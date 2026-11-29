Chainlink meluncurkan Chainlink 24/7, layanan yang menjaga data harga aset dunia nyata (real-world asset) tokenisasi tetap mengalir pada akhir pekan dan hari libur, saat pasar saham tradisional yang menjadi acuan aset tersebut tutup. Perusahaan mengumumkan layanan itu pada 26 November 2026 lewat unggahan di X, dengan menulis: “Pasar saham tutup. Chainlink tidak.”

The stock market is closed. Chainlink isn't.



Chainlink 24/7 extends the infrastructure behind @xStocksFi, @RobinhoodCrypto, @coinbase, and @Ondo tokenized real-world asset pricing to weekends and holidays. pic.twitter.com/BvgCBtAlmQ — Chainlink (@chainlink) November 26, 2026

Chainlink menyatakan layanan baru ini memperluas infrastruktur harga yang sudah menopang platform aset dunia nyata tokenisasi yang dijalankan xStocks, Robinhood Crypto, Coinbase, dan Ondo. Perusahaan tidak menyebut bahwa platform-platform tersebut telah mengadopsi layanan akhir pekan dan hari libur itu sendiri, hanya bahwa layanan tersebut dibangun di atas infrastruktur produksi yang sama.

Celah yang disasar bersifat struktural. Saham tokenisasi dan aset dunia nyata lainnya diperdagangkan nonstop di on-chain, tetapi bursa dan sumber data yang menentukan harga aset dasarnya berhenti beroperasi pada Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Akibatnya, pasar on-chain tidak punya acuan harga terkini justru ketika pemegang aset masih bisa bertransaksi.

Peluncuran ini menutup sepekan yang padat bagi Chainlink di sektor keuangan tradisional. Peluncuran ini menyusul kerja sama dengan Swift soal konektivitas bank untuk aset tokenisasi dan kolaborasi dengan UBS pada produk terstruktur. Pengajuan exchange-traded fund (ETF) LINK spot oleh Fidelity juga mencuat awal pekan ini, sementara nilai lebih dari $7 miliar telah bermigrasi ke protokol lintas rantai CCIP milik Chainlink dalam beberapa bulan terakhir.