars. La question est maintenant de savoir s’il s’agit d’un simple tressautement géopolitique de court terme ou du début d’une correction plus profonde.

JUST IN: Treasury Secretary Bessent says Iran will have "nothing left to trade" within two weeks



Still a 12% chance US and Iran sign a deal this year pic.twitter.com/OfWgsd6AXm — Kalshi (@Kalshi) September 28, 2026

Prévisions du cours du Bitcoin : le BTC peut-il atteindre 87 000 $ cette semaine ?

Le Bitcoin s’échange près des 83 050 $, en baisse de 1,8 % sur la journée, avec un support regroupé autour des 82 400 $. Une cassure sous cette zone ouvrirait la voie à un test des 81 144 $, un niveau identifié dans les récentes analyses techniques comme le prochain plancher significatif.

Une résistance potentielle se situe entre 85 500 $ et 86 000 $, une rupture prolongée au-dessus de cette bande étant nécessaire pour rouvrir la voie vers les 87 374 $.

Le scénario haussier : la reprise des discussions entre les États-Unis et l’Iran via le Qatar cette semaine atténue la prime de risque géopolitique, le pétrole replie depuis les 104 $, et les flux entrants dans les ETF (qui ont totalisé 2,2 milliards de dollars sur quatre sessions la semaine dernière, dont 1,42 milliard de dollars pour la seule journée du 21 septembre) reprennent à un rythme soutenu.

Le scénario de base : le BTC évolue latéralement dans une fourchette de 83 000 $ à 86 000 $ pendant que les traders attendent la publication de l’indice d’inflation PCE (Personal Consumption Expenditures) d’août, prévue pour le 30 septembre.

Le scénario baissier : les rapports concernant des frappes avant les élections de mi-mandat se concrétisent, le pétrole grimpe en flèche, et le support des 82 400 $ cède en direction des 81 144 $.

Pour comprendre comment cette configuration s’est déjà produite par le passé, le rebond du Bitcoin après un précédent titre sur un accord de paix américano-iranien offre un point de comparaison utile, tout comme sa réaction plus vive lors des précédentes frappes et liquidations liées au conflit USA-Iran. Surveiller le pivot des 85 500 $ prend ici tout son sens.

Bitcoin Hyper cible le potentiel des premiers acteurs alors que le Bitcoin teste des niveaux clés

Une baisse quotidienne de 1,8 % sur un actif de 1 700 milliards de dollars n’est pas une crise : c’est un mouvement réflexe dicté par l’actualité. Cela souligne toutefois un point structurel : à la taille actuelle du Bitcoin, même une résolution claire en Iran ou un indice PCE modéré ne générerait probablement que des mouvements de l’ordre de quelques pourcents, et non des multiplicateurs.

Les capitaux à la recherche d’un potentiel de hausse asymétrique durant ce type de consolidation ont tendance à se tourner vers des projets d’infrastructure plus en amont.

Bitcoin Hyper ($HYPER) se positionne comme le premier Layer 2 de Bitcoin intégrant la Solana Virtual Machine (SVM), avec pour objectif de proposer une exécution des contrats intelligents plus rapide que Solana elle-même, tout en effectuant le règlement final sur la couche de base de Bitcoin. La prévente a déjà levé 33 161 996 $ à un prix de jeton actuel de 0,0136869 $, avec des récompenses de jalonnement (staking) affichant un APY élevé.

Les fonctionnalités clés comprennent un pont canonique décentralisé pour les transferts de BTC ainsi qu’un traitement des transactions à faible latence, conçu pour répondre au manque historique de programmabilité du Bitcoin.

Les investisseurs qui évaluent une exposition précoce à l’infrastructure Bitcoin peuvent étudier Bitcoin Hyper avant la clôture de la phase de prévente.