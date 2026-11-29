Binance akan menginvestasikan kembali dividen tunai dari tiga produk saham hasil tokenisasi menjadi unit tambahan, demikian disampaikan bursa tersebut lewat unggahan di kanal Telegram Binance Announcements pada 27 November 2026.

Skema penerusan dividen ini mencakup produk bStocks dengan kode SKHYB, GSB, dan ZMB, yang masing-masing melacak SK hynix Inc. (SKHY), The Goldman Sachs Group, Inc (GS), dan Zoom Communications, Inc (ZM). Pengguna yang memenuhi syarat tidak akan menerima dividen sebagai pembayaran tunai. Binance akan menginvestasikan kembali dividen bersih, setelah dipotong pajak withholding yang berlaku, biaya, ongkos, dan potongan lainnya, menjadi unit tambahan atau pecahan dari sekuritas dasar yang sama. Besaran dividen per saham, kriteria kelayakan, serta tanggal pasti distribusi dan reinvestasi tidak disebutkan dalam pengumuman itu, yang mengarahkan pembaca ke tautan “Pelajari selengkapnya di sini” untuk rincian.

Binance menyatakan dalam pengumuman tersebut: “Binance akan mendukung SK hynix Inc. (SKHY), The Goldman Sachs Group, Inc (GS), dan Zoom Communications, Inc (ZM) melalui bStocks bagi pemegang SKHYB, GSB, dan ZMB.”

bStocks capai AUM $1 miliar dalam 30 hari pertama

Dukungan dividen ini menandai tahap berikutnya dalam pengembangan program bStocks, yang mencapai aset kelolaan (AUM) sebesar $1 miliar dalam 30 hari sejak diluncurkan, menurut laporan Coinspeaker pada Juli 2026, dengan Anchorage bergabung ke jaringan saham tokenisasi. Corporate action seperti dividen adalah fitur yang dibutuhkan produk saham tokenisasi agar bisa dianggap sebagai proksi ekuitas yang berfungsi, bukan sekadar pembungkus spekulatif.

Mekanisme ini serupa dengan dividend reinvestment plan (DRIP) yang sudah lama ditawarkan broker tradisional, yaitu dividen digunakan untuk membeli saham tambahan, bukan diterima sebagai uang tunai. Pada ekuitas tokenisasi, mekanisme ini membuat unit bStocks berperilaku selangkah lebih dekat dengan kepemilikan saham dasarnya: posisi bertumbuh secara otomatis dan tidak ada dana tunai yang harus dialirkan kembali lewat bursa.

Goldman Sachs dan Zoom tercatat di bursa AS, sedangkan SK hynix adalah raksasa chip memori asal Korea yang tidak tercatat di bursa AS.