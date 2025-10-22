Signal confirmé : Cardano pourrait s’envoler jusqu’à +60 %

Pour Résumer

Le golden cross du MACD sur Cardano indique un possible retournement haussier après plusieurs semaines de stabilisation.

La correction à 0,54 $ pourrait être une phase d’accumulation avant un rebond vers les résistances de 0,65 $ à 0,80 $.

Si la dynamique se confirme, ADA pourrait viser 0,85 $ à 1 $, soit un potentiel de hausse d’environ +60 %, sous réserve des conditions du marché.

Le golden cross : un signal technique fort et symbolique

Le golden cross sur le MACD se produit quand la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 12 périodes dépasse celle de 26 périodes. Ce croisement marque souvent un changement de direction du marché.

Actuellement, Cardano s’approche de ce point critique selon l’analyste Lark Davis. En effet, les courbes se resserrent et l’histogramme du MACD réduit progressivement sa zone rouge, un signe clair de ralentissement de la pression vendeuse.

$ADA is about to print a daily MACD golden cross below zero The last time this happened, Cardano pumped over 60%. However, ADA needs to get past a resistance zone around $0.74 to $0.77. A downward resistance line that started in August is also waiting. pic.twitter.com/Yusg732g4E — Lark Davis (@TheCryptoLark) October 20, 2025

Hier encore, ADA semblait prête à déclencher un retournement complet. Ce type de signal est d’autant plus puissant lorsqu’il se produit sous la ligne zéro du MACD, ce qui est le cas ici. En effet, il indique une sortie progressive d’un cycle baissier profond. Autrement dit, le marché paraissait reprendre confiance.

Mais attention : un golden cross n’est pas une garantie de hausse. Il signale un changement de dynamique, pas une promesse de performance. Toutefois, dans le cas de Cardano, ce signal technique survient après plusieurs semaines de stabilisation et pourrait donc servir de catalyseur pour un rebond durable.

De 0,64 $ à 0,54 $ en une journée : un recul stratégique ?

Hier, le prix de Cardano flirtait encore avec les 0,64 $, confirmant une tendance haussière progressive. Mais aujourd’hui, le marché a connu un repli jusqu’à 0,54 $, ce qui représente une correction rapide, mais pas alarmante.

Ce genre de mouvement est courant avant un croisement MACD, car les investisseurs se repositionnent en attendant la confirmation du signal.

Cette baisse peut même s’avérer bénéfique. En effet, un léger recul avant le croisement renforce souvent la validité du signal haussier. Cela permet au marché de purger les excès et de relancer la dynamique sur des bases plus saines. Pour ADA, cette phase pourrait être une accumulation discrète avant un nouveau départ.

Cependant, la condition essentielle reste la cassure des niveaux clés. Le premier obstacle se situe autour de 0,65 $ à 0,67 $, puis le suivant vers 0,80 $, un palier décisif pour confirmer la tendance.

Si ADA parvient à franchir ces zones, le golden cross pourrait se transformer en véritable signal de rallye.

Rappelons que le jeton ADA de Cardano fait partie des 3 pépites cryptos , après XRP et PEPE NODE, qui va exploser pour cette année, selon ChatGPT.

Objectif +60 % : scénario possible, mais prudence requise

Si le signal MACD se confirme et que Cardano réussit à dépasser ses résistances, le potentiel de hausse pourrait atteindre 0,85 $ à 0,90 $, voire un retour vers la barre symbolique de 1 $.

Depuis son niveau actuel de 0,54 $, cela représenterait une hausse d’environ +60 %, un scénario déjà observé en juin dernier lors du précédent golden cross.

Mais, comme toujours, le marché crypto reste imprévisible. Un retournement du Bitcoin, une annonce macroéconomique négative ou un manque de volume pourraient retarder ou invalider cette hausse.

Les investisseurs doivent donc rester attentifs, surveiller le volume d’échange, et éviter de se laisser emporter par l’euphorie.

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.

À lire aussi :