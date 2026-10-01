Prévisions XRP : Peter Brandt voit un signal haussier majeur

Les prévisions actuelles pour le prix du XRP débutent avec un jeton s’échangeant autour de 1,51 $, affichant un léger repli de 0,12 % sur les dernières 24 heures. C’est dans ce contexte que le célèbre chartiste Peter Brandt présente une analyse qui se détache des arguments habituels de la communauté XRP.

Un chiffre spécifique dans son étude attire l’attention, et il ne s’agit pas du prix actuel du jeton. L’approche de Brandt va à contre-courant des discours traditionnels des investisseurs haussiers.

Brandt a mis en avant un graphique XRP/USD s’étendant sur une décennie, révélant des structures de narrowing (rétrécissement) à long terme. Selon lui, cette configuration technique pourrait à elle seule justifier « un pari », indépendamment des nouvelles concernant les partenariats de Ripple ou des catalyseurs réglementaires.

Peter Brandt remains skeptical on XRP: says nobody buys dollars because they're "transactional," so why should that alone make XRP valuable? Also flags XRP's supply as still unclear.



Fair point or missing something? 🤔 pic.twitter.com/IocSBxhAFa — Xaif Crypto (@Xaif_Crypto) September 26, 2026

Il a toutefois précisé qu’il ne s’agit pas d’un soutien inconditionnel à l’actif, ce qui distingue sa vision des promotions habituelles. Toute prévision du prix du XRP nécessite désormais d’examiner de plus près la structure des prix à court terme du jeton.

Prévisions XRP : Le cours peut-il franchir 1,60 $ cette semaine ?

Le XRP consolide actuellement dans une bande étroite à 1,51 $, avec un support à court terme identifié entre 1,48 $ et 1,50 $. Ce niveau est considéré comme la ligne de démarcation essentielle pour maintenir la structure actuelle intacte. Les zones de résistance se situent entre 1,54 $ et 1,56 $, tandis que le seuil de 1,60 $ représente le prochain plafond significatif avant d’affronter la zone plus dense des 1,80 $ – 2,00 $, liée aux pressions de vente antérieures.

Le scénario haussier : une clôture durable au-dessus de 1,56 $ renforcerait la thèse d’une cassure et ouvrirait la voie vers l’objectif à long terme de 5,40 $ fixé par Brandt, bien que ce scénario s’inscrive sur plusieurs années.

une clôture durable au-dessus de 1,56 $ renforcerait la thèse d’une cassure et ouvrirait la voie vers l’objectif à long terme de 5,40 $ fixé par Brandt, bien que ce scénario s’inscrive sur plusieurs années. Le scénario de base : selon un modèle distinct pour 2026, le XRP évoluerait dans une fourchette de 1,52 $ à 2,15 $, avec un point médian à 1,79 $.

selon un modèle distinct pour 2026, le XRP évoluerait dans une fourchette de 1,52 $ à 2,15 $, avec un point médian à 1,79 $. Le scénario baissier : une incapacité à maintenir les 1,50 $ invaliderait la thèse de consolidation et pourrait ramener le cours vers le bas de la zone des 1,40 $.

Ces analyses ne constituent pas des recommandations mais une carte des niveaux à surveiller. Une autre prévision du prix du XRP concernant la résistance et un signal potentiel de golden-cross apporte un contexte supplémentaire, tandis qu’une étude sur la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 200 jours envisage un mouvement possible vers les 2 $.

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LiquidChain vise les opportunités précoces alors que le XRP teste ses niveaux clés

L’approche de Brandt, privilégiant les graphiques à la fidélité communautaire, constitue en soi un signal. Même si le XRP dépasse 1,60 $ pour se diriger vers 2,00 $, le potentiel de hausse en pourcentage pour un actif ayant déjà une telle capitalisation boursière se mesure en chiffres simples plutôt qu’en multiples. C’est cette logique mathématique qui pousse certains traders vers des projets d’infrastructure à un stade plus précoce, où le prix d’entrée n’intègre pas encore une décennie d’adoption.

Parmi ces projets, LiquidChain ($LIQUID) attire l’attention. Cette infrastructure de Layer 3 se positionne comme une couche de liquidité cross-chain fusionnant les écosystèmes Bitcoin, Ethereum et Solana dans un environnement d’exécution unique. La prévente est actuellement fixée à 0,01496 $, avec déjà 975 681 $ récoltés.

Son concept repose sur une architecture « Deploy-Once », permettant aux développeurs de déployer leurs applications une seule fois pour accéder aux trois écosystèmes, le tout couplé à une exécution en une étape et un règlement vérifiable.

Le Layer 3 est déjà là, la Smart Money le sait – et vous ?>