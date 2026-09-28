XRP : Le Ripple défend les 1,50 $, vers un test des 1,70 $ ?

Au moment de rédiger ces lignes, le Ripple (XRP) s’échange à 1,56 $, affichant une hausse de 1,93 % sur les dernières 24 heures. Après avoir atteint un sommet intraday proche de 1,65 $ plus tôt aujourd’hui, la pression vendeuse a légèrement fait reculer le cours.

Le jeton se maintient toutefois au-dessus du seuil psychologique majeur des 1,50 $ franchi en début de semaine. Avec une activité de trading en hausse, la prédiction de prix du XRP à court terme dépend désormais de la capacité des acheteurs à défendre ce niveau.

Le volume d’échange sur 24 heures s’élève à 7,79 milliards de dollars, en progression de près de 16 %, pour une capitalisation boursière totale de 98,57 milliards de dollars. Cependant, une particularité dans les données des plateformes d’échange mérite d’être analysée avant de suivre aveuglément cette bougie verte.

Les réserves de XRP sur Binance ont grimpé pour atteindre environ 2,68 milliards de jetons, soit leur plus haut niveau depuis juin, avec des dépôts supérieurs de 663 % par rapport à la moyenne trimestrielle. Les retraits ont également augmenté de manière significative lors des dernières sessions.

Selon les données on-chain citées par Arab Chain via CryptoQuant, cette accumulation de réserves « ne signifie pas nécessairement que les détenteurs de XRP se préparent à une vente immédiate ; cela reflète plutôt une augmentation du volume de pièces détenues dans l’écosystème de trading, offrant aux traders une plus grande liquidité ».

Ce mouvement coïncide avec un appétit pour le risque généralisé sur le marché : le Bitcoin a brièvement dépassé les 87 000 $ tandis que l’Ethereum franchissait les 2 800 $ les 22 et 23 septembre. Le rejet rapide observé aujourd’hui à 1,65 $ souligne la volatilité actuelle. La question est maintenant de savoir si le XRP dispose de suffisamment de carburant pour briser sa prochaine bande de résistance ou s’il s’agit d’un simple rebond alimenté par la liquidité au sein d’une consolidation plus longue.

Prédiction de prix XRP : Le cours peut-il atteindre 1,70 $ cette semaine ?

À 1,56 $, le XRP se situe environ 9 % en dessous du niveau de 1,70 $, identifié par les analystes comme une résistance majeure. La zone des 1,60 $ a été brièvement reconquise aujourd’hui sans être maintenue ; une clôture quotidienne au-dessus de ce seuil constitue donc le premier défi. À la baisse, la zone des 1,54 $ (sommet de la fourchette février-mai) sert de premier support, suivie par l’EMA de 200 jours vers 1,36 $ et l’EMA de 50 jours vers 1,33 $, puis 1,26 $ et le plancher psychologique de 1,00 $. Ces deux moyennes mobiles convergent après la cassure du XRP fin août, une configuration que les traders surveillent de près pour un éventuel croisement. Par ailleurs, les flux des ETF au comptant (Exchange-Traded Funds) n’auraient enregistré aucune entrée nette durant ce rallye, ce qui tempère l’optimisme ambiant.

Scénario haussier : une clôture soutenue au-dessus de 1,70 $ ouvrirait la voie vers l’objectif de base de 1,94 $ projeté par certains médias pour 2026, avec une borne supérieure proche de 2,32 $.

une clôture soutenue au-dessus de 1,70 $ ouvrirait la voie vers l’objectif de base de 1,94 $ projeté par certains médias pour 2026, avec une borne supérieure proche de 2,32 $. Scénario de base : le XRP évolue latéralement entre 1,33 $ et 1,70 $ pendant que le marché digère le hard fork Batch V1.1 de la XRPL prévu pour le 29 septembre.

le XRP évolue latéralement entre 1,33 $ et 1,70 $ pendant que le marché digère le hard fork Batch V1.1 de la XRPL prévu pour le 29 septembre. Scénario baissier : l’incapacité à tenir les 1,54 $ renverrait le prix vers le cluster des EMA entre 1,33 $ et 1,36 $.

Pour une analyse plus détaillée de la dynamique des flux ETF, cette prévision XRP et une analyse de l’EMA 200 jours offrent un contexte technique supplémentaire utile avant de prendre position.

LiquidChain vise le potentiel des premiers arrivants face aux tests du XRP

Une prédiction de prix pour le XRP passant de 1,56 $ à 2 $ représenterait une hausse d’environ 28 %, ce qui est significatif pour les investisseurs entrés au bon moment. Cependant, avec une capitalisation boursière proche de 99 milliards de dollars, doubler cette valeur nécessiterait des dizaines de milliards de dollars de nouveaux capitaux.

C’est une équation mathématique très différente de celle d’un jeton en phase de démarrage sortant d’une levée de fonds de 971 680,17 $. C’est ce pivot que les traders effectuent de plus en plus lorsqu’un actif à large capitalisation bute contre des résistances connues, comme le XRP l’a fait aujourd’hui près de 1,65 $.

LiquidChain ($LIQUID), un projet d’infrastructure Layer 3 accessible sur liquidchain.com, se positionne comme une couche de liquidité cross-chain fusionnant les liquidités de Bitcoin, Ethereum et Solana dans un environnement d’exécution unique.

Le prix actuel de la prévente est de 0,014958 $, avec 971 680,17 $ récoltés à ce jour. Son architecture « Unified Liquidity Layer » permet aux développeurs de construire une seule fois pour atteindre les trois écosystèmes simultanément, évitant ainsi la fragmentation de la liquidité.

Comme pour toute prévente, le capital est à risque et le projet n’a pas encore fait ses preuves à grande échelle ; une diligence raisonnable est donc de mise.

Les personnes intéressées peuvent effectuer leurs propres recherches directement sur LiquidChain.