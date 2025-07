StablecoinX lance une stratégie de trésorerie Ethena de 360 millions de dollars

Ethena (ENA) est sous les feux de la rampe en raison d’une remontée remarquable de son cours dans le cadre d’un accord SPAC. Cela pourrait redéfinir la trajectoire à long terme de l’altcoin.

Avec la fusion de 360 millions de dollars avec la SPAC TLGY Acquisition Corp, la Fondation Ethena a déclenché de nombreuses spéculations sur l’avenir de l’ENA.

La fusion a coïncidé avec une forte reprise du cours de l’ENA. Donc, la crypto a récemment bondi de plus de 130 % par rapport à ses plus bas niveaux de juin. Maintenant, elle dépasse la résistance critique de 0,5892 $ à mi-parcours.

TLGY announces that it has reached a definitive agreement to complete a business combination and secured $360 million in commited PIPE financing to form StablecoinX, a stablecoin-focused Ethena treasury company

StablecoinX is expected to be the first pureplay treasury company in… pic.twitter.com/aaY7biflLo

— StablecoinX (@stablecoin_x) July 21, 2025