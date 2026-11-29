Binance mengembalikan 7.500 Bitcoin (BTC) dari dana perlindungan penggunanya ke treasury dan menyalurkan USDC senilai $500 juta ke dalam cadangan tersebut, demikian pernyataan bursa dalam pembaruan tertanggal 28 November 2026.

Dana tersebut adalah Secure Asset Fund for Users (SAFU), cadangan asuransi darurat milik Binance. Kedua transfer itu dilakukan secara internal antar dompet milik bursa sendiri. “Tidak ada BTC yang akan dijual atau diperdagangkan di pasar,” tulis Binance dalam pemberitahuan tersebut, sebuah jaminan yang ditujukan kepada trader yang memantau dompet bursa untuk mencari tanda tekanan jual.

Sebanyak 7.500 BTC yang ditarik itu setara separuh dari 15.000 BTC yang dimiliki dana tersebut setelah konversi rampung pada Februari 2026, saat Binance menuntaskan penukaran seluruh cadangan stablecoin-nya ke Bitcoin selama 30 hari. Binance menyatakan rebalancing ini memenuhi persyaratan regulasi, tetapi pemberitahuan itu tidak menyebutkan aturan yang dimaksud. Bursa juga menyebut porsi stablecoin yang lebih besar membuat cadangan lebih stabil dan lebih cepat digunakan saat dibutuhkan.

Para pelacak dompet sebelumnya kerap membaca pergerakan besar cadangan Bitcoin Binance sebagai sinyal pasar. Kali ini, menurut bursa, langkah tersebut hanyalah pencatatan pembukuan.

Dana ini berada dalam struktur yang diatur regulator

Menurut Binance, SAFU tetap disimpan dan dikelola oleh Nest Clearing and Custody Limited. Berdasarkan halaman dukungan Binance, sebagian dana ini juga berfungsi sebagai modal regulasi untuk bisnisnya di Abu Dhabi Global Market (ADGM). Di sana, Binance disetujui sebagai Recognised Clearing House pada Desember 2025 dengan izin menyediakan layanan kustodian dan central securities depository.

Langkah ini dilaporkan sebagian membalikkan keputusan April 2024 untuk menyimpan seluruh dana dalam USDC, yang diambil agar aset yang dipatok ke dolar menjaga nilai dana tetap stabil di sekitar $1 miliar. Berdasarkan kebijakan yang dilaporkan pada Januari 2026, Binance berjanji mengisi kembali SAFU hingga $1 miliar setiap kali pergerakan pasar menekan nilainya di bawah $800 juta. Pemberitahuan terbaru mengulang komitmen itu dan tidak menetapkan target pasti mengenai berapa porsi dana yang tetap disimpan dalam stablecoin.

Langkah ini dilakukan dua hari setelah Binance sepenuhnya mencabut penangguhan penarikan yang menyusul pelanggaran keamanan pada 29 Oktober 2026. Binance menyebut SAFU sebagai salah satu dari tiga sumber untuk menutup aset yang terdampak pelanggaran tersebut, bersama sebagian cadangan asuransi futures dan dana treasury perusahaan. Pada 31 Oktober, bursa menyatakan telah mengalokasikan lebih dari $6,34 miliar dana perusahaan dan mengganti sekitar 90% aset yang terdampak. Dalam pernyataan 12 November, Binance menyatakan aset pengguna yang terdampak sudah tertutup dan menerbitkan snapshot proof-of-reserves yang mencakup 198 token.

Binance mendirikan SAFU pada Juli 2018 sebagai dana asuransi darurat, yang awalnya diisi dengan sebagian dari biaya trading, dan pengguna memiliki waktu 90 hari sejak kerugian yang memenuhi syarat untuk mengajukan klaim.