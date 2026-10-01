Ripple : le stablecoin RLUSD bondit de 85 % en 2026

Dans l’actualité de Ripple aujourd’hui, le stablecoin de la société continue de se détacher de son jeton le plus célèbre.

Le Ripple USD (RLUSD) a atteint une capitalisation boursière d’environ 2,52 milliards de dollars, après une croissance fulgurante de plus de 85 % en 2026.

Pendant ce temps, le XRP s’échange aux alentours de 1,51 $, en hausse de 2,1 % sur 24 heures, mais reste environ 59 % en dessous de son sommet historique de 3,65 $ atteint le 17 juillet 2025.

Il ne s’agit pas seulement de la performance d’un actif de Ripple par rapport à un autre. La véritable question réside dans la répartition réelle de l’offre de RLUSD. Un dollar de stablecoin sur Ethereum ne génère pas la même activité liée au XRP qu’un dollar sur le XRP Ledger (XRPL).

Où se situent réellement les 2,5 milliards de dollars d’offre du RLUSD ?

Les données de DefiLlama révèlent qu’environ 1,40 milliard de dollars de RLUSD se trouvent sur Ethereum, contre 1,12 milliard sur le XRPL. Cela signifie que près de 55 % de l’offre totale réside en dehors de l’écosystème XRP.

La croissance provient des deux réseaux. Au cours du mois dernier, l’offre de RLUSD sur XRPL a progressé de 7,76 %, soit un rythme légèrement supérieur aux 6,61 % d’Ethereum. Cependant, sur sept jours, Ethereum a pris la tête avec une croissance de 3,89 % contre 1,88 % pour le XRPL.

Au sein du XRPL, le RLUSD occupe une position ultra-dominante avec environ 1,2 milliard de dollars, représentant environ 92 % du marché des stablecoins du registre.

Cette répartition n’est pas figée. La composition par chaîne du RLUSD a beaucoup évolué en 2026 ; ainsi, considérer les chiffres d’un seul jour comme définitifs pourrait fausser l’importance réelle du XRPL. La meilleure approche consiste à suivre l’évolution de ce ratio dans le temps.

La page officielle du stablecoin de Ripple décrit le RLUSD comme étant émis nativement sur XRPL, Ethereum et d’autres blockchains. Il est précisé que chaque jeton est adossé à un ratio de un pour un par des liquidités et équivalents de liquidités séparés, et qu’il est remboursable au pair. Les institutions peuvent frapper et racheter ces jetons via Ripple Mint.

Il est important de noter que le XRP n’est pas requis pour créer, détenir ou racheter du RLUSD. C’est la description même faite par Ripple d’un produit qu’elle a conçu et dont elle tire profit. Cela ne constitue pas une preuve indépendante que la croissance du RLUSD stimule la demande de XRP.

L’aspect économique profite également à Ripple plutôt qu’aux détenteurs de XRP. Chaque dollar placé dans les réserves du RLUSD génère des revenus d’intérêts pour Ripple en tant que société privée.

Pourquoi le RLUSD et le XRP évoluent-ils dans des directions opposées ?

Ces deux actifs remplissent des fonctions distinctes. Les stablecoins visent à maintenir une valeur de 1 $ tout en facilitant le transfert de dollars entre blockchains. À l’inverse, le XRP a été présenté comme une monnaie relais pour une conversion rapide dans les paiements transfrontaliers.

Ces rôles peuvent diverger. Une banque ou une société de paiement peut effectuer des règlements en RLUSD sans jamais être exposée aux fluctuations de prix du XRP. Bien que le XRPL facture de faibles frais en XRP par transaction et exige une réserve minimale de XRP par portefeuille, cette demande reste dérisoire face au volume quotidien de transactions du XRP, qui avoisine les 4 milliards de dollars.

Le XRP possède toutefois son propre canal de demande. Les ETF XRP au comptant aux États-Unis ont enregistré des entrées d’environ 75,6 millions de dollars entre le 22 et le 25 septembre. Ce flux est indépendant de la croissance du RLUSD et ne doit pas être confondu avec elle.

L’expansion régionale, comme l’empreinte croissante du RLUSD en Turquie, démontre comment l’adoption des stablecoins peut intensifier l’activité sur le XRPL sans pour autant générer directement des achats de XRP.

Sur le plan technique, le XRP s’échange entre une résistance proche de 1,62 $ et un support aux alentours de 1,27 $, avec des moyennes mobiles à 50 et 200 jours convergentes vers 1,37 $.

Qu’est-ce qui prouverait que la croissance du RLUSD est haussière pour le XRP ?

Le scénario haussier repose sur trois piliers. Premièrement, un produit Ripple qui lie explicitement le règlement en RLUSD à la liquidité du XRP. Deuxièmement, une augmentation de la part du XRPL dans l’offre totale de RLUSD. Troisièmement, une hausse des frais de transaction ou de l’activité liée aux réserves sur le registre.

Le scénario de prudence est plus simple : le RLUSD continue de s’étendre sur Ethereum et d’autres chaînes tandis que le prix du XRP stagne. Les deux actifs divergent au lieu de converger.

Le RLUSD accusait un retard d’environ 248 millions de dollars sur le PayPal USD (PYUSD). Si cet écart se réduit alors que le XRP reste bloqué, cela viendrait appuyer la thèse de la divergence.

Pour les observateurs de l’actualité Ripple, la conclusion est claire : le RLUSD peut continuer à étendre la portée des paiements de Ripple et ses revenus de réserve selon ses propres modalités, sans que cela ne bénéficie nécessairement aux détenteurs de XRP.