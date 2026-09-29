Prévisions du prix du Bitcoin : le BTC vise-t-il les 87 000 $ ?

Le Bitcoin s’échange actuellement autour de 83 934 $, affichant une baisse modeste de 0,35 % au cours des dernières 24 heures, alors que le marché absorbe les effets d’une expiration massive d’options et d’une vague d’achats institutionnels.

Ce repli semble dérisoire comparé à la volatilité intense des cinq dernières semaines. Pour les observateurs attentifs aux prévisions du prix du Bitcoin, la question la plus captivante reste de savoir ce qui alimente cette solidité sous-jacente et si elle pourra se maintenir.

Les fonds indiciels cotés (ETF) Bitcoin au comptant basés aux États-Unis ont absorbé environ 4,6 milliards de dollars d’entrées nettes depuis le 19 août, selon les données de Bloomberg. Ce mouvement inverse une tendance de rachats qui avait pénalisé les fonds pendant la majeure partie de l’année 2026, propulsant à nouveau les flux nets cumulés de l’année en territoire positif, à environ 320 millions de dollars.

La seule journée du 21 septembre a généré à elle seule près de 999 millions de dollars d’entrées, représentant la collecte quotidienne la plus importante depuis octobre 2025. Ce retournement des flux a coïncidé avec un rallye qui a propulsé le Bitcoin d’un niveau inférieur à 80 000 $ jusqu’à un sommet supérieur à 87 000 $, avant d’entamer la phase de refroidissement actuelle.

🚨 BREAKING 🚨



$18,100,000,000 in $BTC and $ETH options will expire this Friday.



Expect massive volatility. pic.twitter.com/PZg6jiI1JT — Max Crypto (@MaxCrypto) September 23, 2026

L’effet de levier a progressé parallèlement aux cours. L’intérêt ouvert sur les contrats à terme perpétuels à l’échelle du marché des cryptomonnaies a grimpé pour atteindre près de 160 milliards de dollars, son niveau le plus élevé depuis la fin octobre 2025, d’après Coinglass.

Une telle configuration tend à amplifier les mouvements dans les deux directions dès que les couvertures liées à l’expiration des options commencent à se dénouer.

Prévisions du prix du Bitcoin : le BTC peut-il atteindre 87 000 $ cette semaine ?

En analysant les prévisions du prix du Bitcoin, on constate que le rejet du BTC au niveau des 87 000 $ a déclenché le repli actuel. Le prix se consolide désormais autour des 84 000 $ après avoir brièvement testé les 84 155 $ lors de la vague de vente du 23 septembre.

Avec un intérêt ouvert sur les contrats à terme proche de 60 milliards de dollars et un intérêt ouvert sur les options supérieur à 50 billion de dollars, la période post-expiration s’avère particulièrement cruciale.

Les traders surveillent de près si le débouclage des couvertures expirantes se déroulera de manière fluide ou si des liquidations forcées prolongeront la correction. Le support immédiat se situe à 84 000 $, une cassure sous ce seuil pouvant exposer les 83 500 $. Du côté des résistances, les obstacles se superposent : d’abord à 85 000 $, puis dans la zone de rejet comprise entre 86 381 $ et 87 000 $.

Le scénario haussier repose sur une reconquête des 85 000 $ par le Bitcoin, soutenue par une demande continue pour les ETF, ouvrant la voie à un retour vers les récents sommets. Le scénario de base anticipe une consolidation dans une fourchette comprise entre 83 500 $ et 86 000 $, le temps que le positionnement sur les produits dérivés se normalise.

Enfin, le scénario baissier, marqué par une rupture sous les 84 000 $, provoquerait un nouveau test du seuil psychologique des 80 000 $ et remettrait en question la dynamique haussière portée par les ETF.

Bitcoin Hyper cible un potentiel de croissance rapide alors que le Bitcoin teste des niveaux clés

Le maintien du Bitcoin près des 84 000 $, soutenu par 4,6 milliards de dollars de capitaux frais injectés dans les ETF, valide la thèse de l’adoption institutionnelle : l’accumulation par les gestionnaires d’actifs est une tendance réelle et quantifiable, et non de simples spéculations graphiques.

Toutefois, investir dans le Bitcoin alors que sa capitalisation boursière dépasse le billion de dollars implique de capter des gains de l’ordre du pourcentage plutôt que des multiplicateurs. Les traders à la recherche d’un potentiel de hausse asymétrique se tournent de plus en plus vers les infrastructures construites au-dessus du réseau Bitcoin plutôt que vers l’actif lui-même.

C’est précisément l’argument mis en avant par Bitcoin Hyper ($HYPER), un projet de couche 2 (Layer 2) Bitcoin intégrant la machine virtuelle Solana (SVM).

Il se positionne comme le premier L2 Bitcoin visant à surpasser Solana en termes de vitesse d’exécution pure. Le jeton en prévente est proposé au prix de 0,0136867 $ et a levé 33 155 883,41 $ à ce jour, avec des récompenses de jalonnement (staking) affichant un rendement annuel en pourcentage (APY) élevé.

Son pont canonique décentralisé (Decentralized Canonical Bridge) ambitionne de transférer des BTC entre différentes chaînes sans compromettre le modèle de sécurité sous-jacent du Bitcoin, répondant ainsi aux critiques récurrentes liées à la lenteur des transactions et à la programmabilité limitée du réseau.

Les jetons acquis en prévente ne comportent aucune garantie de performance lors de leur cotation ni de liquidité future ; les investisseurs doivent appréhender cette opportunité comme une exposition à un projet à haut risque à un stade précoce.